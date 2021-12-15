Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе. ВИДЕО камер наблюдения

Полицейские устанавливают злоумышленника, повредившего памятник Степану Бандере в Тернополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

14 декабря в 12.11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Монумент был облит красной краской.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

Полиция просит позвонить по линии "102", если лицо злоумышленника на видео покажется знакомым. Правоохранители также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12.11 были в районе улицы Соломии Крушельницкой, вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102.

\

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: сайт Нацполиции