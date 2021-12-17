В аэропорту Херсона завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

На летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт "Херсон" получит возможность принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток", — говорится в сообщении.

Для этого ВПП была продлена до 2600 метров и расширена до 60 метров.

К проекту привлечены 120 работников и 100 единиц спецтехники.

На сегодняшний день подрядная организация в рамках программы "Большая стройка" выполнила фрезерование изношенного покрытия, уложила выравнивающий слой асфальтобетона, армирующую прослойку из композитного синтетического материала для предотвращения трещин и нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

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Для ВПП подрядчик разработал специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную стойкость к деформациям.

В настоящее время на аэродроме проводятся работы по устройству покрытия на полосах обеспыливания, а также начато нанесение разметки

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы реконструировать по инициированной им программе "Большая стройка" аэропорты в 16 городах Украины.

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