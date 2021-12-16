Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
На заседании 16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении, создала нового регулятора для интернета и мобильной связи и усилила требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Михаил Радуцкий развеселил коллегу по фракции Андрея Богданца.
Депутат Александр Ковальчук (фракция "Слуга народа" занимался распространением среди нардепов "Календаря патриота").
"Слуга народа" Анатолий Гунько после обсуждения подрядов с абонентом "Юра брат кумы" находился в хорошем настроении.
Спор между главой Верховой Рады Русланом Стефанчуком и экс-председателем ВР Дмитрием Разумковым.
Это событие решил снять на телефон депутат Богдан Кицак (СН).
"Слуга народа" Василий Вирастюк под елкой.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в окружении коллег.
Нардеп с фракции ОПЗЖ Виктор Черный оказался пользователем платформ OLX и AliExpress.
Стильный лук от "слуги народа" Максима Пашковского.
Парламентарии – историки Владимир Вятрович (ЕС) и Максим Бужанский (СН).
У депутата Ирина Констанкевич из группы "За будущее" закончилась голодовка.
У "Слуг" Евгении Кравчук и Богдана Яременко всегда есть темы для обсуждения.
Фото: Цензор.НЕТ.
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Вятрович законтактился с опущенным...
- надеюсь дело того стоило..
мерзость
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