Раздача книг о "Большой стройке", Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На заседании 15 декабря Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа", назначила трех членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, а также разблокировала работу организаций коллективного управления.
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Перед началом заседания парламента на рабочие места депутатов разложили книги о достижениях президентской программы "Большая стройка".
Однако не всем парламентариям по душе такое "чтиво" – нардепы от "Европейской солидарности" коллективно сдали книги.
"Слуги народа" Культенко, Штепа и Дмитриева с книгами о "Большой стройке".
Нардепов депутатской группы "Доверие" Александра Ковалева и Андрея Иванчука что-то очень рассмешило.
В секторе "слуг народа" тоже весело.
Нардепка "Слуги народа" Галина Третьякова общается с коллегой.
Внефракционный нардеп Новинский что-то объясняет члену депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрию Лубинцу.
"Слуги народа" Кинзбургская и Кравчук восторженно слушают коллегу по фракции Богдана Яременко.
Нардеп монобольшинства Анатолий Гунько отправил "слуге народа" Черноморову умиротворяющую картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", – говорится в публикации.
Нардеп "Довіри" Шахов нежно здоровается с Вадимом Новинским.
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк развеселил исключенную из "Слуги народа" Людмилу Буймистер.
Нардеп монобольшинства Иванчук разговаривает с коллегой по фракции Мотовиловцем.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступает между двух елок с трибуны Рады.
Нардеп "Слуги народа" представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский внимательно слушает.
"Слуга народа" Николай Тищенко не хочет, чтобы его слова прочли по губам.
Нардеп "Слуги народа" Пашковский рад видеть коллегу.
Фото: Цензор.НЕТ.
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Назар Приходько
@nazareye
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15 мин
Звертаюся до молодих людей до 30-ти років: Ви знаєте, що таке КОМСОМОЛ? Ось він! У Верховній Раді Нардепам роздають книги про «Велике будівництво»... КНИГИ! Що це за «Летопись временных лет», і за чий рахунок тираж??? Нагадує, як один «проффесор» книгу «написав»... Дно!
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (С)
Хіба би європейська країна дозволила щоб президент роздавав якісь книжки в парламенті..
(Леонид Ильич Брежнев)
"Жизнь и реформы", "Понять перестройку"
(Михаил Сергеевич Горбачев)
"Большая стройка"
(Владимир Александрович Зеленский"
"я достаю из ширинки штанов, дубликатом бесценного груза
- книгу про "велыке будивныцтво""
На вищах щабелях влади агенти країни агресора з якою ми вже 7 років воюємо,
і більщість депутатів це не колише. Простим людям теж холодильник більший
авторитет ніж здоровий глузд. Рецепт тут простий - ЗАМОРОЗКА банківських
ранхунків всіх депутатів і чиновників які хаять Україну і симпатизують Кремлю,
Новинському у першу чергу з ригами