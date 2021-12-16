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авиация (2594) МВД (9221) аэродром (207) Монастырский (333)

Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности: Монастырский представил план развития авиации МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В ходе инспекции аэродрома "Нежин" Денис Монастырский представил план развития авиации МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом рассказал Денис Монастырский.

В следующем году Украина сможет представить один из крупнейших в Европе парков авиатехники – в Систему авиационной безопасности Министерства внутренних дел будут включены более 50 вертолетов Airbus, а также отечественные самолеты, сообщил глава МВД.

"Но эти воздушные машины нужно эффективно использовать. Поэтому мы реализуем сразу два амбициозных проекта – Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности". Министр подчеркнул, что создание Европейского хаба пожарной безопасности предусматривает, в частности, создание Ситуационного центра мониторинга, анализирующего спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит устранять пожары на ранней стадии. Следовательно, можно будет предотвратить 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности: Монастырский представил план развития авиации МВД 01

Для создания авиахаба необходимо увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-32П. Уже в пятницу, 17 декабря, ГСЧС получит еще один, пятый самолет Ан-132П, предназначенный именно для тушения пожаров.

Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности: Монастырский представил план развития авиации МВД 02


Монастырский также уточнил, что важным проектом остается развитие аэромедицинской эвакуации, которому в этом году положили начало МВД и Минздрав. Ожидается, что через два года вся карта Украины будет накрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. В настоящее время рассматривают вопросы использования не только вертолетов Airbus Helicopters Н-145, но и отечественных Ми-2 МСБ-1.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
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16.12.2021 15:45
+4
бла бла бла.... видели уже ваш хаб на днюху дерьмака
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16.12.2021 15:49
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16.12.2021 15:45 Ответить
План....
Это хорошо...
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16.12.2021 16:09 Ответить
бла бла бла.... видели уже ваш хаб на днюху дерьмака
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16.12.2021 15:49 Ответить
Нью Васюки на подходе.
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16.12.2021 15:54 Ответить
Голобородько та верховний дЄдЬмак задоволені, тепер літатимуть з комфортом)
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16.12.2021 15:59 Ответить
Угу - хаб международный. А на фотках дешевый быстросборный ангар с дырявыми окнами)))
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16.12.2021 16:02 Ответить
Лиахим Вомос, поділись як тобі вдалось розбите вікно узріти? Зайва хромосома чи парфуми злі?
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16.12.2021 16:52 Ответить
Ага, то есть Монастырский сначала спрятался в кусты, на фоне шкандаля с припудренным Гоги-барином, а теперь совершенно на морозе занялся авиацией, делая вид, что ничего не происходит...
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16.12.2021 16:03 Ответить
А Їрмак на чом тепер буде літать?!
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16.12.2021 16:03 Ответить
хаб-переxуяб, уже совсем заё своими англицизмами, шо уже впадло центр сказать?
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16.12.2021 16:21 Ответить
вірно, але паляниця-центрЬ або рушниця-цвинтерЬ.
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16.12.2021 16:56 Ответить
Монастирський не забув Гогілашвілі присунути на посаду?
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16.12.2021 16:24 Ответить
Очередной Деня Космос!
У него некомплект в патрульной полиции от 30 до 50%, а он занят авиацией !
Ну, ёханый бабай .....министр от слуг с района!
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16.12.2021 16:40 Ответить
Ну, ёханый вХАБпь...
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16.12.2021 16:58 Ответить
Насправді схема проста, як божий день:
1. Підпалюєш ліс десь в Європі.
2. Вилітаєш з України на вертольті "помагать тушить пожар"
3. По дорозі в заздалегідь обумовленому місці скидаєш "товар" (як в фільмі "Зроблено в Америці")
4. ???
5. PROFIT!

позивний борта буде GOGI (GOLF-OSCAR-GOLF-INDIA)
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16.12.2021 17:23 Ответить
Ещё один гиперлуповый длб.
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16.12.2021 18:59 Ответить
Ну наконец,то! На конец нас будут лечить не нищие медики, а зажиточные милиционеры! Теперь кажного пензионера будут выслеживать гвинтокрылом, хапать и увозить для лечения на госдачи, переданные под детские дома президентом Зеленским! Эту славную практику, започаткованную ишо главным милиционером Аваковым, радостно продолжили младые его последователи, с еще большей эффективностью используя средства нашего общего бюджету!
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16.12.2021 19:52 Ответить
 
 