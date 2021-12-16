"Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит коллег по фракции не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам.

Как передает Цензор.НЕТ, переписку из чата "слуг народа" опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.

Ранее сообщалось, что некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам.

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