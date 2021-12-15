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Словения, ныне председательствующая в Совете ЕС, подписала Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках участия в саммите Восточного партнерства, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

"Совместная Декларация констатирует, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств", - подчеркивают в ОПУ.

Словения, ныне председательствующая в Совете ЕС, подписала Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины 01

В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации.

С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.

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Владимир Зеленский выразил благодарность главе правительства Словении за жесткую поддержку евроинтеграционной стратегии Украины и важную практическую помощь со стороны словенских партнеров в процессе имплементации внутренних реформ.

Он также сделал акцент на успешности словенского председательства в Совете ЕС во второй половине 2021 года, в рамках которого состоялся результативный саммит Украина – ЕС и было подписано Соглашение об общем авиационном пространстве.

Кроме того, собеседники отметили положительную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.
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З таким успіхом можна пусті листи підписувати. І звучить красиво: "Україна і Словенія в знаки дружби і співпраці підписали пусті листи".
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15.12.2021 17:01 Ответить
Литва за, Естонія за, Словенія за. Лише Франція, ФРН та Італія проти.
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15.12.2021 17:02 Ответить
фрн та франція-дві старі європейські шльондри які задовольняють старого бункерного карлика...
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15.12.2021 17:07 Ответить
А вы на их месте шо бы делали, благодаря нашему электорату, когда выбирают бовдура как не зека , так клоуна.
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15.12.2021 17:11 Ответить
Щира посмiшка - прем`ер насмехается над клоуном, шо тот от всего сердца уповает на пустой трындеж(декларацию) оевроперспективах... с таким авторитарным царюванням...
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15.12.2021 17:02 Ответить
Поза премьера с папкой такие, как если бы тока шо в папке сидел горобец, открыли папку , а горобець - фр-р-р-р... и выпорхнул. Остается бубе горобцю тока дули крутити.
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15.12.2021 17:09 Ответить
Це нічого не значить.
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15.12.2021 17:20 Ответить
Чуваки,я вам ничего не должен,я не волшебник и прохожу практику по экспериментальной Хирургии,лет через 50 мне разрешать вступит в НАТО...зуб даю...

начальник Эпохи бедности Голобородько.Печать.Подпись
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15.12.2021 19:53 Ответить
 
 