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РФ, нарушая Минские договоренности, стянула к линии фронта на Донбассе 102 единицы военной техники, - пресс-центр ОС. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 102 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу операции Объединенных сил.

Следовательно, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ за пределами выделенных мест хранения вооружения в районе Тернового обнаружено 34 танка Т-72, ​​14 танков Т-64, 16 ББМ; с нарушением линий отведения – 4 САУ 2С1, 3 буксируемые гаубицы Д-30. Вблизи Покровки за пределами выделенных мест хранения вооружения обнаружены 15 танков Т-72, ​​2 танка Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса PA РФ, в районах Паньковки, Стукаловой Балки, Смелого и Новогригорьевки во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано установление препятствий средствами РЭБ вооруженных формирований РФ.

Также читайте: Численность войск РФ на Донбассе согласно расчету поставок продовольствия в решении суда РФ - от 26 до 32 тысяч человек, - Бутусов

Также оккупанты препятствовали работе СММ ОБСЕ.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмируют в сообщении.

РФ, нарушая Минские договоренности, стянула к линии фронта на Донбассе 102 единицы военной техники, - пресс-центр ОС 01

Также читайте: Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

1. вывела из генерации АЭС
2. пролоббировала СП-2

результат - энергозависмость Германии от рашки
и угроза европейской безопастности

Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
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19.12.2021 00:56
+9
вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

Fuat


@lilygrutcher

·
1 ч

Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
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19.12.2021 00:59
+7
Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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19.12.2021 00:50
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Та їм пох на це все
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19.12.2021 00:40 Ответить
так і нам пох на них !
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19.12.2021 00:43 Ответить
респект Резнікову !
хоч хтось чинному в керівництві Держави працює !

Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения.Об этом сообщает Скептик со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.«Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного», - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматические люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.«Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины.
Защищаться мы будем сами, но помогите нам», - сказал Резников.Министр добавил, что Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.«Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет», - резюмировал Резников.
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19.12.2021 00:42 Ответить
у меня оборонительное -стена, наступательное - полкирпича
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19.12.2021 06:16 Ответить
Напиши його досягнення на минулій посаді? Резнікова взяли в МОУ тому що він говіркий навідміну від попереднього міністра.
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19.12.2021 09:37 Ответить
ГерманиЯ союзник России и нужно к ней вводить санкции и не цацкаться!!!
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19.12.2021 00:48 Ответить
Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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19.12.2021 00:50 Ответить
Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

1. вывела из генерации АЭС
2. пролоббировала СП-2

результат - энергозависмость Германии от рашки
и угроза европейской безопастности

Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
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19.12.2021 00:56 Ответить
вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

Fuat


@lilygrutcher

·
1 ч

Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
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19.12.2021 00:59 Ответить
Danke schon fur gute Nachrichten !
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19.12.2021 01:15 Ответить
И что дальше, у всех вызвала как всегда по этому случаю глубочайшая обеспокоенность. И на этом все.
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19.12.2021 00:53 Ответить
РФ ПОРУШИЛА МІНСЬКИ ДОМОВЛЕНОСТИ !!!
цікаво , а шо про це думае комсомолка МЕРКЕЛЬ ?
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19.12.2021 00:55 Ответить
Ее так возмутил один Байрактар .
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19.12.2021 00:56 Ответить
Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
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19.12.2021 00:57 Ответить
Друзья живут в Мюнхене 30 лет , так говорят что западные немцы ее терпеть не могли , а вот восточные немцы ( гдр) за неё держались .
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19.12.2021 01:02 Ответить
осси так и остались совками
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19.12.2021 01:16 Ответить
При этом справно голосовали за коалицию в парламенте, выходит таки могли терпеть, учитывая что Осси это всего 20% электората.
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19.12.2021 02:21 Ответить
Вы забываете о послевоенном комплексе немцев . Потому так и голосовали . Но на кухнях говорят о другом - о том , что Меркель наполнила страну средневековыми мигрантами и немцам приходится их содержать
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19.12.2021 02:25 Ответить
Может и так, не буду спорить, в тематике не разбираюсь чтобы адекватно аргументировать свое мнение о выборах в ФРГ.
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19.12.2021 02:41 Ответить
танки 64-го року... У ********* світі це варвари з палицями та камінням. Бензоколонку поставлять на місце швидко, і без пострілів.
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19.12.2021 00:58 Ответить
Єгипет - Армія Єгипту: 1 005 M1A1, танки спільного виробництва США та Єгипту.[46]

саме так:
Єгипет має 1 000 танків Абрамс
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19.12.2021 01:12 Ответить
А т-72 це по вашому танки 72-року?
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19.12.2021 02:17 Ответить
так!!! )) А Су-27 та Міг-29... А до того Міг-15...17..19...21....23... Так згідно рокам і випускали..))))) А у американців F-35... яке ж старе )))
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19.12.2021 18:04 Ответить
Это ж какие омереканцы нищие раз летают на B1 Lancer
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19.12.2021 18:06 Ответить
Кремляди должны помнить..
https://censor.net/ru/resonance/421940/shturm_groznogo_1_yanvarya_1995go_22_goda_nazad_chechenskie_opolchentsy_nanesli_grandioznoe_porajenie



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19.12.2021 01:13 Ответить
покажіть мені краще на нічь копченого бурята!

це заспокоює ....
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19.12.2021 01:17 Ответить
для щирого українця то як філіжанка валеріанки ! 😂

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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19.12.2021 01:50 Ответить
Галльо, модєр!

А де мій копчений бурят під подушку ?! 😢
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19.12.2021 01:51 Ответить
Модер мабуть дуже хвилюється за нестійку психіку солдат армії оккупантів.
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19.12.2021 01:57 Ответить
Я вважаю, що знайдені мною фотофакти чеченської війни з загиблими оккупантами не гірші ніж, ті що виклав колись цензор. Як кажуть застереження запорука невчинення злочинних дій.
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19.12.2021 02:04 Ответить
хочу копченого бурята !!!!!!!
бурята !!!!!
а-а-а-а- !

.
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19.12.2021 15:38 Ответить
Треба не карти малювати, а байрактари запускати.
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19.12.2021 05:34 Ответить
Треба їх превентивно ракетами знищити. Якщо б наприклад зробити мор на території па раші і ордло та вбити б мінімум усіх їх солдатів, то не було б кому наступати. Але ні вся худоба думає якби та чим замирити іншу хвору на сказ худобу...
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19.12.2021 13:45 Ответить
 
 