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СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала и держала в страхе жителей Ивано-Франковской области. В ходе масштабной спецоперации задержаны лидеры и участники банды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством.

Установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападение сотрудников СБУ на пограничников в Сумах: Досудебное расследование завершено. ФОТО

Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.

Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы насилием.

По информации досудебного расследования, в состав группировки входили 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

Смотрите: Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины. ФОТОрепортаж

На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по:

  • ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),
  • ст. 186 (грабеж),
  • ст. 187 (разбой),
  • ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье 01
СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье 02
СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье 03
СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье 04

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Зазвичай таке відбувається під кришою смотрящого який башляє місцевим мусорам.
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17.12.2021 22:31
+6
зачем рыла рузкомировцев скрывать?
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17.12.2021 22:36
+5
Это прежде всего слабость осознания народом что пока не нация мы. Есть конституционное базовое право на личную защиту. Базовое составляющее в любой конституции, любой страны. Право на личное оружие в рамках закона! Не путать с охотничьим---это узкая специализация, охота. Наличие личного оружия по закону сразу меняет всю конфигурацию поведения в обществе всех. Не обязательно покупать всем, и не бегут покупать (по статистике) все когда разрешают. Но осознание того что оно возможно есть у любого останавливает тех прежде всего, у кого оружие вне закона на руках---банальных уголовников. Не было бы подобного почти в стране, если бы был такой принят закон. Напоминаю---в Молдове так с 1993г.
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17.12.2021 23:28
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Зазвичай таке відбувається під кришою смотрящого який башляє місцевим мусорам.
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17.12.2021 22:31 Ответить
зачем рыла рузкомировцев скрывать?
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17.12.2021 22:36 Ответить
эти заточки хтось ещё думает выкорыстаты...
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17.12.2021 22:40 Ответить
У меня такой же вопрос..вот например какие то потерпевшие могли бы узнать в них обидчикво..а так фигушки...
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18.12.2021 17:51 Ответить
повне свідчення слабкості влади та силових інституцій - прогнило , все на інтересах та баблі ....
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17.12.2021 23:01 Ответить
Это прежде всего слабость осознания народом что пока не нация мы. Есть конституционное базовое право на личную защиту. Базовое составляющее в любой конституции, любой страны. Право на личное оружие в рамках закона! Не путать с охотничьим---это узкая специализация, охота. Наличие личного оружия по закону сразу меняет всю конфигурацию поведения в обществе всех. Не обязательно покупать всем, и не бегут покупать (по статистике) все когда разрешают. Но осознание того что оно возможно есть у любого останавливает тех прежде всего, у кого оружие вне закона на руках---банальных уголовников. Не было бы подобного почти в стране, если бы был такой принят закон. Напоминаю---в Молдове так с 1993г.
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17.12.2021 23:28 Ответить
Влада -всі попередні і ця, страшено бояться свого народу. Українці -то не білорусси, терплячі, але здатні захищати себе,родину, близьких , свою гідність. Справедливо боїться влада.Теперешня -до вс""чки. Але озброюватись ( звісно законно) нам треба.
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17.12.2021 23:57 Ответить
Из охотничьего ружя нельзя убить преступника?
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18.12.2021 01:16 Ответить
Майже ні. У нас абсолютно по-ідіотськи написаний закон про самозахист. Он недавно засудили чувака на рік за те, що він вбив У СЕБЕ ВДОМА нападника ножем, коли той його почав душити. Засудили за перевищення самооборони та за те, що не виплатив компенсацію вдові загиблого злочинця. Щоб ви розуміли, якщо вашого сусіда будуть різати та вбивати одного за одним його дітей на ваших очах і ви використаєте свою мисливську зброю проти зловмисників, які це роблять - ви отримаєте по повній - так, ніби ви йшли по вулиці і застрелили ні в чому не винних людей.
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18.12.2021 11:32 Ответить
частково погоджуюсь...
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18.12.2021 11:11 Ответить
"Повне свідчення слабкості влади та силових інституцій - прогнило , все на інтересах та баблі "

Яке там прогнило, воно на світ з'явилося мертвонародженим...
Старі кадри там правлять бал, навіть будучи не на посадах. Тільки схеми, кругова порука, та "крыша" на найвищому рівні.
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18.12.2021 00:26 Ответить
погоджуюсь повністью...- тільки скажіть коли у новітній істроії було інакше ...
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18.12.2021 11:09 Ответить
Ніколи.
Принаймні на моїй пам'яті. ))
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18.12.2021 12:00 Ответить
Треба зміни в кримінальне право. Зараз при совокупності злочинів дають покарання за найтяжчий, а інші ігнорують. Треба як в багатьох країнах - сумувати терміни. Ці нелюди підозрюються у вчиненні злочинів за:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
ст. 186 (грабіж),
ст. 187 (розбій),
ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу
Цім покидькам світило б років під 30, ізоляції від людей.
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17.12.2021 23:51 Ответить
менять некому
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18.12.2021 02:51 Ответить
Зате хрестик великий. Віруючі такі віруючі.
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18.12.2021 11:34 Ответить
Ага. Я теж звернув увагу що падло ще хрестик вдягнуло!!!
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20.12.2021 03:26 Ответить
Навіщо падлюка мерзотна вдягає хрестик? Не допоможе - горітимеш в аду!
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20.12.2021 03:27 Ответить
Навіщо цю худобу взагалі було затримувати? Пристрелити скотів на місті та закопати в загальній могилі, як біовідходи.
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20.12.2021 07:55 Ответить
 
 