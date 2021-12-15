Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе. ВИДЕО камер наблюдения
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские устанавливают злоумышленника, повредившего памятник Степану Бандере в Тернополе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
14 декабря в 12.11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской.
Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.
Полиция просит позвонить по линии "102", если лицо злоумышленника на видео покажется знакомым. Правоохранители также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12.11 были в районе улицы Соломии Крушельницкой, вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Пожалуйста, подождите...
2 ч
А це - пам'ятник Кернесу, який встановлять у Харкові.
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
тому що був нелюдом та окупантом.
Сколько могли поймать скрытых агентов на эти памятники за столько лет, не единичный ведь случай! А строят из себя девочку каждый раз.
Тьху, гівно ватне.
СЛАВА УКРАЇНІ
Треба в кожному місті України поставити.
І не тули нам "міфи народі Греції". Про армію, віру та мову чули. Армія - заслуга тих хто воює та ПЛАТИТЬ з зарплат. Скільки сліпошарі ОФШОРИ сплатили? Про ВІРУ. свинрилий НЕ може бути віруючим в Бога, оскільки саме вони свідки парашника разом з пособниками організували МЕГАмережу гральних сатанинських кубел по ВСІЙ Україні.
НЕ треба агітувати. А про те ЯК деякі персонажі накрали і говорити НІЧОГО.
І повір, на те що ти програв на автоматах квартиру і сім'ю- мені насрати.
у цiєi гниди пiсля зустрiчi з патрiотами замiсть рук та нiг повиннi залишитися лише
культяпки !
Степан - покоя не даёт !!!
Руссовандалов нужно постоянно воспитывать с помощью камер наблюдения с высокой разделительной способностью.
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
Навіть якщо і пам'ятники не чіпати