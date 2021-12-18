Заместитель главы ОП Машовец на встрече с госсекретарем МИД Германии Линднером предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности. ФОТО

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером ситуацию на востоке и вокруг Украины, пути ее улучшения и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Заместитель руководителя Офиса Главы государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины, скоплении российских войск вдоль украинской границы, усилении разведывательной активности со стороны Российской Федерации. Он отметил активизацию асимметричных и провокационных действий России не только против Украины, но и других стран мира, что подрывает международную безопасность", - сообщается в информации.

Особое внимание германской стороны было привлечено к шагам РФ, указывающим на ее подготовку к расширению агрессии против нашего государства.

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Отмечается, что Машовец предложил Германии как ведущей европейской стране принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России, включая применение предупредительного санкционного давления. Он отметил, что только скоординированные решительные действия всех европейских партнеров в политико-дипломатической, информационной, экономической и других областях могут остановить российскую агрессию.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что готовность западного мира к практическому противостоянию агрессивному поведению Российской Федерации может защитить демократические ценности, международные принципы и сохранить мировой порядок.

"Вводить санкции после начала российского вторжения и выражать обеспокоенность будет поздно, поскольку понятие демократических ценностей западного общества уже будет подорвано. Россия не остановит свою агрессию против стран ЕС и НАТО, которую она начала в 2008 году против Грузии и продолжила в 2014 году против Украины", – цитирует слова Машовца пресс-служба.

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При этом представитель Офиса Президента предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток-2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии.

Государственный секретарь МИД Германии положительно оценил двусторонний диалог по вопросам безопасности, начатый на этой неделе в Брюсселе Президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подтвердил неизменную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Он отметил, что Германия поддерживает полное исполнение положений Будапештского меморандума и никогда не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией.

Во время встречи Роман Машовец поздравил Тобиаса Линднера с назначением на должность государственного секретаря МИД ФРГ и его первым зарубежным визитом в Украину.

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