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"Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит коллег по фракции не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам.
Как передает Цензор.НЕТ, переписку из чата "слуг народа" опубликовал Telegram-канал "Через плечо".
"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.
Ранее сообщалось, что некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам.
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Я голосовал за Порошенко.
так слуги со своим хозяином, прибежали бы первыми. Достаточно набрались опыта, как ими пользоваться.)
Абхазкий бабуин вали нахрен с Украины!
Що лохів богдана з разумковим та іншою шоблою, яка за них вибори вигравала, що лохів ФОПів та інший "мудрий" нарід , які за них гАлАсували.
еще ни разу, ни разу, не было не было случая чтобы зелень не обосралась.
полетать тебе так же !!!
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 5
Это четко видно по всем принимаемым в Раде законам, нацеленным только на одно - еще больше ограбить украинцев.
Такое мнение озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
От очередного бюджета нищеты-2022 до закона №5600.
И в последнюю неделю своей работы в 2021 году монокоалиция не изменила своим традициям и мировоззрению их хозяина с Банковой: на повестке нет ни одной инициативы для улучшения жизни людей.
В принципе, «слуг» можно понять - они уже мыслями отдыхают на дорогих курортах, цена поездки на которые исчисляется годовыми доходами десятка пенсионеров вместе взятых.
В то же время миллионы украинцев, в отличие от обитателя госдачи в Конче-Заспе и его прихлебателей, вынуждены жить в реалиях нищеты, в которую искусственно загнала их власть.
Они получают платежи за отопление, превышающие пенсии.
Малый и средний бизнес банкротят ценой на газ более чем 40 грн за куб и электричеством по 5 грн за КВт.
ФОПов с 1 января власть намерена «добить» кассовыми аппаратами.
Все это, конечно же, отображается на стремительно растущих ценах на продукты питания, что «вымывает» последние деньги из карманов людей.
Ну, а бюджет-2022 предусматривает копеечные подачки на «повышение» пенсий и зарплат, не покрывающие даже отдаленно рост цен и тарифов.
И только лидер оппозиции и лучший премьер-министр за годы независимости Тимошенко в Раде требует от «зеленых» депутатов спуститься с небес на землю.
И понять, до чего они довели страну.
Требует, пока «слуги» не сбежали на каникулы до середины января, принять законы, снижающие цену на газ для украинцев.
Что совершенно реально сделать, если бы была политическая воля.
Тимошенко требует остановить уничтожение малого бизнеса с Нового года - и встретиться с ФОПами, услышать их позицию, отменить обязательные кассовые аппараты, которые оставят многих без работы.
- Прекратите уничтожать людей, работающих для Украины! - Тимошенко стала на защиту ФОПов. Видео
Требует создать в Раде следственную комиссию, чтобы понесли ответственность виновные за то, что в газовой и энергетической сферах созданы искусственные кризисы.
Которые ударили по карманам украинцев и создали угрозу веерных отключений электроэнергии. Привели к тому, что на ТЭС собираются вместо угля сжигать газ, который можно было бы дешевле продавать украинцам.
По сути, большинство необходимых шагов по выводу страны из кризиса, а людей - из тотальной бедности, представлены подробно в «плане Тимошенко».
Только «зеленая» власть сознательно отказывает его выполнять. Или назначать Тимошенко премьером, чтобы она могла спасти страну.
- Тимошенко потребовала провести экстренное внеочередное заседание Рады. Видео
Поскольку Зеленскому и Ко нужна бедность людей и хаос в стране. Для этого в 2019 году эти товарищи и дорвались обманом до власти.
Чтобы окончательно «утилизировать» Украину, превратив в самую бедную страну в Европе, распродав все наши ресурсы, вогнав в полную зависимость перед внешними игроками и олигархами…
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята...
Эх, раз, да еще раз
да еще много-много много раз.
Ой, чує моє продовження спини - "ми накануне грандиозного шухера" !
Теперь бегает, что бы не вставили еще и чопик.
Но, в чем проблема??? (только не надо рассказывать о "митингующих" - там 90% тех кто в сетевых закреплены, остальных просто подшумок привели.