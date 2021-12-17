Капитан полиции Васенков, общавшийся с Гогилашвили, продолжает работать в зоне ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Капитан полиции Константин Васенков, на которого напал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, продолжает выполнять свою работу в зоне ООС.
Об этом в Facebook сообщил Сергей Сухин, передает Цензор.НЕТ.
"Знакомьтесь, настоящее лицо МВД, капитан Васенков Константин. В прошлом участковый офицер полиции, а сейчас УКЗ ГУ НП в Киевской области. Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС.
Тот же Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим заместителем министра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским", - говорится в сообщении.
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+88 Ksenia VB
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Бо таким і має бути справжній офіцер.
у першому випадку на це майже не звертаєш уваги (бо є до нього повага)....в іншому...)))))
за сумлінне виконання посадових обовьязків !
Їх тут багато лазить.
На выстрел в воздух он сказал: кончай дурить
Я чуть замешкался, и не вступая в спор
Чинарик выплюнул и выстрелил в упор. (с)
Ось так за уставом караульної служби треба було діяти
Это я так подумал!!! Киевские они там перетрут между собой и все порешают!!
Сидят двое чукч на самом крайнем севере и бултыхают ножками в Северном Ледовитом Океане. Один другому:
- Хоцес анекдот рассказу?
- Палитицеский?
- Палитицеский однако.
- Тогда не надо. Есцё сошлют...
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Его за эту выходку должны были в Киев сослать? А кто на его месте мёрнуть будет? Отот ..швили?
Уважуха !
но если внимательно смотреть видео тогда наезда на блок-посте, то Костя там буксовать начал и заднюю включать, хотя, правда была на его стороне… а вот на видео где патрульные в Киеве общались с этим мудилой - они ему четко обосновали, что находятся при исполнении и у них приказ и нах