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Раздача книг о "Большой стройке", Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На заседании 15 декабря Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа", назначила трех членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, а также разблокировала работу организаций коллективного управления.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 01
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 02
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 03
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 04

Перед началом заседания парламента на рабочие места депутатов разложили книги о достижениях президентской программы "Большая стройка".

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 05

Однако не всем парламентариям по душе такое "чтиво" – нардепы от "Европейской солидарности" коллективно сдали книги.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 06

"Слуги народа" Культенко, Штепа и Дмитриева с книгами о "Большой стройке".

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 07

Нардепов депутатской группы "Доверие" Александра Ковалева и Андрея Иванчука что-то очень рассмешило.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 08

В секторе "слуг народа" тоже весело.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 09

Нардепка "Слуги народа" Галина Третьякова общается с коллегой.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 10

Внефракционный нардеп Новинский что-то объясняет члену депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрию Лубинцу.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 11

"Слуги народа" Кинзбургская и Кравчук восторженно слушают коллегу по фракции Богдана Яременко.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 12
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 13
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 14

Нардеп монобольшинства Анатолий Гунько отправил "слуге народа" Черноморову умиротворяющую картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", – говорится в публикации.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 15

Нардеп "Довіри" Шахов нежно здоровается с Вадимом Новинским.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 16
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 17

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк развеселил исключенную из "Слуги народа" Людмилу Буймистер.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 18

Нардеп монобольшинства Иванчук разговаривает с коллегой по фракции Мотовиловцем.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 19

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступает между двух елок с трибуны Рады.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 20

Нардеп "Слуги народа" представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский внимательно слушает.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 21

"Слуга народа" Николай Тищенко не хочет, чтобы его слова прочли по губам.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 22

Нардеп "Слуги народа" Пашковский рад видеть коллегу.

Фото: Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+27
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15.12.2021 14:42
+23
Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

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15.12.2021 14:41
+17
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15.12.2021 15:07
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Это что еще юлять за моторолла в Раде?

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15.12.2021 14:40 Ответить
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15.12.2021 14:42 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮
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15.12.2021 14:56 Ответить
Ще й китайському френчі чжуншань, маоіст хєров
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15.12.2021 14:58 Ответить














Назар Приходько


@nazareye

·
15 мин



Звертаюся до молодих людей до 30-ти років: Ви знаєте, що таке КОМСОМОЛ? Ось він! У Верховній Раді Нардепам роздають книги про «Велике будівництво»... КНИГИ! Що це за «Летопись временных лет», і за чий рахунок тираж??? Нагадує, як один «проффесор» книгу «написав»... Дно!
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15.12.2021 14:41 Ответить
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (С)
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15.12.2021 16:10 Ответить
Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

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15.12.2021 14:41 Ответить
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15.12.2021 14:44 Ответить
Не нужно, зебобики, нервничать и убиваться. Вам за это не заплатят. Платить будете вы. Много, даже очень.
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15.12.2021 14:47 Ответить
Ви ще ті книжки роздайте дітям, щоб вчили як постанови з'їздів компартії.
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15.12.2021 14:49 Ответить
Ой не те місце назвали зоопарком,та не тих-тваринами....
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15.12.2021 14:51 Ответить
За який кошт видані книжки. Ким і чому.
Хіба би європейська країна дозволила щоб президент роздавав якісь книжки в парламенті..
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15.12.2021 14:53 Ответить
Их стоимость вычтут из зелиной тысячи
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15.12.2021 14:55 Ответить
Шахов то сєпаратна шльондра.
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15.12.2021 14:55 Ответить
Шахов нормальный мужик и частый гость у Ганапольского Матвей Юрьевич кого попало на свои передачи не приглашает
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15.12.2021 15:01 Ответить
Шахов виходець із тієї ж "партії регіонів", але його душа і серце так і належить тій партії, яка сьогодні вже зветься "За смерть, ОПЗЖ". Це для баранів розводняк, бо з ОПЗЖ він би не пройшов, там ще сотні три є "патріотичніші" за нього.
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15.12.2021 15:40 Ответить
Те саме відчуття, коли того самого весільного фотографа, обрали саме на твоєму окрузі.
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15.12.2021 14:56 Ответить
"Малая земля", "Возрождение", "Целина"
(Леонид Ильич Брежнев)

"Жизнь и реформы", "Понять перестройку"
(Михаил Сергеевич Горбачев)

"Большая стройка"
(Владимир Александрович Зеленский"
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15.12.2021 14:58 Ответить
Шкода, що книжку роздають тільки депутатам. У нас дуже багато кому потрібно відкрити засліплені очі.
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15.12.2021 14:58 Ответить
Якщо ти сліпий та ще й тупий тобі ніякі книжки не допоможуть.
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15.12.2021 15:28 Ответить
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15.12.2021 15:01 Ответить
Какие отвратительные рожи! И а фуле им, скотам, не ржать с такой " работой" и такой ОПЛАТОЙ!!! Над нами откровенно издеваются!!!
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15.12.2021 15:04 Ответить
Весёлые ахметовцы.
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15.12.2021 15:06 Ответить
пшел на три буквы козломордный
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15.12.2021 19:41 Ответить
щас кива выдаст
"я достаю из ширинки штанов, дубликатом бесценного груза
- книгу про "велыке будивныцтво""
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15.12.2021 15:06 Ответить
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15.12.2021 15:07 Ответить
Дуже шабаш на Лисій горі нагадує...
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15.12.2021 15:11 Ответить
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15.12.2021 15:13 Ответить
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15.12.2021 15:16 Ответить
Щоб так з Україною не було...
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16.12.2021 00:33 Ответить
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15.12.2021 15:20 Ответить
Це тільки мене дивує той факт, що поки в Раді справжня веселуха і усі виглядають ніби прийшли на корпоратив, а не на роботу, за трибуною виступає тільки Тимошенко.
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15.12.2021 15:20 Ответить
Хоч хтось! Радіють, що не тільки на великому крадівництві та штучному піднятті тарифів гроші відмиють. Тепер ще й виданні книг! Яник, доречі, також книжку видав свого часу.
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15.12.2021 15:26 Ответить
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15.12.2021 15:23 Ответить
Ці книги, то черговий спосіб відмити гроші та поповнити зелені офшори. Хоч одна людина за трибуною виступає, а не скалить зуби та не розважається в той час, коли країна котиться в прірву.
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15.12.2021 15:24 Ответить
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15.12.2021 15:29 Ответить
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15.12.2021 15:51 Ответить
один краше другого)
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15.12.2021 16:02 Ответить
Было бы смешно, если бы не было так грустно, противно ( огидно) смотреть на эти рыла. Проходят года, десятилетия, выборы, перевыборы а контингентик то гнилой ( сюда еще добавить Киву, Рабиновича, Натаху Королевскую.. из старых Ляшко - вилоносца, Каплина и т.д.. да разве всех перечислишь, или даже упомнишь. за тридцать лет... Картина Репина одним словом. И каких б.. земля только не "рожает".
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15.12.2021 16:08 Ответить
Земля то "рожает". Но выбирают люди. Пока в Украине будет население, а не гражданское общество, таких и будут выбирать.
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16.12.2021 00:36 Ответить
Оно то вроде и верно. Но мы уже сколько колод перетасовали за 30 лет.. Что "руки в мозолях..." И новые проекты и старые.. Но толку то.. Одни лозунги и только. Честно сказать, уже ни кому не верю.. ВООБЩЕ... ( ну а рожи они всегда были, есть и будут.. природа одним словом)
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16.12.2021 09:27 Ответить
Если бы те, кто никому не верят вообще, не ходили на выборы, то это еще не беда. А то они не верят, не верят, а потом срываются и бегут голосовать или по-приколу или назло, чтобы сделать "их" всем вместе. Все-таки для права быть избирателем нужно какой-то тест-минимум проходить, чтобы понимать кого выбирать и зачем.
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16.12.2021 12:45 Ответить
У нас было уже с нынешним 6 президентов и все были "мягко говоря" не соответствующими, не оправдавшими надежды ( хотя сейчас начнется.. вона возмущений адептов отдельных персон), но это по моему скромному мнению. Ну ладно, скажем так выбирали все время не тех... Возможно такое развитие ситуаций.., да возможно. Но беда то в том что если вспомнить и всех остальных кандидатов которые не прошли в президенты ( но баллотировались на этот пост), то там выбор не лучший. По сути как оказалось выбирать не из чего ( к сожалению). поэтому и идут метания в поисках "нового лица" или правильнее сказать в поисках " меньшего зла" ,или " лучшего из худшего".. и так все 30 лет. ( ну разве что кроме пожалуй Черновила на первых выборах за которого и голосовал) По сути у нас все выборы проходят под лозунгом " мы голосуем не ЗА, а голосуем ПРОТИВ, того или иного политика, и всегда это сводится против попередника и поиска нового, который вскорости тоже становится " попередником" и так до бесконечности. в общем с наличием у нас " элиты" проблема , особенно в верху ... Ну опять таки это мое мнение. Так же и партийное " строительство".. это у нас в кокой то мере бизнес проекты да еще и вождистского типа ( поэтому в названиях партий и блоков часто упоминание фамилии , фигня конечно) В общем "партии" у нас тоже чистая фикция. Ну что еще добавить. Если на прежних выборах у нас явка было до 60% то боюсь что на следующих будет менее 50 с дальнейшей тенденцией к уменьшению до 35 -40. ( наверное по вашей версии останутся только умные и "купленные" ( как по мне)
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16.12.2021 13:14 Ответить
дякую....... поригав......
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15.12.2021 16:09 Ответить
лроститутки 3 траси викликають більшу повагу від ці е ала 3 брошурами як вкрасти не один мільярд
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15.12.2021 18:41 Ответить
Письменники - початківці можуть тільки своїм коштом видати свої твори, а це мразотне "нєчто" і запросто напічатало кілька тисяч премірників, щоб у всій країні знали його досягнення! Та на кожному форумі під кожною статтєю про вашу хвалену "партію" ви знайдете тисячі коментарів від вдячних українців з такою розвернутою характеристикою, що ні в казці описати, ні в дебільній книжці не "напечатать". Аж гидко думати, що колись і мене теж підкупило його сердито-серьозне "я ж не Порох!". Та недалеко відкотився, Котигорошку!
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15.12.2021 19:37 Ответить
Та йому до нього....
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16.12.2021 00:38 Ответить
Парад дебілізму.
На вищах щабелях влади агенти країни агресора з якою ми вже 7 років воюємо,
і більщість депутатів це не колише. Простим людям теж холодильник більший
авторитет ніж здоровий глузд. Рецепт тут простий - ЗАМОРОЗКА банківських
ранхунків всіх депутатів і чиновників які хаять Україну і симпатизують Кремлю,
Новинському у першу чергу з ригами
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15.12.2021 22:22 Ответить
 
 