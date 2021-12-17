Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ продолжает осуществлять комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз в сфере обороноспособности нашего государства. В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены хищения приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение подпольного состава, где злоумышленники хранили похищенную продукцию.

В ходе его осмотра выявлено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

По предварительным оценкам специалистов стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.

Читайте также: Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР. ФОТОрепортаж

Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.

В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено около 60 наименований комплектующих в зенитно-ракетные комплексы, в том числе блоки управления.

Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные действия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились контрразведчиками и следователями СБУ в Житомирской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

















Фото: сайт СБУ