Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности: Монастырский представил план развития авиации МВД. ФОТО

В ходе инспекции аэродрома "Нежин" Денис Монастырский представил план развития авиации МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом рассказал Денис Монастырский.

В следующем году Украина сможет представить один из крупнейших в Европе парков авиатехники – в Систему авиационной безопасности Министерства внутренних дел будут включены более 50 вертолетов Airbus, а также отечественные самолеты, сообщил глава МВД.

"Но эти воздушные машины нужно эффективно использовать. Поэтому мы реализуем сразу два амбициозных проекта – Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности". Министр подчеркнул, что создание Европейского хаба пожарной безопасности предусматривает, в частности, создание Ситуационного центра мониторинга, анализирующего спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит устранять пожары на ранней стадии. Следовательно, можно будет предотвратить 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

Для создания авиахаба необходимо увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-32П. Уже в пятницу, 17 декабря, ГСЧС получит еще один, пятый самолет Ан-132П, предназначенный именно для тушения пожаров.



Монастырский также уточнил, что важным проектом остается развитие аэромедицинской эвакуации, которому в этом году положили начало МВД и Минздрав. Ожидается, что через два года вся карта Украины будет накрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. В настоящее время рассматривают вопросы использования не только вертолетов Airbus Helicopters Н-145, но и отечественных Ми-2 МСБ-1.

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