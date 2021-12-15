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Патрульные остановили пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в Черновцах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Вчера, 14 декабря, в Черновцах патрульные остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Черновицкой области в соцсети "Фейсбук".

Сообщается, что вчера вечером патрульные остановили Range Rover.

"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле", – говорится в сообщении.

Патрульные остановили пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в Черновцах 01

Патрульные отмечают, что допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 – относительно смертельная доза.

На водителя составили протокол.
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Топ комментарии
+25
**********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
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15.12.2021 15:53
+11
Мертвецки пьян.
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15.12.2021 15:52
+9
При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
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15.12.2021 15:55
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Мертвецки пьян.
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15.12.2021 15:52 Ответить
Вусмерть бухой
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15.12.2021 15:59 Ответить
Было 4.0,выжил...Нуна...
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15.12.2021 16:25 Ответить
Прибор это такая херня.... Сколько нужно,столько и покажет.Пьяный окажется трезвым и наоборот.
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15.12.2021 17:29 Ответить
Звідки ж ви такі барани беретесь ?
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15.12.2021 19:59 Ответить
**********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
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15.12.2021 15:53 Ответить
Мабуть узнав що гогі звільнили і не втримався, хильнув зайвого.
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15.12.2021 17:05 Ответить
При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
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15.12.2021 15:55 Ответить
во-во .... - мінімум літруху всосав ....
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15.12.2021 16:05 Ответить
обороны. как андрей антінович гречка. тот 750 на своё рыло считал разминкой. а как славно умер! )))))
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15.12.2021 16:09 Ответить
Ав наш час якби раніше служив у 95 кварталі то був би мінімум зам міністра.
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15.12.2021 16:29 Ответить
Это для патрульных смертельная доза, а человек ехал к друзьям на встречу побухать ,вспомнить молодость,когда побольше пили.
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15.12.2021 17:34 Ответить
Таки так,мій дядько міг так випити що на ногах не стояв,але коли сідав на свій ІЖ-49,то гнав до свого дому 10к кілометрів і ніколи нічого не ставалось,правда сільськими степовими дорогами.
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15.12.2021 18:50 Ответить
Человек, можно сказать, рискуя здоровьем, а они его останавливать и подвергать стрессу...
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15.12.2021 15:56 Ответить
На водія склали протокол, а счастливого пути пожелали?
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15.12.2021 15:56 Ответить
На рекорд не тягне.
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15.12.2021 15:56 Ответить
головне щоб прилад був калібрований.
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15.12.2021 15:57 Ответить
Острый глаз у патрульных. Таки заметили признаки у человека с 5 промилле
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15.12.2021 15:59 Ответить
Занесли ім'я в "Книгу рекордів України"? Треба прославити на всіх каналах ЗМІ та видати державне житло з державним обслуговуванням та медичним обслуговуванням років так на 10 з обов'язковою трдотерапією
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15.12.2021 16:00 Ответить
Дайте ему диплом мастера спорта по алкогольным напиткам
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15.12.2021 16:00 Ответить
Труп в морг, а тачку себе .
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15.12.2021 16:03 Ответить
Мы вас спасаем, что бы посадить)
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15.12.2021 16:07 Ответить
Прибор то хоть не сломался?
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15.12.2021 16:07 Ответить
Как-то была новость пару лет назад, что чел на столько был вгашенный, шо драгер накрылся от перегара. Даже вроде по телевизору было у Стогния
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15.12.2021 16:09 Ответить
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15.12.2021 16:11 Ответить
У нас писарь в уезде был, в пачпортах год
рождения одной только циферкой обозначал.
Чернила, шельмец, вишь, экономил.
Потом дело прояснилось, его в острог,
а пачпорта переделывать уж не стали.
Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года рождения
записан, Куликов - второго…
Культякин - первого.
Да, много тут долгожителей.
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15.12.2021 16:10 Ответить
о - черговий лжемантіець вже заробить 1000 зЄлені.....
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15.12.2021 16:09 Ответить
"В Черновцах патрульные остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой".

Так что получается, патрульные задержали пьяного покойника? Или это был зомби, оживший мертвец?
Блин, "гордюсь" такими "выносливыми" земляками. ))
Вспомнилась классификация пьяных: 1. Малопьющие. Те которые пьют, а им всё мало. 2. Застенчивые. Те которые пьют, а потом добираются домой держась за стены. 3. Выносливые. Те которые пьют, а в конце их уже выносят. ))
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15.12.2021 16:10 Ответить
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15.12.2021 16:11 Ответить
Это в Харькове более актуально.
У нас своих "зомбаков" хватает. ))
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15.12.2021 16:22 Ответить
акуеть!
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15.12.2021 17:41 Ответить
Для українців, білорусів та литовців смертельної дози алкоголю не існує, потрібен особливий смертельний шмурдяк.
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15.12.2021 16:36 Ответить
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15.12.2021 16:40 Ответить
можно подумать что в той же Эстонии меньше пьют
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15.12.2021 16:44 Ответить
"заметили"? да он при такой дозе должен выпадать из-за руля и на карачках ползать по кругу
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15.12.2021 16:11 Ответить
Когдато видал такую картину - мужичок пытался оседлать велосипед, но всё время падал. Вдруг, в какойто момент ему это удалось - и опа! поехал ровненько как трезвый
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15.12.2021 16:15 Ответить
при мне на работе сварщик выпил с горла две бутылки водки в течении минут 20 , а это и есть где то 5 помилей закусил кусочком яблока и пошел работать дальше правда есть одно но вес у него был где то около 100 или более
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15.12.2021 16:49 Ответить
выше 4 промиле-Кома и нарушение работы жизненно важных органов. у патрульных видать что то туда влито было заранее.
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15.12.2021 16:14 Ответить
На рашке это привычная доза.
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15.12.2021 16:14 Ответить
Главное, что бы дотронулся указательным пальцем до нарисованной прямой линии и прошелся по кончику носа.Ну или наоборот,но это не точно.
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15.12.2021 16:16 Ответить
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15.12.2021 16:20 Ответить
Трухину, Брагару, Юрченко можно. Почему остальным нельзя?
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15.12.2021 16:23 Ответить
А зачем на водителя составляли протокол? Некролог бы уже составили.
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15.12.2021 16:24 Ответить
этот проспится , а 73 % украинцев никогда
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15.12.2021 16:27 Ответить
хлопець просто пообідав
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15.12.2021 16:41 Ответить
В мене є товариш лікар, який колись стверджував що 3 літри горілки це смертельна доза для людини, а потім я його познайомив з кумом.
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15.12.2021 16:49 Ответить
судячи з рівного числа, я так розумію драгер більше не показує.
так що...
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15.12.2021 16:50 Ответить
незрозуміло, що він взагалі показує
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15.12.2021 17:23 Ответить
https://youtu.be/wN7gnsbvzfc
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15.12.2021 16:57 Ответить
5 промиль и только признаки...
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15.12.2021 16:59 Ответить
В диспансері що показало, а не на калькуляторі?
Мені теж намагались вночі розпаковану трубочку підсунути... Помітив і їм показав, мент каже " нема проблем" і дає іншу. Дихнув - по нулям... Трубку мені залишили на пам'ять)) вони що, "нєучтьонка"?
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15.12.2021 17:03 Ответить
Даешь рекорд!
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15.12.2021 17:43 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКОМАНИ ВОДІЇ !! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тести ?!!
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15.12.2021 19:29 Ответить
яка вина він просто перевозив алкоголь в собі ...поліцейске государство 1 лвл
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15.12.2021 21:34 Ответить
А вони вакцинуватися бояться.
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16.12.2021 14:08 Ответить
 
 