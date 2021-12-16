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Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

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Сообщается, что загорелася квартира на шестом этаже девятиэтажного дома по ул. Ушинского, 29. На месте пожарные установили, что горят вещи домашнего обихода и мебель.

"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован. В результате пожара сгорел диван, мебель и личные вещи. Была повреждена обшивка балкона, расположенного на этаж выше. К ликвидации было привлечены 3 единицы техники а также 13 человек личного состава. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями", - говорится в сообщении.

Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке 01
Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке 02

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Автор: Наталя Джума
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Как всегда. Еще нет ни причины пожара, ни результатов вскрытия, но "человек погиб во время пожара" . А может его убили, а квартиру подожгли заметая следы?
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16.12.2021 15:21 Ответить
Вообще-то сообщили следующее: "Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Источник: https://censor.net/ru/p3305614"

Остальное - домыслы автора статьи.
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16.12.2021 15:41 Ответить
ОБ этом и речь. Лепят всякую отсебятину
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16.12.2021 16:36 Ответить
Да нет, спишут - выпил, закурил,уснул.
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16.12.2021 17:38 Ответить
 
 