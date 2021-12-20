РФ, нарушая Минские договоренности, стянула к линии фронта на Донбассе 102 единицы военной техники, - пресс-центр ОС. КАРТА

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 102 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу операции Объединенных сил.

Следовательно, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ за пределами выделенных мест хранения вооружения в районе Тернового обнаружено 34 танка Т-72, ​​14 танков Т-64, 16 ББМ; с нарушением линий отведения – 4 САУ 2С1, 3 буксируемые гаубицы Д-30. Вблизи Покровки за пределами выделенных мест хранения вооружения обнаружены 15 танков Т-72, ​​2 танка Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса PA РФ, в районах Паньковки, Стукаловой Балки, Смелого и Новогригорьевки во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано установление препятствий средствами РЭБ вооруженных формирований РФ.

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Также оккупанты препятствовали работе СММ ОБСЕ.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмируют в сообщении.

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