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Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведка СБУ продолжает осуществлять комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз в сфере обороноспособности нашего государства. В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены хищения приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение подпольного состава, где злоумышленники хранили похищенную продукцию.

В ходе его осмотра выявлено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

По предварительным оценкам специалистов стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.

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Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.

В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено около 60 наименований комплектующих в зенитно-ракетные комплексы, в том числе блоки управления.

Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные действия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились контрразведчиками и следователями СБУ в Житомирской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 01
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 02
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 03
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 04
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 05
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 06
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 07
Контрразведка СБУ разоблачила хищение комплектующих для зенитно-ракетных комплексов на десятки миллионов гривен 08
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+14
попробуйте розстріляти (военний час ) - і процес піде ....реально ....
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17.12.2021 12:53
+11
Ну ,це взагалі піздец!!!
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17.12.2021 12:53
+11
Наибольше мне понравилась овчарка а "одежде" с надписью СБУ. Круто.
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17.12.2021 12:55
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Ну ,це взагалі піздец!!!
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17.12.2021 12:53 Ответить
Так, це повна жопа! Реалії часів Зеленського... По такій же схемі порошенківські свинарчуки "героїчно завозили з Росії викрадену продукцію", а насправді постачали продукцію, викрадену зі складів наших же підприємств, але дерли за неї вдесятеро чи навіть вдвадцятеро...
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17.12.2021 13:21 Ответить
Є інформація?
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17.12.2021 17:22 Ответить
барыги работают не покладая рук
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17.12.2021 14:00 Ответить
Бурба звільнився - тепер СБУ може зайнятись безпосередными обовязками
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17.12.2021 14:21 Ответить
попробуйте розстріляти (военний час ) - і процес піде ....реально ....
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17.12.2021 12:53 Ответить
Кишка тонка і ще ті причини на які ми вказали в попередній статті про ймовірність відкритого військового вторгнення в Україну зі сторони рассеї
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17.12.2021 12:58 Ответить
так е
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17.12.2021 12:59 Ответить
Наибольше мне понравилась овчарка а "одежде" с надписью СБУ. Круто.
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17.12.2021 12:55 Ответить
И сколько бакланов отката получил с каждой такой попонки для собак ?
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17.12.2021 12:58 Ответить
і найголовнішше - вони не "продаються " як баканови ...., а вірно "служать"
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17.12.2021 13:02 Ответить
А

А вдруг болонка подвернется с импортной надписью на фуфайке , что тогда?
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17.12.2021 13:06 Ответить
Ну як шо ? Та болонка буде явним шпийоном, шоб бубочке навредить.
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17.12.2021 14:59 Ответить
Тільки хвіст у собачки якийсь куций. У неї часом пайку не крадуть діди, бо якась геть худа?
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17.12.2021 14:32 Ответить
Та які там діди? Начальство все забирае собі, бо в нього ще не закінчилася епоха бідності, і вони останне доїдають.😢
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17.12.2021 14:56 Ответить
Запчасти вызывают сомнения. У собаки зачетный жилет... Фото дня)))
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17.12.2021 13:00 Ответить
Никаких сомнений - древний хлам, явно хотели сдать на драгметаллы.
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17.12.2021 13:49 Ответить
Дрений хлам, на драгметаллы, особенно в ящике на фото 2. Так можно на несколько квартир наздавать.
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17.12.2021 14:06 Ответить
які там драгметали? і що то в ящику?
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17.12.2021 16:08 Ответить
Кроме лампочек все остальное не особо ценное, старые измерительные приборы. Но бл***, лампочки самое дефицитное и дорогое.
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17.12.2021 13:01 Ответить
Найцікавіше це трансформатори у фанерному ящику -повинні були йти на заміну, але ніхто не міняє, дорожче і довше випаювати старий і впаювати новий, а ще сракорукість (жопорукость) ремонтників : 200% що впаяють низьку сторону в високу. Це при тарані крали чи при рєзнікавє, приховують ЗЕпадли
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17.12.2021 13:03 Ответить
При модернізації КШМ на базі ГАЗ-66 (коли я служив в армії, це вже був початок 2020 року), всі заходи можернцізації включали прикручування саморізами 2-х розеток прямо в фанерну внутрішню оютяжку будки, а також встановлення китайського UPS (який був несправний і не заряджався!!!), а також припаювання переговорних пристроїв до автомобільної РС Моторолла.
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17.12.2021 13:16 Ответить
Контррозвідці СБУ-респект...
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17.12.2021 13:06 Ответить
фото собаки - воно "зробило" мій день)))
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17.12.2021 13:18 Ответить
можэ цю собаку в прэзиденты?
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17.12.2021 15:30 Ответить
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17.12.2021 15:33 Ответить
Собака хоч чесний красти і дурити не буде!
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17.12.2021 16:11 Ответить
Короче, мы без защиты, если на несколько миллионов, то весь комплекс хлам.
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17.12.2021 13:19 Ответить
Вот и стала понятна схема "закупки" клистронов в логове врага , на которьіе тратили миллионьі наличкой . Ну , если за "свои личньіе средства" кто-то "восстановил" ПВО Киева , то можно и так отбить "расходьі".
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17.12.2021 13:20 Ответить
Дались вам эти клистроны - позавчерашний день электроники.
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17.12.2021 13:59 Ответить
Да ну ? А ЗРК С-300 без них не работает ...
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17.12.2021 15:01 Ответить
Це тому що ерефія не має технології виготовлення HEMTів і ніхто рашінзам їх не продасть.
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17.12.2021 17:01 Ответить
Не надо выдавать диверсионную деятельность явных и скрытых врагов за "имущественные преступления" из шкурных интересов.... Налицо измена!
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17.12.2021 13:22 Ответить
Измена в каком смысле? Это не вывезешь , скорее всего снова продали бы ВСУ как новое.
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17.12.2021 13:48 Ответить
Это в смысле - коли у ружжа нет затвора оно плохо стреляет.....
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17.12.2021 14:18 Ответить
Наследие мародёров Януковича-Порошенко

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17.12.2021 13:32 Ответить
Министрами обороны Украины времен дважды не судимого было двое РАБссиянцев Саламатин и Лебедев...,сколько было украдено со складов с 2010 по 2013 год подсчитать трудно...,но можно...,хотя многие документы уничтожены заблаговременно...Сегодня Паша Лебедев купил в Крыму нехилый особняк за 165 млн. долларов....Саламатин удрал на РАБссию...другой инфы по этим ублюдкам не нашел...Зачистили по полному тарифу ФСБшники в Ютьюбе
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17.12.2021 13:34 Ответить
За 165 лмн. можно купить половину северного Крыма, а не какой-то сраный особняк на юге каменистого и безводного полуострова!
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17.12.2021 17:44 Ответить
На сегодня группа Билингкет и Христо Грозев серьзно взялись за взрывы военных складов Украине Чехии и Болгарии,Христо найдет всех Бошировых Петровых...можете не сомневаться...
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17.12.2021 13:43 Ответить
Думаю, что украли для того чтобы по новой продать ВСУ...
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17.12.2021 13:47 Ответить
Це не просто розкрадання,його ж на дачі не приміниш.
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17.12.2021 13:49 Ответить
Хлам 70-тых годов.
Сдайте на метлом.Трубка аслилографа допотопная.
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17.12.2021 13:57 Ответить
Нормальная труба. В мене савєцкій осцил але трубка нова у ньому.Вистачить на багато років...Не гівно китайське.Усі савєцкі осцили -це копії американських осцилографів.
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17.12.2021 16:17 Ответить
Похоже на какой- то древний ЗИП...
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17.12.2021 14:09 Ответить
Бардак конечно!!! А если бы не сдали боеголовки, уже бы у каждого олигарха своя АЭС бы ла бы!!!! Бородатый точно бы с десяток спиз....дил!!
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17.12.2021 14:17 Ответить
Зенитно-ракетными комплексами с такими комплектующими разве что аэропланы братьев Райт сбивать, если кидать эти комплектующие в низколетящие аэропланы
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17.12.2021 21:26 Ответить
 
 