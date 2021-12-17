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Днепропетровщина (2888) СБУ (18690)

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепропетровской области сотрудники Службы Безопасности Украины разоблачили банду, которая якобы боролась с коррупцией и требовала деньги с бизнеса. Если предприниматели отказывались платить, правонарушители причиняли вред их репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации СБУ, преступную схему организовал руководитель одной из местных организаций. Он проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае несоответствий подавал заявление в полицию.

Затем "активист" инициировал личную встречу с бизнесменом и предлагал решить этот вопрос. Далее в форме ультиматума он озвучивал сумму "откупа". В среднем это было от 3 до 5 тысяч долларов.

К отказывающимся "активисты" применяли весь арсенал влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это как борьбу с нарушениями законодательства в сфере бизнеса.

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Кроме того, злоумышленники пытались оказать давление даже на полицию – для "эффективного" рассмотрения поданных ими заявлений.

Правоохранители задержали "антикоррупционера" ​​при передаче ему 70 тысяч гривен за невмешательство в топливный бизнес одного из местных предпринимателей. В "офисе" банды и по месту жительства фигурантов провели обыски. Там изъяли телефоны и жесткие диски с поличным, документацию и черновую бухгалтерию расчетов с жертвами.

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами 01

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників - 5 громадян РФ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами 03

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами 04

СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами 05
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Топ комментарии
+12
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17.12.2021 15:13
+5
СБУ має ловити шпіонів, колаборантів, терористів, яких багато розвелося, а вони пресують рекетирів, якими має займатися дільничний інспектор.
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17.12.2021 15:21
+3
СБУ-черговий респект...
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17.12.2021 15:15
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17.12.2021 15:13 Ответить
Я бы с удовольствием, но за них посадят как за нормальных людей.
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17.12.2021 16:15 Ответить
Так их задержали что бы наградить?
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17.12.2021 15:14 Ответить
Обменяться и поделиться поделится опытом.
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17.12.2021 18:57 Ответить
СБУ-черговий респект...
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17.12.2021 15:15 Ответить
- Я нет-нет, а думаю, может я неправильно жил, надо ж брать деньги у богатых и давать их бедным, а таким как ты давать по морде, шоб у мире была красота и гармония. Так шо ты мне скажешь за ту бумажку, Родя?(с)
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17.12.2021 16:00 Ответить
Та да, защитили подопечного бизнесмена от своего конкурента по вымогательству...
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17.12.2021 16:21 Ответить
СБУ має ловити шпіонів, колаборантів, терористів, яких багато розвелося, а вони пресують рекетирів, якими має займатися дільничний інспектор.
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17.12.2021 15:21 Ответить
Ну а якщо дільничний інспектор Гога з рекетирами в долі?
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17.12.2021 16:09 Ответить
Тоді дільничним має зайнятися або відділ внутрішніх розслідувань, або прокуратура.
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17.12.2021 18:08 Ответить
У слух народу хліб відбирали?
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17.12.2021 15:25 Ответить
не Шабунин?
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17.12.2021 15:30 Ответить
а як давно баканівці затримували фсбешну потороч?
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17.12.2021 15:51 Ответить
Остап Бендер?
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17.12.2021 15:53 Ответить
Шабунина?! Ну наконец то!
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17.12.2021 15:53 Ответить
Игорь Луценко тоже этого замеса.
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17.12.2021 16:12 Ответить
Или все таки Сытника?!
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17.12.2021 15:54 Ответить
Та вы шо!
Так можно опорочить святое имя Ганзюк!
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17.12.2021 16:11 Ответить
Не поняв... А що,антико-ко-ко-рупціонєри чимось іншим мають займатись ?
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17.12.2021 16:40 Ответить
Не завадило б ще розібратися і з "професійними патріотами", які заробляють на святих почуттях пересічних українців.
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17.12.2021 17:02 Ответить
Не смешно))) Рэкетиры от власти зачистили свою территорию и свой "бизнес" от пришлых. Чем еще заниматься? СБУ - черти рогатые и тупые свиньи!
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17.12.2021 17:17 Ответить
І що прикро: жили ж без рекету 28 років! А тут за 2 роки "рэкетиры от власти зачистили свою территорию..." Давай назад Янека повернемо!
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17.12.2021 17:32 Ответить
СБУ этим промышляло все 30 лет, так что ссылка на последние 2 года неуместна
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21.12.2021 18:46 Ответить
Так це не зловмисники - всі активісти так діють, Ви що не в курсі? Набити собі ціну і дістати або відкат за мовчання, або ознайомити населення з своїм рилом, мандруючи потихенько до депутатства...
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17.12.2021 18:27 Ответить
У нас рекетиров и рейдеров во власти хватает, а тут ещё активисты-любители нарисовались.
Хотя - да, рыночные отношения, должна быть конкуренция. ))
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17.12.2021 19:00 Ответить
Вот ****** наглые...
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18.12.2021 04:05 Ответить
 
 