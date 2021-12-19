Смертельное ДТП под Кривым Рогом: "ЗАЗ Sens" столкнулся с фурой и сгорел. ФОТОрепортаж

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второй автомобиль после столкновения загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев. На месте спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей - грузовиков MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.

"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.





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