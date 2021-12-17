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Боец 24-й ОМБр Андрей Дячишин, получивший в августе сквозное пулевое ранение в голову, начал ходить. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воин 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Дячишин, тяжело раненный в конце августа российским снайпером в голову, начал ходить и преуспевает в процессе реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале журналистов "Эспрессо".

"Ранение было очень тяжелое. И давать гарантии на жизнь могли немногие… Каждый день он все лучше выходил на сознание. Сначала начал больше реагировать глазами, появились незначительные движения рук и ног, стал отвечать на вопросы", – рассказала врач Военно-медицинского клинического центра Западного региона Наталья Рыдзевская.

Физический терапевт Назар Стебницкий отметил, что в течение трех месяцев специалисты работали над тем, чтобы пациент становился более самостоятельным, еще находясь в постели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжело раненого на Донбассе бойца 24-й ОМБ Андрея Дячишина доставили в военный госпиталь во Львове

"У нас есть специальная подвесная система (типа Гульдма), в ней мы учились заново ходить. Сначала было тяжело, нужна была помощь нескольких людей. Следующий шаг – ходьба у брусьев", – рассказал терапевт и добавил, что Андрей очень мотивирован и позитивен.

Сегодня Дячишин ходит с тростью, выполняет упражнения в тренажерном зале и радуется достигнутым результатам.

"Работаю, делаю все, что говорят реабилитологи. Каждый день новые результаты. Все идет на улучшение... У меня есть большая поддержка, я не имею права сейчас опускать руки. Я был командиром опорного взводного пункта, звоню сейчас побратимам на передовую, должнен... Они рассказывают о делах, присылают фото. Мы будем стоять до конца", – подчеркнул военный.

Также читайте: Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. ФОТО

Российский снайпер попал в голову 27-летнего Андрея Дячишина 29 августа. На позиции воину оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в Днепр – в больницу имени Мечникова.

Он боец ​​24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. На войне – с 2014 года. В больницу он был доставлен в коме под аппаратом ИВЛ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+57
Дай бог ему здоровья и сил!
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17.12.2021 20:34
+43
Храни Господь тебе, Героє !
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17.12.2021 20:41
+38
Дуже радію. Нехай Андрій швидше одужає.
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17.12.2021 20:43
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Дай бог ему здоровья и сил!
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17.12.2021 20:34 Ответить
Козак, що повернувся з того світу. 10 днів у комі. 23 дні в реанімації. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка - шансів немає... https://censor.net/ua/n3289857
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17.12.2021 21:43 Ответить
Козарлюга !!!
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18.12.2021 16:25 Ответить
💪✊
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17.12.2021 20:37 Ответить
Храни Господь тебе, Героє !
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17.12.2021 20:41 Ответить
Дуже радію. Нехай Андрій швидше одужає.
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17.12.2021 20:43 Ответить
Яка гарна новина !

Андрію, одужуйте, відновлюйтеся і все буде добре !
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17.12.2021 20:52 Ответить
Мабуть, жінка гаранта його відвідає перед Миколаєм, за 2.5 роки жирування…
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17.12.2021 20:57 Ответить
спасибо врачам от Бога, их знаниям и умениям...
спасибо Воину за мужество и силу духа...
видимо у Боженьки на тебя, Андрейка, другие планы !!!
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17.12.2021 20:58 Ответить
Тримайся вояче, слава герою.
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17.12.2021 20:59 Ответить
Слава Богу! Здоров'я і сил Воїну!
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17.12.2021 21:04 Ответить
Треба з зарплатні його сестрі ще грошей перекинути. Приємно бачити його успіхи на шляху одужання.
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17.12.2021 21:19 Ответить
А в каком он госпитале? Если можно. Часом не в Киеве?
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18.12.2021 00:19 Ответить
Львів.
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18.12.2021 00:36 Ответить
Блин. Жаль. Нам с друзяками далековато. Если вдруг пересечетесь, скажите что поддерживает вся Украина. Чем сможем - поможем.
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18.12.2021 01:01 Ответить
Блин, слово жаль - как -то не в тему. Ну ты понял.
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18.12.2021 01:03 Ответить
Приемна новина,а то все про той цирк шапіто!Одужання повного тобі,воїн!
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17.12.2021 21:29 Ответить
Здоров'я і наснаги, тобі, Воїн. Хай Господь допомагає у швидкому одужанні. А на рахунок матерільної допомоги можна було б і скинутись перед святами, ми ж це можемо, правда? У кого є реквізити, скиньте. Наші прості люди ніколи не байдужі, тим більше тим, хто нас захищає.
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17.12.2021 21:31 Ответить
5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Николаевна Источник: https://censor.net/ru/n3286292
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17.12.2021 21:32 Ответить
Дякую, це приват?
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17.12.2021 21:33 Ответить
Щасти тобі, Андрію. Герою слава !!!
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17.12.2021 21:55 Ответить
Важко тобі наш захисник. Але ти вистоїш. Хай тобі Господь допомагає. Слава тобі герой!
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17.12.2021 22:23 Ответить
Здоровья бойцу!
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18.12.2021 00:01 Ответить
Слава Богу! Здоров'я і сил Воїну!
Радостная новость ! Приятно осознавать что в этом есть и наша посильная лепта.
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18.12.2021 00:20 Ответить
Як же тішать такі новини!!! Скорішого відновлення та одужання Герою! Дякую за захист!
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18.12.2021 09:10 Ответить
Молодець Андрію. Віримо в тебе. Ти повністю відновишся. Ти вже переможець в цій війні. Побратими обов'язково дадуть гадам гідну відповідь за тебе.
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18.12.2021 11:17 Ответить
Россияне - это враги!!
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18.12.2021 11:32 Ответить
И те, кто ими управляет.
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18.12.2021 16:28 Ответить
Выздоравливай, брат! Здоровья тебе!!!
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18.12.2021 13:16 Ответить
І лікарі світлі люди. І фахівці. Респект !
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18.12.2021 16:27 Ответить
 
 