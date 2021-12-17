Зеленский подписал закон о военных капелланах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей в пятницу, 17 декабря, подписал закон №1915-IX "О Службе военного капелланства", который парламент принял 30 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба президента.
"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", – прокомментировал Зеленский подписанный документ.
Он также поблагодарил представителей Совета церквей за помощь украинским военнослужащим.
"Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал по поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен", – отметил президент.
Кроме того, Зеленский особо отметил системную помощь церквей и религиозных организаций в борьбе с пандемией COVID-19.
Во время встречи также поднимали проблему реформы интернатов и противодействия домашнему насилию. В частности, речь шла о необходимости эффективной реакции правоохранительных органов на подобные случаи. В этом контексте затронули вопросы ратификации Стамбульской конвенции. Президент отметил, что ее принятие лежит в плоскости деятельности Верховной Рады.
"Когда мы говорим о насилии в семьях, мне кажется, нужно урегулировать на законодательном уровне, как решать такие моменты, поддерживая семьи", – сказал Зеленский.
"В любом случае, такие вопросы должны обсуждаться в широком круге, и считаю, что Совет церквей должен иметь представителей при обсуждении этого или альтернативного законодательного акта, который защитит людей", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
У законі про Службу військового капеланства зазначено, що правовою основою її діяльності є, зокрема, закони України - отже і закон №2662. Цей закон МПвУ вперто ігнорує, однак від цього він не перестав бути законом.
Слід очікувати намагань МП в рамках підготовки до вступу закону про СВК в дію (з 1 липня 2022 р.) проігнорувати норми закону №2662 та зайти до українського війська. Однак законних підстав зробити це у МП нема.
Впевнений, що при кожній подібній спробі військові, ветерани та громадськійсть будуть про це їм нагадувати", - зазначив речник речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.
https://dilo.net.ua/vijna-na-shodi/u-ptsu-poperedyly-shho-upts-mp-popry-zakon-pro-kapelanstvo-namagatymetsya-potrapyty-do-zsu/
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
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Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.
«Печерский холм»
"Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал по поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен", - отметил президент.
Идиот, какого ты сигнала ждешь? От РПЦ-ФСБ?
як тим же законом церква відокремелена від держави.
якась друга форма прийняття цього мае бути, а не схвалювання зеленою мавпотньею.
....але щось таке мае бути в війську.
духовна допомога не менш важлива за матеріальну - потрібні обидві.
Теоретично - це мають бути військові кафедри в духовних семінаріях.
Але про такі я ніколи не чув