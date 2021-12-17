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G7 (714) Зеленский (16555) Евросоюз (15886)

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами G7 и Европейским Союзом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства также рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности, о ходе реформ.

"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", - отметил президент.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил руководство Евросоюза и НАТО за "решительность и скоординированные действия" в противостоянии российской агрессии

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП 01
Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП 02
Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
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17.12.2021 17:49
+11
Желательно при другом президенте.
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17.12.2021 17:23
+10
В штаб ФСБ на Банковой? Интересно, в какой форме опудало пошлют к такой-то матери?
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17.12.2021 17:23
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В штаб ФСБ на Банковой? Интересно, в какой форме опудало пошлют к такой-то матери?
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17.12.2021 17:23 Ответить
Такі досягнення, аж дух п ер ехоп лює. А в реальності ніхрена не робиться.
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17.12.2021 17:43 Ответить
Желательно при другом президенте.
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17.12.2021 17:23 Ответить
Це вже шосте брехло на посаді президента. Буде й сьоме таке саме?
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17.12.2021 17:44 Ответить
Юля-Юля...де ти?!
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17.12.2021 17:50 Ответить
Максим Желізняк, гайдамака-де ти?
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17.12.2021 18:15 Ответить
Щось бабаюля розбуянилась, шухер якийсь занюхала?
Ще трохи і в неї лице розклеїться )
кумир молодьожі(кому за 70) !!!
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17.12.2021 18:22 Ответить
ЗЕ-беня запросив на інагурацію пьятого-сьомого Президента
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17.12.2021 18:50 Ответить
На хату гогішвілі?
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17.12.2021 17:23 Ответить
В официальных документах название будет другое)
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17.12.2021 17:28 Ответить
Это шмаркля их приглашает к ермаку на приём ?
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17.12.2021 17:24 Ответить
Судя по работе ОАСК - разблокировали так разблокировали....
Судя по Бениным делам - деолигархизация так и прёт.....
П.С. Врать, врать и ещё раз врать - девиз преЗедента!
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17.12.2021 17:26 Ответить
"...Ми розблокували судову реформу..."
------
"сУдову" чи "сАдову"? Хіба не про "мільярд_дерев" ідеться?
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17.12.2021 17:34 Ответить
Пусть им Юзик билеты въездные продаст на Шапито!!
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17.12.2021 17:35 Ответить
Господи ...представляете ,какого профессиональным дипломатам слушать это гундосое тупое чмо и не засмеяться...
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17.12.2021 17:44 Ответить
Вы не знаете, куда делся Дерьмак? Почему он доверил Зеленскому отнимать у послов их драгоценное рабочее время? Собрали послов для пофотографироваться? Вова, так глав государств не приглашают -"Я жду ваших президентов в Украине".... Так можно приглашать киркоровых или прочую шваль...
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17.12.2021 18:03 Ответить
На дорожку і сюрреалізм ва всьей красье.
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17.12.2021 18:10 Ответить
Я в шоці.
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До парламенту проходять шість партій. Лідирують "Слуга народу" та "ОПЗЖ"
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17.12.2021 17:45 Ответить
Ой, мені тут дворнічка тікі шо з району за бубу проценти принесла! Каже, шо повбиває всіх, хто за цього дебіла голосував нах! Питає, чього ж ти нас не переконувала?! Ти ж грамотна!
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17.12.2021 18:00 Ответить
Если это более-менее правдоподобный соцопрос, то у Украины почти нет шансов на нормальное развитие. Мудрый нарід угондонит её. С таким количеством недоумков не одна страна в мире не сможет нормально существовать. Жаль.
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17.12.2021 18:06 Ответить
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17.12.2021 17:45 Ответить
Ти диви, яке це хрипло криворогате є оптимістичне! Ти ще до свого Ізраїлю доповзи, чьморидло квартальне! Якщо дозволимо...
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17.12.2021 17:47 Ответить
Бурба со своими бойцами его и там достанут !
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17.12.2021 17:48 Ответить
Ваші слова та богу в ухо !
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17.12.2021 18:12 Ответить
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17.12.2021 17:48 Ответить
Картина "Рыцарь без совести и мозгов"
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17.12.2021 17:51 Ответить
"Всцатый воен"
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17.12.2021 17:54 Ответить
https://youtu.be/7Mm4DN94duk гарне відео...про наших війскових...
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17.12.2021 17:49 Ответить
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17.12.2021 17:49 Ответить
+++++
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17.12.2021 18:13 Ответить
Только сейчас заметил - Зеленский красит волосы, как Кобздон, выбирает самый радикально чёрный цвет. Выглядит это жутковато неестественно... Пусть попробует перекись - побудет блондином , как Сергей Зверев...
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17.12.2021 17:53 Ответить
Лучше бы ЗЕ цианид попробовал.
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17.12.2021 17:55 Ответить
Когда придётся выбирать между длительным сроком заключения и вечной свободой, не исключено, что оманский лыжник выберет....
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17.12.2021 18:07 Ответить
Аж ніяк, топитиме всіх, піде по головах щоб спасти свою нікчемну шкуру.
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17.12.2021 18:14 Ответить
Слабое, запуганное, закомплексованное существо. Что может быть хуже для воюющей страны, когда такое недоразумение во главе.
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17.12.2021 17:59 Ответить
Щас, ломануться! Побачили, почули і досить, інтерес втрачений.
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17.12.2021 18:01 Ответить
Невже 95-й на інгліш забакланить. Сумніваюсь одноко, англіцкій юмор криварагульним **********. Фейк.
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17.12.2021 18:02 Ответить
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17.12.2021 18:05 Ответить
А запросив "на кінець січня - початок лютого"?
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17.12.2021 18:05 Ответить
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17.12.2021 18:09 Ответить
Надо было им пообещать сбацать на рояле, сто пудов бы прискакали
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17.12.2021 18:13 Ответить
І літьел он на раялі нажімая на підалі ! Чим ?
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17.12.2021 18:29 Ответить
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17.12.2021 18:25 Ответить
Послы смогут остановиться в доме у гогилашвили
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17.12.2021 19:00 Ответить
Когда визит руководителей стран ЕС состоится , что будет писать ботва ?
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17.12.2021 19:37 Ответить
Пусть посетят вымирающие украинские села, школы с выгребными ямами вместо туалета, поликлиники в райцентрах где что бы сделать анализ на ковид нужно выстоять 2-3 часа на улице в любую погоду. Это как нужно ненавидеть украинцев, что бы так поступать с страной?
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17.12.2021 20:36 Ответить
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
...
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17.12.2021 21:50 Ответить
"Печерский холм"
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

«Печерский холм»
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17.12.2021 21:52 Ответить
 
 