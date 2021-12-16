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"Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит коллег по фракции не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам.

Как передает Цензор.НЕТ, переписку из чата "слуг народа" опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.

Ранее сообщалось, что некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам.

Также читайте: Некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам, - Тимошенко

Прошу не обосраться еще раз: Арахамия просит слуг народа не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
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16.12.2021 13:08
+29
Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
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16.12.2021 13:05
+28
ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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16.12.2021 13:31
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Козьол узькомозглий
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16.12.2021 13:05 Ответить
О Н И НЕ виноваты , они такими и были !!! Их выбрали 73 % УМНЫХ , ПРОСВЕЩЕННЫХ , САМОСТИЙНЫХ , ГОРДЫХ , ЕВРОПЕЙЦЕВ !!! !!! !!! ПРИЧИНЫ нужно искать В СЕБЕ !!!
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16.12.2021 13:50 Ответить
А ти теж з козлів узькомозглих, бо не догнав про що мова. Ну русский він такий - робить мозок узкім
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16.12.2021 13:54 Ответить
коли вони вже всі сядуть або розбіжаться по рф-іям ?!
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16.12.2021 13:05 Ответить
ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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16.12.2021 13:31 Ответить
так не тільки фопи, всі верстви одибіленого населення за нього проголосували
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16.12.2021 13:36 Ответить
"Хламиндия" "с куском гимна "обсырает"" (идиома неологизм гротеск аллегория метафора и фигура речи)**** тех кто отдал за него голос и запустил у Раду..... Бумеранг вернулся....
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16.12.2021 13:50 Ответить
Ну ось педахохи теж за зелю голосували, то хто ж продукує одибілений народ, коли батьки теж продукти укр.освіти?
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16.12.2021 13:59 Ответить
Кто такую херню сказал ? 90% знакомых фопов за ***** 2 не голосовали.
Я голосовал за Порошенко.
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17.12.2021 11:24 Ответить
Так з 2020 року вже ніхто не признається, що за зе голосував
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18.12.2021 10:50 Ответить
такая же херня, только вместо гетманцева была южанина((
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18.12.2021 22:02 Ответить
Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
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16.12.2021 13:05 Ответить
Уже...
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16.12.2021 13:06 Ответить
Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
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16.12.2021 13:08 Ответить
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16.12.2021 14:55 Ответить
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16.12.2021 14:59 Ответить
Я бы с удовольствием посмеялся если бы из-за этих дегенератов сейчас не выбирал учебное заведение для своих детей за пределами Украины, т.к. их лишили будущего в этой стране. Но интригой остается что эти животные наголосуют на следующих выборах, то что они поумнеют маловероятно....
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16.12.2021 15:06 Ответить
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17.12.2021 13:12 Ответить
Похоже,срать уже й нічим!
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16.12.2021 13:09 Ответить
уже...уже обосрались))))
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16.12.2021 13:09 Ответить
Зе дипутати. Ви обісрались тільки но стали частиною Зе.......Зе це - Лайно собаче!!!!!
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16.12.2021 13:10 Ответить
Вже верещить прямим текстом.
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16.12.2021 13:10 Ответить
буто обісраним зашквареним чортом це один із умов без яких до партії слуг взагалі не потрапиш! Такшо хламідія суперечить встановленим тпартією і клоуном постулатам!
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16.12.2021 13:10 Ответить
"слуги слишком много едят" (С) надо меньше жрать, тогда и постоянно обсираться не будут.
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16.12.2021 13:10 Ответить
Тю, так голова їм дана, шоб в неї їсти
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16.12.2021 13:55 Ответить
И шапку носить
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17.12.2021 12:01 Ответить
А деякі ще у нех нюхають
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16.12.2021 13:56 Ответить
а пиво с раками п'ють, чи то в них просто морди такі? ))
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16.12.2021 13:59 Ответить
Мало того що він вживає слова "обісратись"...Він його вживає ще й на російській мові,а це вже подвійна зрада...
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16.12.2021 13:12 Ответить
Да вы уже обосрались по самое не могу, куда уже дальше.
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16.12.2021 13:13 Ответить
Если бы организовали забег в памперсах,
так слуги со своим хозяином, прибежали бы первыми. Достаточно набрались опыта, как ими пользоваться.)
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16.12.2021 13:15 Ответить
Сруться только трусы. Зебобик, не срись и не подписывай...
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16.12.2021 13:19 Ответить
Куда еще обсерится если уже и так с ног до головы!

Абхазкий бабуин вали нахрен с Украины!
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16.12.2021 13:20 Ответить
Стая бабуинов
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16.12.2021 13:23 Ответить
Вже давно і назавжди!
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16.12.2021 13:29 Ответить
Це у плісняви, з їх найвеличніВшивим, політика така, "розведи лоха!"
Що лохів богдана з разумковим та іншою шоблою, яка за них вибори вигравала, що лохів ФОПів та інший "мудрий" нарід , які за них гАлАсували.
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16.12.2021 13:30 Ответить
Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.

еще ни разу, ни разу, не было не было случая чтобы зелень не обосралась.
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16.12.2021 13:31 Ответить
как же это тошно, фракция в смартфоне, все голосуют по команде абизяны. чечетов-2, мафия и совок в одном флаконе
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16.12.2021 13:34 Ответить
хламидия возомнил себя чечетовым ))))
полетать тебе так же !!!
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16.12.2021 13:35 Ответить
«Зеленая» власть даже не скрывает свою антинародную сущность - политолог
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 5



Это четко видно по всем принимаемым в Раде законам, нацеленным только на одно - еще больше ограбить украинцев.


Такое мнение озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

От очередного бюджета нищеты-2022 до закона №5600.

И в последнюю неделю своей работы в 2021 году монокоалиция не изменила своим традициям и мировоззрению их хозяина с Банковой: на повестке нет ни одной инициативы для улучшения жизни людей.

В принципе, «слуг» можно понять - они уже мыслями отдыхают на дорогих курортах, цена поездки на которые исчисляется годовыми доходами десятка пенсионеров вместе взятых.

В то же время миллионы украинцев, в отличие от обитателя госдачи в Конче-Заспе и его прихлебателей, вынуждены жить в реалиях нищеты, в которую искусственно загнала их власть.

Они получают платежи за отопление, превышающие пенсии.

Малый и средний бизнес банкротят ценой на газ более чем 40 грн за куб и электричеством по 5 грн за КВт.

ФОПов с 1 января власть намерена «добить» кассовыми аппаратами.

Все это, конечно же, отображается на стремительно растущих ценах на продукты питания, что «вымывает» последние деньги из карманов людей.

Ну, а бюджет-2022 предусматривает копеечные подачки на «повышение» пенсий и зарплат, не покрывающие даже отдаленно рост цен и тарифов.

И только лидер оппозиции и лучший премьер-министр за годы независимости Тимошенко в Раде требует от «зеленых» депутатов спуститься с небес на землю.

И понять, до чего они довели страну.

Требует, пока «слуги» не сбежали на каникулы до середины января, принять законы, снижающие цену на газ для украинцев.

Что совершенно реально сделать, если бы была политическая воля.

Тимошенко требует остановить уничтожение малого бизнеса с Нового года - и встретиться с ФОПами, услышать их позицию, отменить обязательные кассовые аппараты, которые оставят многих без работы.

- Прекратите уничтожать людей, работающих для Украины! - Тимошенко стала на защиту ФОПов. Видео

Требует создать в Раде следственную комиссию, чтобы понесли ответственность виновные за то, что в газовой и энергетической сферах созданы искусственные кризисы.

Которые ударили по карманам украинцев и создали угрозу веерных отключений электроэнергии. Привели к тому, что на ТЭС собираются вместо угля сжигать газ, который можно было бы дешевле продавать украинцам.

По сути, большинство необходимых шагов по выводу страны из кризиса, а людей - из тотальной бедности, представлены подробно в «плане Тимошенко».

Только «зеленая» власть сознательно отказывает его выполнять. Или назначать Тимошенко премьером, чтобы она могла спасти страну.

- Тимошенко потребовала провести экстренное внеочередное заседание Рады. Видео

Поскольку Зеленскому и Ко нужна бедность людей и хаос в стране. Для этого в 2019 году эти товарищи и дорвались обманом до власти.

Чтобы окончательно «утилизировать» Украину, превратив в самую бедную страну в Европе, распродав все наши ресурсы, вогнав в полную зависимость перед внешними игроками и олигархами…
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16.12.2021 13:47 Ответить
И ни церковь, и ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята...
Эх, раз, да еще раз
да еще много-много много раз.
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16.12.2021 13:48 Ответить
Угу...Только дьяки теперь не ладан курят,а нюхают кокс.
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16.12.2021 14:56 Ответить
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16.12.2021 16:37 Ответить
Или ФОПы, или вы зеленые уроды, выбирайте.
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16.12.2021 13:54 Ответить
"...не обісратися іще раз" - ну, це ж смішно - ви, тупі зелені уроди, як всралися 2019 року, так і плаваєте безперервно у свому зеленому лайні... у ньому й втопитеся. єдине, що важливо - аби країну у ньому не втопили...
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16.12.2021 13:55 Ответить
трускавецькі курси каляна-котлети з лексики і фонетики(((
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16.12.2021 14:37 Ответить
Як це показово, по-зеленому - голова фрікції "Срань - Народу!" по-рузьке віддає накази своїм шавкам-кнопкодавам, причому з нецензурним словом! Це дніще днового дна! Вони вже нічого і нікого не соромляться, тварі!
Ой, чує моє продовження спини - "ми накануне грандиозного шухера" !
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16.12.2021 14:41 Ответить
Высокий слог у руководителя ведущей фракции. Политическая элита. Кнопки другого языка не понимают? Команды ,как собачкам-сидеть,, давить, не давить, хлопать на понятном собачкам языке.
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16.12.2021 14:51 Ответить
Арахамия уже обосрался!
Теперь бегает, что бы не вставили еще и чопик.
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16.12.2021 14:53 Ответить
Щось я не розумію, чому в Польщі чи Німеччині кожен кіоск видає чек з касового апарата, а в нас це зрада.
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16.12.2021 16:35 Ответить
грабить, так грабить! прошу не обосраться!
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16.12.2021 16:50 Ответить
Офшорним проблеми ФОПів по феншую
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16.12.2021 20:49 Ответить
Понимю ,хайп,жаркая тема и тд.
Но, в чем проблема??? (только не надо рассказывать о "митингующих" - там 90% тех кто в сетевых закреплены, остальных просто подшумок привели.
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17.12.2021 15:18 Ответить
Какие подписи какая нахрен работа, уже куплены билеты и забронирован номер в Египте!
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18.12.2021 20:28 Ответить
"Слуги" обосрались и не раз. Их время неумолимо заканчивается и куда они будут бежать и по ходу обсираться себе в штаны, я не знаю, но будут.
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19.12.2021 11:04 Ответить
Агрохимия, как только зельц уйдёт или его уйдут - ты обосрёшься первым из слуг, тут даже к гадалке ходить не надо!
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19.12.2021 16:05 Ответить
 
 