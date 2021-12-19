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Смертельное ДТП под Кривым Рогом: "ЗАЗ Sens" столкнулся с фурой и сгорел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Смертельное ДТП под Кривым Рогом:

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второй автомобиль после столкновения загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев. На месте спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей - грузовиков MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.

"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП под Кривым Рогом: ЗАЗ Sens столкнулся с фурой и сгорел 01
Смертельное ДТП под Кривым Рогом: ЗАЗ Sens столкнулся с фурой и сгорел 02

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Смертельное ДТП под Кривым Рогом: ЗАЗ Sens столкнулся с фурой и сгорел 03Смертельное ДТП под Кривым Рогом: ЗАЗ Sens столкнулся с фурой и сгорел 04


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Топ комментарии
+8
Страшна трагедія,не дай Боже!!!! Хочу вставити свої 5-ть копійок в захист Сенса. На свої гроші,машина СУПЕР!!Говорю як майстер ремонту,в зрівнянні з ВАЗ приблизно як Вольво і Волга 24-ка. Легкий в ремонті,запчастини доступні,не вибагливий,але звісно,безпека не найвищому рівні,але і кузов і інше на порядок вище від китайців(Чері,Джилі) Як говориться,машина по грошах.
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19.12.2021 12:54
+4
в каждом Ланосе есть Сенс
- помните рекламу?
Ланос 1,5 куб - Сенс 1,3 куб
Метал и защита - бумага - жинку на капот не посадишь если что..
У меня самого есть Ланос с двигателем Опель - ни как не могу расстаться - экономный, дешевый и без заморочек..
Рабочая лошадь, которую не жалко..
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19.12.2021 12:44
+3
Не гацайте ,малыши.Будете живее.Главная заповедь.Алкоголь и скорость - наши враги .Под Алкоголем понимаю и все остальное.Уступайте дорогу.И пешеходу -тоже.Это - признак вежливой цивилизованности.Пешеходы - на права не сдают.
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19.12.2021 13:24
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Це шо, новий Запежорець?
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19.12.2021 12:38 Ответить
в каждом Ланосе есть Сенс
- помните рекламу?
Ланос 1,5 куб - Сенс 1,3 куб
Метал и защита - бумага - жинку на капот не посадишь если что..
У меня самого есть Ланос с двигателем Опель - ни как не могу расстаться - экономный, дешевый и без заморочек..
Рабочая лошадь, которую не жалко..
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19.12.2021 12:44 Ответить
Інша справа була Пабєда. Лист 1.2мм. Броньовик.
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19.12.2021 12:48 Ответить
это да - я еще видел таких в живую..
Говорят сталь почти та же самая которую потом на БТРы ставили
Клепали на заводе, который вывезли с Германии после 2-й мировой..
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19.12.2021 12:52 Ответить
Смысл кузова в том, чтобы поглощать энергию удара, а не оставаться целым, размазывая паксов по салону.
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19.12.2021 13:06 Ответить
Ланос и Сенс так хорошо поглощают, что просто лютый пипец
Мотор находят в багажнике..
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19.12.2021 13:12 Ответить
Справедливости ради, на фото клетка салона выглядит целой, а передок смят, как и должно быть при правильной деформации кузова. Может водила попросту не был пристёгнут. В любом случае, в Победе это был бы гарантированный труп.
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19.12.2021 13:27 Ответить
и так и так значит труп
- читайте новость, но про Победу пока не ясно - был бы труп или нет
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19.12.2021 13:35 Ответить
Труп без вариантов был бы, даже фуры не понадобилось бы. Прочный кузов означает лишь то, что энергию удара придётся поглощать тушкам в салоне.
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19.12.2021 13:49 Ответить
Істина десь посередині бо діють протилежні фактори. Тому - не занадто жорсткий і не занадто мягкий передок. Маса вехікла має значення. Хоча може й страшно дивитись, але вщент розбитий передок може врятувати життя.
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19.12.2021 14:19 Ответить
"вехікла" - это типа "ничего что я по-английски". Але це слово читається як віікл.
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19.12.2021 18:25 Ответить
У мого дядька була Пабєда коли я ще в школу не ходив. Він катав мене на ній.
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19.12.2021 13:08 Ответить
да ты Ленина видел считай..
мне не покатило так..
Максимум на чем ездил из старого на Газ-21
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19.12.2021 13:14 Ответить
Я малым еще в "Победе" катался - кайф , а сосед имел ЗИС 110 с салоном в красном бархате - специалисты кувалдой долго выпрямляли ему вмятину на крыле ... Кувалдой !
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19.12.2021 13:12 Ответить
запредельная круть!
что еще можно сказать?
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19.12.2021 13:15 Ответить
вживую
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19.12.2021 13:51 Ответить
Лучше тойоту с японской помойки долларов за 140 , переживет все ланосы с жигулями вместе взятыми. Соотношение минимум 1:10. В ПОЛЬЗУ ТОЙОТЫ С ПОМОЙКИ.
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19.12.2021 13:45 Ответить
ты шо с луны упал вашпе троллишь ланос тока движок 1.3 мелитопольский..норм машина лучше таза в сто раз а сгореть могло любое может на газу
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19.12.2021 13:03 Ответить
А чому тоді сказано що ЗАЗ, а не Ланос?
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19.12.2021 13:12 Ответить
1.3 ето гуано наполовину с росийских запчастей. Плюс електроника росийская. С етих движков на СТО ржут и не хотят ремонтировать. Лучше опелевский 1,5 который ставили на Деу, не найти.
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19.12.2021 13:25 Ответить
какая там электроника это кусок металла и резиновых труюок ты лолка)
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19.12.2021 18:43 Ответить
Жопорожець
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19.12.2021 13:49 Ответить
Господи, сколько уже Васадзе своими корытами убил людей. Везде где в ДТП участвуют ВАЗ или ЗАЗ всегда трупы.
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19.12.2021 12:39 Ответить
Васадзе его или фуру на встречку отправил?
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19.12.2021 12:54 Ответить
Nissan Navaro против фуры - вообще разорвало на мелкие куски.
Водятел тоже наверняка думал что в таком большом и дорогом внедорожнике ему вообще ничего не угрожает.
https://www.youtube.com/watch?v=D2x1akiZC1s
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19.12.2021 13:02 Ответить
Япошки не отличались хорошим металлом и крепким кузовом. Зато електроники напичкают что ниодин електрик не берется ее чинить.
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19.12.2021 13:21 Ответить
А кто отличается? Немцы старые в которых за 10 лет сгнивае все кроме руля и водителя
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19.12.2021 15:04 Ответить
Постил уже сегодня, тут мотык против грузовика, меня впечатлило:
Взрыв бензовоза на Гаити: погибло очень много людей

Сообщается, что цистерна с горючим столкнулась с мотоциклом и опрокинулась.

https://antikor.com.ua/articles/504719-vzryv_benzovoza_na_gaiti_pogiblo_ochenj_mnogo_ljudej
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19.12.2021 15:26 Ответить
400 трупів від ковіду в сутки то фігня. Головне, що згорів запорожець на дорозі. Треба терміново підняти штрафи за ПДД. А антивакси і далі ходять та розмазують свої заразні слюні по прилавкам магазинів безкоштовно.
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19.12.2021 12:54 Ответить
Не завидуй нам ,а иди размажь свои заражённые типа вакциной слюни-спаси мир своим шмурдяком
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20.12.2021 00:05 Ответить
Страшна трагедія,не дай Боже!!!! Хочу вставити свої 5-ть копійок в захист Сенса. На свої гроші,машина СУПЕР!!Говорю як майстер ремонту,в зрівнянні з ВАЗ приблизно як Вольво і Волга 24-ка. Легкий в ремонті,запчастини доступні,не вибагливий,але звісно,безпека не найвищому рівні,але і кузов і інше на порядок вище від китайців(Чері,Джилі) Як говориться,машина по грошах.
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19.12.2021 12:54 Ответить
Не гацайте ,малыши.Будете живее.Главная заповедь.Алкоголь и скорость - наши враги .Под Алкоголем понимаю и все остальное.Уступайте дорогу.И пешеходу -тоже.Это - признак вежливой цивилизованности.Пешеходы - на права не сдают.
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19.12.2021 13:24 Ответить
 
 