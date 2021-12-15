Патрульные остановили пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в Черновцах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Авто
Вчера, 14 декабря, в Черновцах патрульные остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Черновицкой области в соцсети "Фейсбук".
Сообщается, что вчера вечером патрульные остановили Range Rover.
"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле", – говорится в сообщении.
Патрульные отмечают, что допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 – относительно смертельная доза.
На водителя составили протокол.
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рождения одной только циферкой обозначал.
Чернила, шельмец, вишь, экономил.
Потом дело прояснилось, его в острог,
а пачпорта переделывать уж не стали.
Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года рождения
записан, Куликов - второго…
Культякин - первого.
Да, много тут долгожителей.
Так что получается, патрульные задержали пьяного покойника? Или это был зомби, оживший мертвец?
Блин, "гордюсь" такими "выносливыми" земляками. ))
Вспомнилась классификация пьяных: 1. Малопьющие. Те которые пьют, а им всё мало. 2. Застенчивые. Те которые пьют, а потом добираются домой держась за стены. 3. Выносливые. Те которые пьют, а в конце их уже выносят. ))
У нас своих "зомбаков" хватает. ))
так що...
Мені теж намагались вночі розпаковану трубочку підсунути... Помітив і їм показав, мент каже " нема проблем" і дає іншу. Дихнув - по нулям... Трубку мені залишили на пам'ять)) вони що, "нєучтьонка"?