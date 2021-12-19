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Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Бахмаче Черниговской области сотрудники полиции задержали 54-летнего депутата городского совета, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области.

"18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать 01
Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать 02
Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать 03
Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать 04

На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции области.

"Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – уточнили в полиции Черниговщины.

По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Досудебное расследование продолжается.

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Как то даже не удивляет после трухиных и пьяных ментов за рулем. Было бы удивительно, если бы он поступил по закону и не пытался скрыться с места дтп.
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19.12.2021 14:22 Ответить
Инстинкт самосохранения, тем более когда не было свидетелей.
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19.12.2021 14:31 Ответить
"Инстинкт самосохранения,...." - как у животного
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19.12.2021 14:48 Ответить
100% депутат від слуги урода , так як тільки вони тікають з місця злочину😠
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19.12.2021 14:25 Ответить
Есть еще зажопные депутаты, так что можно делать ставки.
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19.12.2021 14:40 Ответить
В местном совете три с возрастом 54 года, кто из них?
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19.12.2021 14:29 Ответить
А кто фамиоию запретил публиковать?
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19.12.2021 14:31 Ответить
Хто заборонив фамілію публікувати ,
звісно МоняСтирський , знаєте такого міністра , який зайняв кабінет Авакова😠
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19.12.2021 14:41 Ответить
А вдруг от "слуг"-еще один зашквар.
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19.12.2021 14:44 Ответить
Не того зеПЕДа сбил...
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19.12.2021 14:35 Ответить
Судя по машине в декларации, этот деятель - https://chernigiv-rada.gov.ua/deputat/id-1391/
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19.12.2021 15:06 Ответить
ашан байк не велик
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19.12.2021 18:49 Ответить
Навіть освітлена дорого не допомогла....
А все через кустарне тонування колісниці фараона місцевого.
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20.12.2021 10:10 Ответить
 
 