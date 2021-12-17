Зеленский подписал закон о военных капелланах. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей в пятницу, 17 декабря, подписал закон №1915-IX "О Службе военного капелланства", который парламент принял 30 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба президента.

"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", – прокомментировал Зеленский подписанный документ.

Он также поблагодарил представителей Совета церквей за помощь украинским военнослужащим.

"Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал по поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский особо отметил системную помощь церквей и религиозных организаций в борьбе с пандемией COVID-19.

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Во время встречи также поднимали проблему реформы интернатов и противодействия домашнему насилию. В частности, речь шла о необходимости эффективной реакции правоохранительных органов на подобные случаи. В этом контексте затронули вопросы ратификации Стамбульской конвенции. Президент отметил, что ее принятие лежит в плоскости деятельности Верховной Рады.

"Когда мы говорим о насилии в семьях, мне кажется, нужно урегулировать на законодательном уровне, как решать такие моменты, поддерживая семьи", – сказал Зеленский.

"В любом случае, такие вопросы должны обсуждаться в широком круге, и считаю, что Совет церквей должен иметь представителей при обсуждении этого или альтернативного законодательного акта, который защитит людей", - добавил он.

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