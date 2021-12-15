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Зеленский о встрече с новым канцлером ФРГ Шольцем: рассчитываю на углубление сотрудничества и поддержку евроатлантического курса Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рад провести двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом Зеленский отметил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - отметил Зеленский
Также он сообщил, что пригласил Шольца посетить Украину с визитом.
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