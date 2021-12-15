Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено). ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции.

"Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС она будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - добавил глава государства.

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Пресс-служба главы государства сообщает, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны и скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины.

"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.





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