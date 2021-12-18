РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14199 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Фотошопы политиков
15 093 10
Богдан (75) Гордон (114) Зеленский (16558) политика (5924) Путин (29862) фотожаба (13305)

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Предоставте нам гарантии!!!

Также читайте: В России обнародовали свои предложения по "гарантиям безопасности": США должны исключить расширение НАТО на восток

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Все не так одозначно"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Кротовая нора. Все о связях Буданова, Гогилашвили, ложь в документах и российский паспорт. ВИДЕО

Читайте также: Можливе громадянство РФ та проживання в будинку "схемщика" разом із головою ГУР: Що ЗМІ дізнались про ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Диалог

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ошибся адресом

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зе!РАДА

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обострение миролюбия

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Далее следует...

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Типы головной боли

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Когда-то мир такое уже слышал

Обострение миролюбия, путинский цветок, Зе!РАДА. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Путинский цветок

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На злобу часу. Епічна жаба.

показать весь комментарий
18.12.2021 09:14 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 09:15 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 09:18 Ответить
А ЗеВофка нагородив "фрау-Робінтроп" орденом-медаллю, за те що вставляла "палки в колеса" Україні та лизалася з Путлером.
А Макарон теж хоче медальку. ЗеВофка і Додона, Земана, та Ко нагородить.
Бо ж він на посту президента вміє тільки підписувати і нагороджувати.
показать весь комментарий
18.12.2021 09:20 Ответить


Диалог...это уже не диалог а белочка

показать весь комментарий
18.12.2021 09:42 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 09:56 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 09:58 Ответить
Скоро зеленського будуть мочити всі. Тому це паньство намагається потрапити у мейнстрім.
Але нам варто пам'ятати, ХТО привів ЗЕ до влади.
показать весь комментарий
18.12.2021 10:16 Ответить
Це якби збірна Німеччини з футболу вийшла зі свастикою на футболках.
показать весь комментарий
18.12.2021 10:29 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2021 10:54 Ответить
 
 