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Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции.

"Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС она будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - добавил глава государства.

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Пресс-служба главы государства сообщает, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны и скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины.

"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено) 01
Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено) 02

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Топ комментарии
+11
"... президентов часто вижу. с макроном на дружеской ноге. бывало, часто говорю ему: "ну что, брат макрон?" - "да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё…" большой оригинал" (из рассказов маме римме)
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15.12.2021 18:01
+11
"...Меркель (Німеччина) і Оланд (Франція) змусили обидві сторони підписати дуже суперечливі документи (в Нормандському форматі, в переговорах в Мінську, і саме так зупинили військові дії), а потім почали підтримувати трактування його з української позиції - попри розлючені тиради чекістанців.
Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".

Карл Волох
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15.12.2021 18:12
+6
Жопінг заплоновано на завтра !!!)))
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15.12.2021 18:04
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"... президентов часто вижу. с макроном на дружеской ноге. бывало, часто говорю ему: "ну что, брат макрон?" - "да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё…" большой оригинал" (из рассказов маме римме)
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15.12.2021 18:01 Ответить
Невже на Заході не розуміють, що особливо патріотичні українці вважають Зє майже зрадником? Зустрічаються часто і густо.
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15.12.2021 18:07 Ответить
протокол. условия игры.
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15.12.2021 18:09 Ответить
А шо робити? Іншого немає.
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15.12.2021 19:57 Ответить
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15.12.2021 18:25 Ответить
Макрон Макароны Марокко Макаров Макарон. Маму Римма запутал совceм
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15.12.2021 22:18 Ответить
Клован на відпочинок вибрався. Ленка теж з ним? По магазинах уже пробіглися?
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15.12.2021 18:02 Ответить
Жопінг заплоновано на завтра !!!)))
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15.12.2021 18:04 Ответить
и спиногрызы впереди ополченки бегут по магазам) жаль что сейла еще нет, но им то пох после Омана
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15.12.2021 18:05 Ответить
Лєнка з дядьком Дєрьмаком та Левченчихою остались на хазяйстві.
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15.12.2021 21:19 Ответить
Та не, яке господарство, Лєнка по різдвяним розпродажам швендяє
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15.12.2021 22:20 Ответить
Не царське то діло - для цього є обслуга.
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15.12.2021 22:32 Ответить
Правильно кажете шановний. Але обслуга то бидло. Шось купить нє модне. У Парижі вже не носять. Тільки собі можно довіряти мона
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15.12.2021 22:42 Ответить
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17.12.2021 00:23 Ответить
З Шольцем розібрався ,виписав звіздюлей ,настала черга Макарона !!!)))
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15.12.2021 18:03 Ответить
Погоджуюсь. Шольц у штани одразу наклав. Тут йому немає чим крити.
Макарон поки 50/50
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15.12.2021 22:49 Ответить
Питання руба-"Пачему Украина не в ЕС и НАТО ?" !!!)))
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15.12.2021 18:05 Ответить
"...Меркель (Німеччина) і Оланд (Франція) змусили обидві сторони підписати дуже суперечливі документи (в Нормандському форматі, в переговорах в Мінську, і саме так зупинили військові дії), а потім почали підтримувати трактування його з української позиції - попри розлючені тиради чекістанців.
Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".

Карл Волох
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15.12.2021 18:12 Ответить
Єрмак поруч стояв і кивав що треба неодмінно протидіяти Росії?
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15.12.2021 18:22 Ответить
та Ермак еще пистолей выпишет Вове, что его в кадре не видно!
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15.12.2021 19:18 Ответить
Не зовсім так. Як з'ясувалось, Зеленський дуже жадібний до влади і Єрмак їм прямо не керує, зате підтримує Вову по любих його пропозиціях. А ось як менеджер, Єрмак дуже міцний, тому Зеленський за нього тримається.

А взагалі я пишу, що радий знов побачити вас на ЦН )))
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15.12.2021 19:41 Ответить
Навзаєм, друже. А за кого Зеленському триматись? Всі хто щось тямить в політиці насправді - вже розбіглись. Лиш Єрмак поруч тямить. Хоча "тямить" явно в свій бік.
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16.12.2021 08:23 Ответить
А в нього майже і не було нікого, хто хошь трошки тямить у державній службі. Ну може Федоров, який по інформації. А в решти є діпломи, але немає ні знань, ні досвіда роботи.
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16.12.2021 18:47 Ответить
Надейся и жди..
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15.12.2021 18:33 Ответить
и противодействию гибридной агрессии России в Европе....
А прямая агрессия рашки в Украине зелю не очень то и волнует.....
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15.12.2021 18:40 Ответить
Макрон-Омикрон гы гы гы гы гы
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15.12.2021 18:44 Ответить
квартальне опудало саме не протидіє, хоче щоб за нього хтось працював.
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15.12.2021 18:50 Ответить
"Надеюсь, рассчитываю, ожидаю"- вся суть международной политики
"величайшего")
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15.12.2021 18:55 Ответить
Бачу там вже і Макарон став прозрівати з апетитів Кремля

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15.12.2021 19:10 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:21 Ответить
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15.12.2021 19:28 Ответить
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15.12.2021 19:34 Ответить
Порохоботи ніяк не заспокояться:

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15.12.2021 19:52 Ответить
Посмотрите на фото и прочитайте внимательно... Это - правительство Канады...
Министр здравоохранения - врач,
Министр транспорта - астронавт,
Министр национальной безопасности - ветеран войны,
Министр по делам молодёжи - моложе 45 лет,
Министр сельского хозяйства - бывший фермер,
Министр по чрезвычайным ситуациям - в прошлом скаут,
Министр инноваций и экономического развития - финансовый аналитик,
Министр финансов - успешный бизнесмен,
Министр юстиции - главный прокурор и первое лицо Лиги Наций,
Министр спорта - действующий паралимпиец,
Министр рыболовного хозяйства и защиты береговой линии - эскимос,
Министр науки - доктор наук,
Министр по вопросам миграционной политики - признанный специалист по вопросам беженцев...
Тепер розумієте - чому Канада успішна країна ?
.
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15.12.2021 20:12 Ответить
Тому що кожен на своєму місці.
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15.12.2021 21:14 Ответить
А черговий відпочинок теж в планах?
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15.12.2021 21:18 Ответить
Надеюсь, доживем до того момента, когда это говно будет говорить , как шариков после..."даа, свезло мне, свезло..."
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15.12.2021 21:43 Ответить
всё правильно.
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16.12.2021 03:16 Ответить
Два блазня!
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16.12.2021 20:51 Ответить
Та шо там ти сподіваєшся?? іди лять в очі вже подивись та й зійдіться десь по-середині!! Ростова... Кладовища...
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21.12.2021 22:25 Ответить
 
 