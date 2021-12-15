Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции.
"Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС она будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - добавил глава государства.
Пресс-служба главы государства сообщает, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны и скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины.
"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Макарон поки 50/50
Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".
Карл Волох
А взагалі я пишу, що радий знов побачити вас на ЦН )))
А прямая агрессия рашки в Украине зелю не очень то и волнует.....
"величайшего")
Министр здравоохранения - врач,
Министр транспорта - астронавт,
Министр национальной безопасности - ветеран войны,
Министр по делам молодёжи - моложе 45 лет,
Министр сельского хозяйства - бывший фермер,
Министр по чрезвычайным ситуациям - в прошлом скаут,
Министр инноваций и экономического развития - финансовый аналитик,
Министр финансов - успешный бизнесмен,
Министр юстиции - главный прокурор и первое лицо Лиги Наций,
Министр спорта - действующий паралимпиец,
Министр рыболовного хозяйства и защиты береговой линии - эскимос,
Министр науки - доктор наук,
Министр по вопросам миграционной политики - признанный специалист по вопросам беженцев...
Тепер розумієте - чому Канада успішна країна ?
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