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Буданов (328) кортеж (194) охрана (697) Гогилашвили (75)

ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Семьи экс-замминистра МВД Александра Гогилашвили, отличившегося скандалом на блокпосту в Донецкой области, и главного разведчика ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который должен играть ключевую роль в противодействии российской агрессии, живут вместе в одном имении, которое арендуют в Хотове под Киевом.

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо" "Дружочки", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о владельце дома, арендуемого семьями Гогилашвили и Буданова, читайте здесь.

Кроме того, их семьи вместе отдыхают, о чем могут свидетельствовать фото в соцсетях.

Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года.

ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ 01

Журналисты также обращают внимание, что сам Буданов, а также Гогилашвили и его супруга Мария Левченко пользуются госохраной и ездят на автомобилях из парка СБУ на номерах прикрытия. Кроме того, по данным журналистов, на авто, которые возят Левченко на работу в Офис Президента, номера постоянно "тасуют между собой".

Журналисты поднимают вопрос, на каких основаниях Левченко, которая даже в ОПУ не оформлена официально, пользуется специальными автомобилями СБУ и охраной. Впрочем, Гогилашвили это тоже касается.

Учитывая тот факт, что семья Буданова дружит и проживает вместе с семьей Гогилашвили и Левченко, можно предположить, что подконтрольное Буданову ведомство обслуживает такие прихоти Гогилашвили-Левченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семью Гогилашвили и Левченко охраняет СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
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16.12.2021 10:40
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16.12.2021 10:37
+32
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16.12.2021 10:39
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Программа, повернути крота живим.
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16.12.2021 10:36 Ответить
И это - прекрасно. Именно за это население и голосовало. А Вы, Народ, думайте, что будет дальше.
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16.12.2021 10:36 Ответить
Потихеньку пазли складаються в картинку.
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16.12.2021 10:36 Ответить
#ули там складывать!))) Буденый российский агент. Под него была проведена ФСБ-шная т.н. ШОУ "диверсионная операция" на границе с Крымом, собирались взорвать канализацию с гамном, им же самим и разработанная, в результате он стал типа "гэроем". Теперь они просто все собрались в кучу-дЕрьмак, Люська, наркоГога, Ишак...
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16.12.2021 11:05 Ответить
Ось ще один, з тих на які ніхто не звернув увагу.

Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
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16.12.2021 11:05 Ответить
Верховний крот з Банкової зі своїми поплічниками тишком-нишком демонтують систему оборони країни під завивання ОПи "Ми ідьом нєвіданнимі ранєє темпамі в свєтлає будущєє!"
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16.12.2021 23:48 Ответить
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16.12.2021 10:37 Ответить
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16.12.2021 10:39 Ответить
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16.12.2021 10:40 Ответить
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16.12.2021 10:40 Ответить
Чапай вылитый, а пулеметчик когда-то в нарапсее будет рассказывать на торжественной пионерской линейке, как он в последний раз видел Чапая, мол сижу на высоком берегу реки, вижу, Чапай плывет, аж захлебывается , а я по нему - з кулемета, а я з кулемета... Тогда у меня был позывной - бубочка... ЗЫ... ща посмотрим , как бубчик, по приезду из Европы, среагирует на это...
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16.12.2021 10:46 Ответить
как же рука тянется к автомату...(
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16.12.2021 10:40 Ответить
...щоб виграти в лотерею потрібно, щонайменше, купити лотерейного квитка... (с) ( Sapienti sat )
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16.12.2021 10:59 Ответить
73% имбецилов как вам это?
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16.12.2021 10:41 Ответить
Наших екс-розвідників принижують, а рашинській шоблі всі привілеї і хто все це дозволив, ясно хто... за податки українців.
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16.12.2021 10:46 Ответить
Ви про що? Я писала про Бурбу і інших, яких звільнили.
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16.12.2021 11:06 Ответить
так він ще не екс, але мабуть така сама вата, як і його дружок
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16.12.2021 11:42 Ответить
ну что же там неясного... этот поц с грузинской фамилией отвечал за наркотики, а буданов назначен для его поддержки... чтобы контролировать наркотрафик из зоны боевых действий...
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16.12.2021 10:49 Ответить
Этот кацо видпть у них главный оптовик по наркоте, все они у него тарятся, вот и охраняют его и СБУ и ГУР МО и всякая другая шелупонь
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16.12.2021 14:29 Ответить
Давайте еще раз раскажите как будадов героически скакал по крыму бегал, ахахахахах
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16.12.2021 10:52 Ответить
Там в плену остались в Крыму таксисты, которые им помогали.
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16.12.2021 12:01 Ответить
Буданов бегал по Крыму?
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16.12.2021 13:43 Ответить
чем больше треша, тем лучше. может в конце концов это приведет к тому, что "выборы" в Украине станут таки выборами. хоть и сомнительно, но все же может быть.
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16.12.2021 10:53 Ответить
Пліснява планує провести електронні, як в мокшандії. Тим більше, що їх забезпеченням будуть займатися ті ж кацапи.
Тому не важливо, хто і як буде голосувати, намалюють, що потрібно уйлу і його місцевим шісткам.
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16.12.2021 11:10 Ответить
Если не будет Майдана и импичмента, никаких выборов больше не будет.
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16.12.2021 12:02 Ответить
Спим вместе,но детей нет .........
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16.12.2021 10:56 Ответить
Наглядное пособие, как из-за быкования идиота рушится целая схема...
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16.12.2021 10:58 Ответить
криворожские пацы пришли к успеху...
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16.12.2021 10:58 Ответить
Як казав нещодавно один деятель рюсскаво Шоу-бизнеса,...на РАБссии 80% чуваков гомосятина...
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16.12.2021 10:59 Ответить
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16.12.2021 10:59 Ответить
маймуну швили нужно реформировать, чтобы другим маймунам неповадно было.
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16.12.2021 11:05 Ответить
Отмывать и чистить это дерьмо 73% ...следующему презеденту придется долго...каденции не хватит...
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16.12.2021 11:08 Ответить
Якщо скористатись історією з Гогі,як це роблять в РФ,то можна тиснути на кремлівського бузувіра і ставити свої умови.Якщо його злиють,як вагнерівців,то ця влада не для українців.
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16.12.2021 11:10 Ответить
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16.12.2021 11:11 Ответить
Час розкидати каміння закінчився.Пора збирати.
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16.12.2021 11:13 Ответить
Тобто я плачу податки щоб з моїх грошей охороняли росіян? Да зеля?
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16.12.2021 11:19 Ответить
Гогілашвілі , як колишній куратор від МВС по боротьбі з наркоманією, - носій страшної державної наркоманської таємниці... (що в Україні залежний не кожен п'ятий, а кожен четвертий). А ви, що подумали ?
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16.12.2021 11:20 Ответить
Скоріше його дружина грає першу скрипку у зборі шпигунської інформації. Це не жарт.
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16.12.2021 12:37 Ответить
Главное правило клоуна... "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство."
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16.12.2021 11:29 Ответить
Гогілашвілі - особистий "тренер" *********** по "забігам" на кокаїнових доріжках)
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16.12.2021 11:31 Ответить
Головне, що не проглядається шлях, яким нам можна вийти мирно і на законних підставах із ситуації, в якій ми опинилися нині з нашим президентом і його ближчим оточенням. І це при тому, що ворог на порозі нашої України. Ми боялися, що прийде "п'ята колона", а вона вже тут цілком комфортно себе почуває.
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16.12.2021 12:45 Ответить
навколо Швілі розвертається ціла епопея,він близький друг,товариш і брат не тільки Зеленському,а і начальнику Розвідки міністерства оборони,чомусь при Зеленському ГРУ МО має провал за провалом всіх спецоперацій через злив інформації ворогу,гинуть люди.Схоже,що в оточенні президента звила кубельце кремлівська гадина,а він як обколотий "висаджує мільярди дерев і не бачить реальності
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17.12.2021 06:35 Ответить
Був кріт Шайтанов - Його слуги спалили по програмі "старі обличчя". Завели Буданова - новий кріт набирає "вагу" і розширює сфери впливу.
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17.12.2021 10:16 Ответить
 
 