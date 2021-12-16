ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ

Семьи экс-замминистра МВД Александра Гогилашвили, отличившегося скандалом на блокпосту в Донецкой области, и главного разведчика ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который должен играть ключевую роль в противодействии российской агрессии, живут вместе в одном имении, которое арендуют в Хотове под Киевом.

Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо" "Дружочки", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о владельце дома, арендуемого семьями Гогилашвили и Буданова, читайте здесь.

Кроме того, их семьи вместе отдыхают, о чем могут свидетельствовать фото в соцсетях.

Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года.

Журналисты также обращают внимание, что сам Буданов, а также Гогилашвили и его супруга Мария Левченко пользуются госохраной и ездят на автомобилях из парка СБУ на номерах прикрытия. Кроме того, по данным журналистов, на авто, которые возят Левченко на работу в Офис Президента, номера постоянно "тасуют между собой".

Журналисты поднимают вопрос, на каких основаниях Левченко, которая даже в ОПУ не оформлена официально, пользуется специальными автомобилями СБУ и охраной. Впрочем, Гогилашвили это тоже касается.

Учитывая тот факт, что семья Буданова дружит и проживает вместе с семьей Гогилашвили и Левченко, можно предположить, что подконтрольное Буданову ведомство обслуживает такие прихоти Гогилашвили-Левченко.

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