С начала агрессии РФ против Украины военная контрразведка задержала 1096 участников НВФ и пресекла деятельность 6 террористических групп, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В течение 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" и задержала 1096 из них.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, пресечена деятельность 6 террористических групп, ликвидировано 210 схронов с оружием.
Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, разработанных и осуществленных военной контрразведкой СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам.
По ее материалам было начато более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины. И уже 688 приговоров суда вступили в силу.
Один из вопиющих случаев, разоблаченных контрразведкой, – попытка угона на территорию РФ украинского самолета-разведчика Су-24МР в 2014 году. Его пытался совершить командир экипажа-спарки одной из воинских частей, дислоцированных в Хмельницкой области, которого завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.
Он должен был совершить посадку самолета на аэродроме в РФ из-за якобы неисправности бортового оборудования. Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке совершения преступления. Суд же признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, приговорив к 12 годам лишения свободы.
В 2020 году военная контрразведка СБУ задержала в Луганской области диверсанта, пытавшегося взорвать железнодорожную станцию в Рубежном и военный мобильный госпиталь. Злоумышленник был задержан после установки им взрывных устройств, оборудованных средствами дистанционного подрыва.
Именно в то время на станции в Рубежном происходила загрузка военной техники, а в больнице Северодонецка находились около 170 человек персонала и украинских военнослужащих на лечении.
После терактов диверсант планировал пересечь линию разграничения и прятаться в ОРДЛО. Однако задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей, а следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных участников продолжаются.
К 12 годам лишения свободы приговорен еще один вражеский агент по статье "Государственная измена". Им оказался бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Подполковник в отставке был "расконсервирован" представителями российских спецслужб для подрывной деятельности против Украины.
Агент собирал разведданные о силах антитеррористической операции, в том числе их позиции и системы инженерной защиты. Также он попытался привлечь к негласному сотрудничеству командира одного из украинских военных подразделений. Однако контрразведчики задержали злоумышленника на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Он направлялся на территорию Брянской области РФ для встречи со своими кураторами.
Кроме того, СБУ обезвредила на востоке Украины группировку, занимавшуюся проведением информационных диверсий против нашего государства. В ее состав входило 15 человек. Их куратором являлся представитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
Злоумышленники распространяли через Интернет деструктивный контент для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.
Организаторы группы были приговорены к разным срокам заключения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, военная контрразведка системно противодействует нарушениям законодательства по сохранению государственной тайны.
В частности, за период гибридной войны было:
- обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом,
- привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности,
- отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне,
- приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной.
Военная контрразведка СБУ также противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках. Благодаря этой работе с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 млрд гривен.
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Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.
Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
За последние два года, только и есть из "достижений", что Цемаха отпустили.
Да и кацапских агентов пачку в оХвисе ********** на работу устроили.
только не надо примазываться к прошлой власти , отчёт надо разделить на 2014-2019 и 2019-2021 . Вот так цифры читать интереснее
А ещё - сколько задержано ( и отпущено) лично при Буданове ?
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Интересно: Сколько из этого числа были чисто кацапские военные? Почему нет уточнения, раз предполагается что в ЛДНР их (по разным оценкам) от 2 до 20 тыс.?
КРІМ ТОГО, "обілечено" 200 тис. бізнесменів, продано 100 тис. замовлених кримінальних проваджень, "віджато" 50 тис. об'єктів нерухомості))) Рекетири довбані, і не соромно вихвалятися "роботою" за 7 років??? Напразі, сидить такий собі Коля Беззубенко помічником Єрмака в ОП (доречі, контррозвідник з економіки СБУ) і курує всі митні пости на західному кордоні - вся контрабанда підконтрольна цьому персонажу! Чорти рогаті і тупі свині, немає інших слів)))