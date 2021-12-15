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Зеленский о встрече с новым канцлером ФРГ Шольцем: рассчитываю на углубление сотрудничества и поддержку евроатлантического курса Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рад провести двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом Зеленский отметил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - отметил Зеленский

Также он сообщил, что пригласил Шольца посетить Украину с визитом.

Зеленский о встрече с новым канцлером ФРГ Шольцем: рассчитываю на углубление сотрудничества и поддержку евроатлантического курса Украины 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встречается с новым канцлером Германии Шольцем. ВИДЕО
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Клоун, ти в країні щось роби а не кради... і не випрошуй пітримку, коли сам ні на що не здатний, а тільки на розкрадання держави.
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15.12.2021 17:41 Ответить
Дуже важко ,навіть неможливо ,допомогти неробі !!!)))
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15.12.2021 17:43 Ответить
Воно про що?? Згартання оборонних програм ,це шлях до євроатлантичної інтеграції ??)))
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15.12.2021 17:42 Ответить
напрасно, мадам...
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15.12.2021 17:44 Ответить
расширить и углУбить...уже было....
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15.12.2021 17:50 Ответить
Это точно. И Большая Строй Перестройка. И даже грустная Раиса...
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15.12.2021 18:01 Ответить
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15.12.2021 17:51 Ответить
"Враги не пройдут"!
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15.12.2021 17:53 Ответить
А зачем? Смысл?
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15.12.2021 17:52 Ответить
"Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони." - куда уж глубже после СП2 и блокировки закупок оружия?
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15.12.2021 18:04 Ответить
А що на це відповів Шольц, в тому ж дусі як і Меркель?
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15.12.2021 19:08 Ответить
Завгоспові вже настоп..зділо їздити по закордонам, зустрічатися та і трохи не "спалився" на вагнерівцях. Тепер дає трохи посвітити на камери ...балу ***********, щоб впізнавали, а то всі думають, що то Єрмак)
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15.12.2021 19:18 Ответить
Шольц відроджує фашистські традиції в Німеччині, повне нехтування демокартичними правами німців. Може саме тому наш лохдаун і лиже задницю Шольца, хоче і в Україні якнайшвидше таку нову модель суспільства встановити?..
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15.12.2021 19:35 Ответить
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15.12.2021 19:51 Ответить
правильно.
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16.12.2021 03:20 Ответить
 
 