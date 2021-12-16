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Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На заседании 16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении, создала нового регулятора для интернета и мобильной связи и усилила требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Михаил Радуцкий развеселил коллегу по фракции Андрея Богданца.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 01

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 02

Депутат Александр Ковальчук (фракция "Слуга народа" занимался распространением среди нардепов "Календаря патриота").

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 03

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 04

Смотрите также: Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении. ВИДЕО

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 05

"Слуга народа" Анатолий Гунько после обсуждения подрядов с абонентом "Юра брат кумы" находился в хорошем настроении.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 06

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 07

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 08

Спор между главой Верховой Рады Русланом Стефанчуком и экс-председателем ВР Дмитрием Разумковым.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 09

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 10

Это событие решил снять на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 11

Читайте также: "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народа" подбадривают друг друга в ВР. ФОТО

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 12

"Слуга народа" Василий Вирастюк под елкой.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 13

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 14

Нардеп с фракции ОПЗЖ Виктор Черный оказался пользователем платформ OLX и AliExpress.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 15
Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 16

Стильный лук от "слуги народа" Максима Пашковского.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 17

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО

Парламентарии – историки Владимир Вятрович (ЕС) и Максим Бужанский (СН).

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 18

У депутата Ирина Констанкевич из группы "За будущее" закончилась голодовка.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 19

У "Слуг" Евгении Кравчук и Богдана Яременко всегда есть темы для обсуждения.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 20

Фото: Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+9
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16.12.2021 20:50
+7
ВАна після чергового апгрейду

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16.12.2021 20:19
+6
. .
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16.12.2021 21:36
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Правила форума Совет форумчан
вот это фото самое палевное..
Вятрович законтактился с опущенным...
- надеюсь дело того стоило..
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16.12.2021 20:13 Ответить
та не,он ему за решение езыковага вопроса Хмельницким пояснял..
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16.12.2021 20:22 Ответить
хз, но не комильфо как то на это смотреть..
мерзость
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16.12.2021 20:25 Ответить
они коллеги по ВР, обязаны же между собой общаться
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17.12.2021 07:20 Ответить
хотя здесь Вятрович вроде как и красава..
https://twitter.com/i/status/1471466175007707139
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16.12.2021 20:48 Ответить
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17.12.2021 00:56 Ответить
капський прихвостень бужанський виявляється ще й історик по сумісництву?
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16.12.2021 20:14 Ответить
ВАна після чергового апгрейду

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16.12.2021 20:19 Ответить
ВАНА еще и на барабанах магёт )))

https://t.me/uniannet/28693

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16.12.2021 20:36 Ответить
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16.12.2021 20:50 Ответить
Гунько є бенефіціаром ТОВ "Компанія Інтер-Профіт", яка займається будівництвом.
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17.12.2021 09:30 Ответить
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17.12.2021 09:32 Ответить
. .
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16.12.2021 21:36 Ответить
Фото з мавпочкою)
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16.12.2021 20:37 Ответить
я вас прошу, дівчата починають робити апгрейд з 20 років, а то іще раніше. І зараз це норма. Я не прихильник, але чомусь - це норма. Робити в 60 - ще розумію, але робити в 20 - дебілізм.
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19.12.2021 19:48 Ответить
разумков просто смешной в своей дискуссии. что стефанчуку из того, что разумков недолюбливает Канта с его категорическим императивом? ведь ему просто ближе три стадии человеческого существования Кьеркегора. ))
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16.12.2021 20:23 Ответить
кунсткамера, прости госпади
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16.12.2021 20:57 Ответить
Как они все "болеют" за Украину.. аж на слезу пробило...
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16.12.2021 21:07 Ответить
Анал-табу зайнявся б трохи фігурою, а там дивись і не табу )))
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16.12.2021 21:19 Ответить
Час голодування підійшЛО до кінця!!! Що за дибіли це писали???
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16.12.2021 21:58 Ответить
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17.12.2021 00:55 Ответить
Іпала жаба гадюку.
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17.12.2021 14:54 Ответить
 
 