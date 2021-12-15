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Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе. ВИДЕО камер наблюдения

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские устанавливают злоумышленника, повредившего памятник Степану Бандере в Тернополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

14 декабря в 12.11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Монумент был облит красной краской.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

Полиция просит позвонить по линии "102", если лицо злоумышленника на видео покажется знакомым. Правоохранители также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12.11 были в районе улицы Соломии Крушельницкой, вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102.

Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе 01\

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе 02
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+90
Навіть мертвого бояться🤦🤦🤦
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15.12.2021 15:22
+60
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15.12.2021 15:37
+43
Каци серуть ріденько, як тільке почують призвище Степана Андрійовича
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15.12.2021 15:24
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Яке прикре самогубство.
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15.12.2021 15:21 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

2 ч



А це - пам'ятник Кернесу, який встановлять у Харкові.

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15.12.2021 17:45 Ответить
Неначе реставрація первісної людини по черепу антрополога-скульптора Герасимова
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15.12.2021 17:51 Ответить
цей більше на Гепу схожий ніж той бовван
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15.12.2021 20:54 Ответить
історія вже зіграла з Гепою злий жарт: він помер від коронавірусу рівно у 112-ту річницю від дня народження свого антипода Юрія Шевельова, чию меморіальну дошку наказав був знищити

Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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15.12.2021 18:23 Ответить
Он?
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15.12.2021 19:47 Ответить
замолоду
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15.12.2021 19:53 Ответить
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15.12.2021 21:48 Ответить
Навіть мертвого бояться🤦🤦🤦
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15.12.2021 15:22 Ответить
Каци серуть ріденько, як тільке почують призвище Степана Андрійовича
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15.12.2021 15:24 Ответить
Але дуже буйно святкують його день народження.
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15.12.2021 16:41 Ответить
Теперь я понял почему ленинов валили.
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15.12.2021 17:10 Ответить
А чё его бояться? У ильича при упоминании Бандеры, пердак рвёт и сейчас
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15.12.2021 19:57 Ответить
"кусь-кусь-кусь-кусь..."
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15.12.2021 21:48 Ответить
Не, так миньет не делают
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16.12.2021 03:26 Ответить
Теперь я понял почему ленинов валили.

тому що був нелюдом та окупантом.
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16.12.2021 14:12 Ответить
мобіла факт була відключена - інакше уже би прийняли ....- але засвітив фейс дуже чітко ( чого б це ???- лох чи ...) - і тепер по камерах спостережки його повинні прийняти ...- якщо не сепар залетний....
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15.12.2021 15:24 Ответить
Не так все просто! Может выявиться, что просто неадекват с справкой из "дурки" т.е НЕПОДСУДНЫЙ. И мама, задрота, подтвердит, что оно с провалами в памяти и неконтролирует свои действия. такую тактику вандализма использует рыго-анально-жлпоблоковская шалупонь в Луганской и Донецкой областях.
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15.12.2021 15:48 Ответить
Ну непідсудний то таке, Тернопіль не Львів, йому ж краще аби поліція знайшла, бо можуть тихенько десь закопати.
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15.12.2021 16:10 Ответить
Бросати заробітки і Їхати закопувати? А потім до бздишека чи до Карела хрєн влаштуєшься. Відмиють комунальники і буде теї вон собі.
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15.12.2021 16:19 Ответить
ПШНХЙ, син свині.
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15.12.2021 16:47 Ответить
Коли немає що відповісти опоненту, то інший опонент вдається до образ, у нас культура ведення діалогу на "висоті", рівень розумового розвитку аж зашкалює
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15.12.2021 17:55 Ответить
Я думал у бриттов с этим всё в порядке.
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15.12.2021 19:52 Ответить
"У нас" я мав на увазі-в українців, а не у бритів, якраз у бритів з цим все пучком
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16.12.2021 03:38 Ответить
Странно, а давно у нас флаги поменяли?
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16.12.2021 03:48 Ответить
Що значить кидати заробітки, а пробки кожень день хто робить, заробітчани з Польщі приїзджають ?
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15.12.2021 16:55 Ответить
********* cєргєєв, брАсают у тебя на паРаше, на сранях-рязанях. в Українi кидають, недолуге.
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16.12.2021 13:14 Ответить
То саме раціональне! Гнид не лікують їх позбавляються!
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15.12.2021 16:44 Ответить
Найти и в рот влить литр краски. Нитро.
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15.12.2021 15:24 Ответить
І підпалити
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15.12.2021 15:26 Ответить
и руки поломать
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15.12.2021 20:24 Ответить
Этой полиции можно только в цирке выступать!
Сколько могли поймать скрытых агентов на эти памятники за столько лет, не единичный ведь случай! А строят из себя девочку каждый раз.
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15.12.2021 15:25 Ответить
Руцкій мір, а хто ще такею хернею страдає.
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15.12.2021 15:26 Ответить
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15.12.2021 15:30 Ответить
чергове дурко...
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15.12.2021 15:27 Ответить
чергове п'яне даунбасовське бидло....
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15.12.2021 15:27 Ответить
У Тернополі? Поліція звичайно не знайте, а патріоти мають знайти і провести виховну роботу так, щоб ті мокші чи їх слуги більше не змогли завітати у це файне місто Тернопіль.
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15.12.2021 15:29 Ответить
Карать нужно жестко. На камеру. Без всякого воспитания.
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15.12.2021 16:04 Ответить
А чого саме червоною фарбою? Типу, руки по лікоть у крові кацапів? Ну, так. Та й прапор національний у нас червоно-чорний. Та вже й далі якщо - сов'єти теж мали червоні прапори. Щось якось не креативненько, нє?
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15.12.2021 15:31 Ответить
А потім - "прастітє, наш мальчік нє такой, єта всьо палітікі нас пасорілі"
Тьху, гівно ватне.
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15.12.2021 15:35 Ответить
Батько наш Бандера, Україна - Мати.....Президент у нас тупе *****!
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15.12.2021 15:36 Ответить
Підтримую на всі 100
СЛАВА УКРАЇНІ
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15.12.2021 15:40 Ответить
Героям Слава!!!
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15.12.2021 15:42 Ответить
не згоден, навіть на ***** не тяне!
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15.12.2021 15:50 Ответить
Какая-то свинособака.... Скорее всего, из бамбаса...
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15.12.2021 15:37 Ответить
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15.12.2021 15:37 Ответить
УПА створили русскіє. Своєю жорстокістю і садизмом.
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15.12.2021 20:10 Ответить
Москалі казяться...
Треба в кожному місті України поставити.
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15.12.2021 15:40 Ответить
поставить на постаменты, що остались после декомунизаций
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15.12.2021 20:48 Ответить
Статтю 298, ч4 тому, хто це зробив!
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15.12.2021 15:40 Ответить
Степан Бандера - символ нескореної Україні, видатна постать 20 сторіччя, його ім'я увійшло до історії українського народу. Своє життя, талант і працю він повністю присвятив визволенню України. Тільки вороги могли таке зробити. Вони його мертвого бояться
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15.12.2021 15:42 Ответить
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15.12.2021 15:42 Ответить
поймать ******-**********- отправить на нарасию
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15.12.2021 15:44 Ответить
очередные тиктокеры видос для хомяков записывали?
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15.12.2021 15:44 Ответить
а спорим что этот вибл-к беженец из ордло?
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15.12.2021 15:50 Ответить
Немає нічого дурнішого, як війна з памятниками. Від кого б вона не виходила і по відношенню до кого б не проводилася.
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15.12.2021 15:53 Ответить
Зловити і змусити нігтями відшкрібати. Ну, і позбавити українського громадянства.
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15.12.2021 15:54 Ответить
Бандера і Порошенко. Два прізвища, почувши котрі, кацапи розриваються від ненависті і трусяться від страху.
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15.12.2021 16:01 Ответить
Дійсно так!Порох не здав касапам Україну в 2014 -2019 роках!А зек Янек або наркоман Зеленський - скопом би!Тому рашисти ненавидять Пороха!
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15.12.2021 16:45 Ответить
Просто скажи чому ВСЯ свиночола партія вальцмана не змогла закрити 3 гівноканали, допустила на вибори ШАРІЯ !!! ??? 5 років КАРЛ, 5.
І не тули нам "міфи народі Греції". Про армію, віру та мову чули. Армія - заслуга тих хто воює та ПЛАТИТЬ з зарплат. Скільки сліпошарі ОФШОРИ сплатили? Про ВІРУ. свинрилий НЕ може бути віруючим в Бога, оскільки саме вони свідки парашника разом з пособниками організували МЕГАмережу гральних сатанинських кубел по ВСІЙ Україні.
НЕ треба агітувати. А про те ЯК деякі персонажі накрали і говорити НІЧОГО.
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16.12.2021 09:44 Ответить
Порошенко вів Україну до демократії. Але ж бидлу Сраліна подавай. До речі, а ти не протестував коли Порошенко ;Інтер; намагався прикрити? Ти не з жЮліної бригади?
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16.12.2021 10:23 Ответить
Слух не марай чесне імя Бандери з свинорилим уродом. Ок. Твій парашник ЗНИЩУВАВ тисячі і тисячі сімей України своїми сатаниськими гральними блювальнями. НЕ бачили? НЕ знали? Ок. не треба сатаниста зрівнювати з Бандерою. свиночолий ригоанал не достойний підошви мештів Бандери.
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16.12.2021 09:40 Ответить
Гральний бізнес був поза законом. Заборонений. Зараз Зеленський, твій кумир, легалізував його і звільнив від податків.
І повір, на те що ти програв на автоматах квартиру і сім'ю- мені насрати.
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16.12.2021 10:21 Ответить
Нік у Вас зачьотний, відповідає Вашій суті🇺🇦
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16.12.2021 12:54 Ответить
.

у цiєi гниди пiсля зустрiчi з патрiотами замiсть рук та нiг повиннi залишитися лише

культяпки !
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15.12.2021 16:03 Ответить
Потрібно більш радикально, нічого потім йому пенсію по інвалідності виплачувати.
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15.12.2021 19:44 Ответить
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15.12.2021 16:04 Ответить
файне місто Тернопіль!
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15.12.2021 16:05 Ответить
Это сделали явреи.
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15.12.2021 16:10 Ответить
ой-вей! явреи онечно виноваты, но делали это не они
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15.12.2021 16:24 Ответить
На видео видно, как вопросом занимается какой то абапел. Денег видать дали за пакость. Поймать, посадить, и в камере ему портрет Бандеры повесить, пусть смотрит.
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15.12.2021 16:13 Ответить
Номинировать на премию Дарвина!
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15.12.2021 16:33 Ответить
Гадаю, що брати переселенці. Які ще є версії?
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15.12.2021 16:43 Ответить
Ні, зебіли від гогілашвілі!Переселенці таке в Тернополі не зроблять!
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15.12.2021 16:54 Ответить
всем тем, кто у фуйла сасьот -
Степан - покоя не даёт !!!
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15.12.2021 16:45 Ответить
Поймать и розгами прям перед памятником высечь!
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15.12.2021 16:51 Ответить
По приказу ******** Верховного главнокомандующего Вовы Путина-Х#уйла скрепоносные руссо туристо облико аморале приехали осквернять памятники, смотреть шпили или еще какую-то гадость сделать. Furstein!?

Руссовандалов нужно постоянно воспитывать с помощью камер наблюдения с высокой разделительной способностью.
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15.12.2021 17:07 Ответить
скоро ношвабрят ему попопчку
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15.12.2021 17:33 Ответить
Бидло недоношене, котре при народженні його маман три раза об підлогу нае....ула.
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15.12.2021 17:45 Ответить
Це чмо, якщо його встановлять, буде слізно просити пробачення і молоти що попало в своє виправдання.
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15.12.2021 19:47 Ответить
Було б чудово пальці відрізати, не всі, лише по два на кожній руці, щоб міг лише тризуб демонструвати, і так відправити на передачу до Скабеєвой. Пару таких атентатів і бажаючих займатись вандалізмом поменшало б.
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15.12.2021 20:10 Ответить
- И что вы с нами будете делать?
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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15.12.2021 20:11 Ответить
Так це ж Кива, чергову наукову ступіть святкував.
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15.12.2021 21:22 Ответить
Ківу не чіпати. Він хоча і хворий, але в Тернопіль не поїде. Бо розуміє, що повернутися додому буде так, 50/50
Навіть якщо і пам'ятники не чіпати
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16.12.2021 10:59 Ответить
боятся - значит уважают!!
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16.12.2021 09:39 Ответить
этого ******* поймать надо и руки до самой шеи обломать...
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16.12.2021 10:10 Ответить
морда на живодера мільчакова схожа
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16.12.2021 11:20 Ответить
ЭТО ПУТИНСКИЕ ЧЕРНОКНИЖНИКИ !!!
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16.12.2021 12:45 Ответить
 
 