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Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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"Все не так одозначно"
Диалог
Ошибся адресом
Зе!РАДА
Обострение миролюбия
Далее следует...
Типы головной боли
Когда-то мир такое уже слышал
Путинский цветок
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А Макарон теж хоче медальку. ЗеВофка і Додона, Земана, та Ко нагородить.
Бо ж він на посту президента вміє тільки підписувати і нагороджувати.
Диалог...это уже не диалог а белочка
Але нам варто пам'ятати, ХТО привів ЗЕ до влади.