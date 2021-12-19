Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В канун дня Святого Николая, 18 декабря, зажглись огни на главной елке страны на Софийской площади в Киеве. Главную елку страны подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.
Киевлянам и гостям столицы елка понравилась. Фотографии с ней они активно размещают в соцсетях с положительными отзывами.
Главная елка страны в этом году – искусственная, высотой 31 м. Ее подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.
Основа елки имеет вид Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и "космический" вид елке придают подвесные гирлянды в виде звездного неба.
Вокруг елки расположены развлекательные локации: каток, фотозоны, детские забавы, мастерская и музей новогодних украшений, фуд-корты и теплые зоны отдыха. Дух Нового года и Рождества на Софийской площади будет до 16 января.
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Я впевнений, що ти - циганва, і шо?
В одном из залов Белого дома расположился театрализованный рождественский вертеп - одно из любимых праздничных развлечений детей и взрослых.
НА ЭТОМ ОБЩЕНИЕ С ДИКАРЯМИ ЗАКОНЧЕНО
Даже девочки.
Ночью, под одеялом, он зажег фонарик и читал книгу.
И все стали читать книги!
А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а?"
ТЕРНОПІЛЬ СОБОР
"Формирование современного рождественского ритуала произошло в немецкой традиции уже в конце Средневековья и начале Нового времени. Рождественская ель восходит к «райскому дереву» предрождественской мистерии - театрализованной постановки, посвящённой истории грехопадения, поскольку 24 декабря западными христианами отмечалась память Адама и Евы. В качестве декорации, учитывая зимнее время, использовали хвойное дерево, которое украшали яблоками (символ запретного плода) и вафлями или печеньем (символ гостии - причастия и искупления)[9]. Реквизит и образы этой мистерии, аналогично рождественскому вертепу, внедрились в домашний обрядовый обиход".
Jingle bells (Бубенцы), в німців
O, Tannenbaum (Ах, ёлочка)
Вертеп - це різдвьяні традиції цівілізованого миру
живий вертеп в Словенії
Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
"Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими
Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень"
ВАЗеленсмькому на шоу бабла не шкода, не своє. Піар, так піар !!! Рейтинг, так рейтинг !!!
Військові почекають, разом з медиками і шатхарями.