Боец 24-й ОМБр Андрей Дячишин, получивший в августе сквозное пулевое ранение в голову, начал ходить. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Воин 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Дячишин, тяжело раненный в конце августа российским снайпером в голову, начал ходить и преуспевает в процессе реабилитации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале журналистов "Эспрессо".
"Ранение было очень тяжелое. И давать гарантии на жизнь могли немногие… Каждый день он все лучше выходил на сознание. Сначала начал больше реагировать глазами, появились незначительные движения рук и ног, стал отвечать на вопросы", – рассказала врач Военно-медицинского клинического центра Западного региона Наталья Рыдзевская.
Физический терапевт Назар Стебницкий отметил, что в течение трех месяцев специалисты работали над тем, чтобы пациент становился более самостоятельным, еще находясь в постели.
"У нас есть специальная подвесная система (типа Гульдма), в ней мы учились заново ходить. Сначала было тяжело, нужна была помощь нескольких людей. Следующий шаг – ходьба у брусьев", – рассказал терапевт и добавил, что Андрей очень мотивирован и позитивен.
Сегодня Дячишин ходит с тростью, выполняет упражнения в тренажерном зале и радуется достигнутым результатам.
"Работаю, делаю все, что говорят реабилитологи. Каждый день новые результаты. Все идет на улучшение... У меня есть большая поддержка, я не имею права сейчас опускать руки. Я был командиром опорного взводного пункта, звоню сейчас побратимам на передовую, должнен... Они рассказывают о делах, присылают фото. Мы будем стоять до конца", – подчеркнул военный.
Российский снайпер попал в голову 27-летнего Андрея Дячишина 29 августа. На позиции воину оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в Днепр – в больницу имени Мечникова.
Он боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. На войне – с 2014 года. В больницу он был доставлен в коме под аппаратом ИВЛ.
Пожалуйста, подождите...
Андрію, одужуйте, відновлюйтеся і все буде добре !
спасибо Воину за мужество и силу духа...
видимо у Боженьки на тебя, Андрейка, другие планы !!!
Радостная новость ! Приятно осознавать что в этом есть и наша посильная лепта.