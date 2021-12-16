10 км объездной дороги Тального отремонтировали в Черкасской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Черкасской области открылся проезд отремонтированным обходом города Тальное, восстановленным по всей протяженности.

Об этом сообщил в Facebook "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ

10-километровая обходная дорога является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Это одна из ключевых дорог региона, которая сшивает правобережную и левобережную части Черкасской области. "Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, имеем 127,7 км", - рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

В частности, на обходе Тального было устроено новое дорожное покрытие с предварительно укрепленным основанием, нанесена разметка, установлено барьерное ограждение и освещение. Кроме этого, отремонтированы два искусственных сооружения: путепровод на км 175+600 и мост через реку Горный Тикич на км 176+872.

Ивко добавил, что ремонт автодороги Н-16 полностью завершат в следующем строительном сезоне. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен и определен победитель.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамках инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года удалось отремонтировать и построить 6 500 км автомобильных дорог и 245 мостов.

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