СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала и держала в страхе жителей Ивано-Франковской области. В ходе масштабной спецоперации задержаны лидеры и участники банды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством.

Установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.

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Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.

Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы насилием.

По информации досудебного расследования, в состав группировки входили 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

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На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по:

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),

ст. 186 (грабеж),

ст. 187 (разбой),

ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.









Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.