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аэропорт (1494) Херсон (2103) Большая стройка (722)

В аэропорту Херсона завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

На летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт "Херсон" получит возможность принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток", — говорится в сообщении.

Для этого ВПП была продлена до 2600 метров и расширена до 60 метров.

К проекту привлечены 120 работников и 100 единиц спецтехники.

На сегодняшний день подрядная организация в рамках программы "Большая стройка" выполнила фрезерование изношенного покрытия, уложила выравнивающий слой асфальтобетона, армирующую прослойку из композитного синтетического материала для предотвращения трещин и нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

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Для ВПП подрядчик разработал специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную стойкость к деформациям.

В настоящее время на аэродроме проводятся работы по устройству покрытия на полосах обеспыливания, а также начато нанесение разметки

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы реконструировать по инициированной им программе "Большая стройка" аэропорты в 16 городах Украины.

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В аэропорту Херсона завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, - ОГА 01
В аэропорту Херсона завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, - ОГА 02
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Б -1 зможуть злітати?
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17.12.2021 13:21 Ответить
да. хотя вес более значительный.
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19.12.2021 13:48 Ответить
странные дела...в николаев строят бетонные дороги,а в херсоне асфальтную впп
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17.12.2021 13:35 Ответить
Треба робити зльотну смугу з товщиною покриття залізо-бетону товщиною 1метр20см і довжиною 4км. Тоді звідтіля зможе зоетіти любий бомбовоз включно с В-1
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17.12.2021 13:36 Ответить
Для Боингов и прочих военно-транспортных Геркулесов США само то что нужно..
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17.12.2021 13:55 Ответить
Полосу вижу, а сам аэропорт что-то не просматривается
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17.12.2021 13:59 Ответить
старый советский бетонный сарай...таку *уйню в таком ролике не покажут
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17.12.2021 14:21 Ответить
Потрібно робити під літак"Мрія" щоб кавуни розвозити
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17.12.2021 14:18 Ответить
сподіваємося що з метою можливості посадки важких бомбардувальників НАТО.....
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17.12.2021 14:31 Ответить
Судячи з товщини полоси, він для внутрішніх рейсів. Тяжкі туди не сядуть.
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17.12.2021 15:46 Ответить
 
 