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В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена "Махач". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

14 декабря в столичном Freedom Hall состоялся уже восьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач". Всего выступило 23 пары бойцов, 8 из которых в main card, трансляция велась на все страны СНГ.

Для украинских фанатов промоушен "Махач" открыл прямую трансляцию боев на своем сайте, к которой присоединились более 30,000 украинцев. Общее количество смотревших трансляцию в прямом эфире превысило 100 тысяч зрителей. Восьмой сезон посетило более 700 зрителей, но многие не смогли попасть, так как билеты были полностью распроданы. Однако организаторы пообещали в следующий раз проводить состязания на более вместительной площадке.

Восьмой сезон, в который раз, порадовал болельщиков зрелищностью, так из 23 поединков 9 законились нокаутом, самый быстрый из которых был на 29 секунде боя, не говоря уже про многочисленные нокдауны в каждом из боев.

Самым зрелищным и травматичным стал бой Олейник Назар - Хохлов Андрей, а схватке Разумович-Ткаченко потребовался экстрараунд для определения победителя.

Бой Владислав "Скандинавский" Какурин - Абубакар "Кросс" Сулейманов стал первым поражением Влада Скандинавского и последней ступенью, которую преодолел Абубакар перед долгожданным реваншем с Валерием Выгонским.

Схватка Андрей Мовчан - Гаджи "Автомат" Наврузов стала историческим дебютом Гаджи в промоушене "Махач", в котором он показал, что по праву является самым сильным тяжеловесом в кулачных боях.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

"Мы не впервые выступаем партнерами MAHATCH, так как это наша большая спортивная семья. Дух и адреналин турнира не оставляют равнодушными зрителей и формируют большое комьюнити вокруг бойцов и их спортивных достижений. Турнир 8 сезона – важное событие как для организации MAHATCH, так и для всех его партнеров и зрителей", – прокомментировала CEO финтех-компании LeoGaming Алена Шевцова.

Для всех, кто еще не успел посмотреть 8 сезон "Махач", бои турнира будут в открытом доступе на youtube-канале промоушена.

В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 01
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 02
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 03
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 04
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 05
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 06
В Киеве состоялся восьмой турнир боев на голых кулаках от промоушена Махач 07

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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16.12.2021 09:50 Ответить
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16.12.2021 09:57 Ответить
Русских ненавидят в Мексике
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16.12.2021 09:53 Ответить
та це не дивно,бо лапатні свині смердять по усьому світу...
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16.12.2021 09:57 Ответить
лучший Махач мира с дня выхода на экраны Рэмбо,первая кровь...
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16.12.2021 10:01 Ответить
Новость.
Какие там, нах, олимпиады по математике и физике! Какие там, нах, IT хакатоны и конкурсы робототехники! Какие там, нах, турниры по художественной гиманастике!
"Махач" - вот это новость!
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16.12.2021 10:02 Ответить
Чоловіча позиція, мужність, й інші якості - це фундамент, а потім, так, освіта, виховання, філософіія, мистецька, музична, поєтична підготовка. Загалом потрібно поєднати Аіфіни та Спарту. Калікагатія.
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16.12.2021 11:18 Ответить
Удобненькое у вас представление про "Чоловічу позицію та мужність". Я-то раньше думал, что это про защищать слабых, защищать отечество, про патриотизм, честность и принципиальность. А это оказывается про "Махач". Ню, ню ...
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16.12.2021 11:31 Ответить
капец.... париматч..бои без правил... кива с дисертацией.....
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16.12.2021 10:04 Ответить
Про перемоги Ломаченка розкаже його друг Шарій.
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16.12.2021 10:18 Ответить
Нет ума лупи друг другу ***.а. Видел я парочку таких боёв, их когда слушаешь ну имбицил на имбициле.
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16.12.2021 10:17 Ответить
Україна вийшла із СНД, яка трансляція?
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16.12.2021 10:22 Ответить
Хунта если придет к власти быстро с этими Махачами разберется, там сепар на сепаре, бычок на бычке. Я имею ввиду зрителей , это не бокс, аудитория отличается, сильно тяготеет к контингенту ИК, СИЗО и житомирской "крытки "
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16.12.2021 10:27 Ответить
Цензор.нет вы побираете рекламу ***?
Бутусов разрывается про Ермака и гогиашвилли, а здесь кацапов в Киев привезли
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16.12.2021 11:10 Ответить
Алё гараж! Какое СНГ? Вы там с дуба упали?...
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16.12.2021 11:35 Ответить
На фронт потрібно таких бійців в першу лінію атаки. А так хлопці дурю маються хоч і за гроші...
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16.12.2021 11:56 Ответить
 
 