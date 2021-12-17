СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала и держала в страхе жителей Ивано-Франковской области. В ходе масштабной спецоперации задержаны лидеры и участники банды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством.
Установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.
Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.
Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы насилием.
По информации досудебного расследования, в состав группировки входили 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.
На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),
- ст. 186 (грабеж),
- ст. 187 (разбой),
- ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Яке там прогнило, воно на світ з'явилося мертвонародженим...
Старі кадри там правлять бал, навіть будучи не на посадах. Тільки схеми, кругова порука, та "крыша" на найвищому рівні.
Принаймні на моїй пам'яті. ))
ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
ст. 186 (грабіж),
ст. 187 (розбій),
ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу
Цім покидькам світило б років під 30, ізоляції від людей.