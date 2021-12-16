РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16356 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
4 130 7
дороги (2498) Укравтодор (661) Черкасщина (952) Большая стройка (722)

10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Черкасской области открылся проезд отремонтированным обходом города Тальное, восстановленным по всей протяженности.

Об этом сообщил в Facebook "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ

10-километровая обходная дорога является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Это одна из ключевых дорог региона, которая сшивает правобережную и левобережную части Черкасской области. "Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, имеем 127,7 км", - рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

В частности, на обходе Тального было устроено новое дорожное покрытие с предварительно укрепленным основанием, нанесена разметка, установлено барьерное ограждение и освещение. Кроме этого, отремонтированы два искусственных сооружения: путепровод на км 175+600 и мост через реку Горный Тикич на км 176+872.

Ивко добавил, что ремонт автодороги Н-16 полностью завершат в следующем строительном сезоне. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен и определен победитель.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамках инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года удалось отремонтировать и построить 6 500 км автомобильных дорог и 245 мостов.

Также читайте: Все рабочие процессы во время "Большого строительства" цифровизируют, - "Укравтодор"

10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - Укравтодор 01
10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - Укравтодор 02
10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - Укравтодор 03
10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - Укравтодор 04
10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - Укравтодор 05

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в Житомирі побудували пісочницю...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:21 Ответить
Що не кажіть а за дороги +. Скільки років їздили по страшних ямах і нам говорили, щоб зробити дороги потрібні міліарди міліардів!! Давайте нам кредити!!! А тим часом кредити розкрадали, а так званим ямковим ремонтом замилювали очі. А тут що є то є. Роблять. І гроші десь зявилися при тому що МВФ практично не надає нам кредити. Проблеми дві тепер дураки на дорогах і щоб танки рассейскіє не пішли по цих відремонтованих дорогах швидко до наших міст. І дуже все таки цікавить звідки взялися гроші на будівництво доріг? Я здогадуюся, що просто раніше ці гроші йшли на дотації в Крим та Данецк, де благополучно "осваівалісь" по карманах злодіїв і так Україна карміла Дамбас і Крим. А зараз, як здихалися цю ракову пухлину, зявилися резерви на розбудову транспортної мережі в Україні..
показать весь комментарий
16.12.2021 12:44 Ответить
Вот правильно делают, что на матючном подают информацию, пускай враги читают и завидуют.
показать весь комментарий
16.12.2021 15:08 Ответить
А де фінансовий звіт перед платниками податків у шо обійшлося українцям тих 10км. Чи може це хтось за свої "важкозароблені" відремонтував і зробить приватною?
показать весь комментарий
16.12.2021 15:21 Ответить
Через Смілу дорога вже руйнується Біля налогової свіжі ями на новій дорозі , і на тільки там , бордюри зірвали , вивезли, а нових немає , розмітки теж немає, нове освітлення до дупи , нічого не видно , почали тротуари зривати всюди , на зиму ...((( Так думаємо, що зі снігом ,в кінці зими , і всі дороги зійдуть-попливуть... Сміла стане грунтова (((( Це не будівництво, а руйнівництво .
показать весь комментарий
16.12.2021 15:39 Ответить
Має бути якась гарантія на виконані роботи. Нехай місцева влада подає в суд. Або місцеві активісти подають заяву у прокуратуру. А якщо всім пофіг, то живіть у свинюшнику.
показать весь комментарий
16.12.2021 16:54 Ответить
Влада зелена , а за підказку дякуємо ! Так і зробимо !
показать весь комментарий
16.12.2021 21:20 Ответить
 
 