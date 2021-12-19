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Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В канун дня Святого Николая, 18 декабря, зажглись огни на главной елке страны на Софийской площади в Киеве. Главную елку страны подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком. 

Киевлянам и гостям столицы елка понравилась. Фотографии с ней они активно размещают в соцсетях с положительными отзывами.

Главная елка страны в этом году – искусственная, высотой 31 м. Ее подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.

Основа елки имеет вид Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и "космический" вид елке придают подвесные гирлянды в виде звездного неба.

Вокруг елки расположены развлекательные локации: каток, фотозоны, детские забавы, мастерская и музей новогодних украшений, фуд-корты и теплые зоны отдыха. Дух Нового года и Рождества на Софийской площади будет до 16 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 01
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 02
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 03
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 04
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 05
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Топ комментарии
+26
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19.12.2021 14:59
+20
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19.12.2021 15:24
+14
Мені більше от така подбається -
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19.12.2021 15:21
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Язичницька ялинка щображає сцену народження ісуса... Якби попи вірили більше в бога, аніж в гроші, то не мовчали б. Ще й біля Софії.
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19.12.2021 14:59 Ответить
В Западной Украине во всех населенных пунктах ставят ШОПКУ.
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19.12.2021 15:06 Ответить
А в КИЕВЕ ЁЛКУ.
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19.12.2021 15:14 Ответить
І шо? Хай ставлять на здоров'я.
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19.12.2021 15:18 Ответить
Вы явно малорос 😀
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19.12.2021 15:31 Ответить
Краще напиши, що ставлять в Одесі.
Я впевнений, що ти - циганва, і шо?
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19.12.2021 15:45 Ответить
Мнение дикаря , не уважающего ШОПКУ, для меня ничего не значат 😀😀
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19.12.2021 15:58 Ответить
Прикинь, цыганва, даже в Белом доме ШОПКУ не ставят, дикари.
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19.12.2021 16:00 Ответить
Дикарь , смотри
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19.12.2021 19:11 Ответить
https://www.elledecoration.ru/life/stars/melaniya-tramp-ukrasila-belyiy-dom-k-rojdestvu/

В одном из залов Белого дома расположился театрализованный рождественский вертеп - одно из любимых праздничных развлечений детей и взрослых.

НА ЭТОМ ОБЩЕНИЕ С ДИКАРЯМИ ЗАКОНЧЕНО
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19.12.2021 19:14 Ответить
"И это не первое нарушение Иночкина: в день приезда он фехтовался на палках, а вслед за ним все стали фехтоваться.

Даже девочки.

Ночью, под одеялом, он зажег фонарик и читал книгу.

И все стали читать книги!

А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а?"
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19.12.2021 15:47 Ответить
На теренах Західної України шопку і в досовєцкі часи не в кожній хаті ставили, щось таке приблизно як яслі під різдвяним столом клали - солома, а в ній яблука, горіхи, печиво, побагатші то цукерки і подарунки. Ялинку ставили вдома, але на старий новий рік. Приблизно до початку 70х років на 1 січня не ставили принципово - бо то був совіцкий празник. Потім усе знівелювалось
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19.12.2021 16:09 Ответить
Зараз у селах і містах коло мерій ставят шопки , або у соборах
ТЕРНОПІЛЬ СОБОР
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19.12.2021 19:00 Ответить
Веря дело личное и не стоит навязывать, да ещё в категоричной форме, своё видение веры другим людям.
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19.12.2021 15:15 Ответить
С какого перепугу ты решил, что елка языческая?
"Формирование современного рождественского ритуала произошло в немецкой традиции уже в конце Средневековья и начале Нового времени. Рождественская ель восходит к «райскому дереву» предрождественской мистерии - театрализованной постановки, посвящённой истории грехопадения, поскольку 24 декабря западными христианами отмечалась память Адама и Евы. В качестве декорации, учитывая зимнее время, использовали хвойное дерево, которое украшали яблоками (символ запретного плода) и вафлями или печеньем (символ гостии - причастия и искупления)[9]. Реквизит и образы этой мистерии, аналогично рождественскому вертепу, внедрились в домашний обрядовый обиход".
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19.12.2021 15:15 Ответить
Елка це дійсно германський символ. В англосаксів
Jingle bells (Бубенцы), в німців
O, Tannenbaum (Ах, ёлочка)
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19.12.2021 15:32 Ответить
На Западной Україні вертеп роблять та по хатам ходять
Вертеп - це різдвьяні традиції цівілізованого миру
живий вертеп в Словенії
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19.12.2021 19:07 Ответить
А де ж Зеленяцьке шапіто з зайцями?
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19.12.2021 15:46 Ответить
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19.12.2021 14:59 Ответить
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19.12.2021 15:24 Ответить
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19.12.2021 15:26 Ответить
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19.12.2021 15:27 Ответить
Да там лезть - один прыжок.
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19.12.2021 17:19 Ответить
это стройному и спортивному - да, один... а тем? упитанным и воспитанным))) оно надо???)))
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19.12.2021 17:28 Ответить
Ціну оголосіть, будь ласка. З того, що я чула, буквально сьогодні, то це лям доларів.
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19.12.2021 14:59 Ответить
Ну если этой елкой занималась найвелычниша ЗЕлена шмаркля или его шакалы, то вполне может быть.
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19.12.2021 15:11 Ответить
Таки правда.

Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні

"Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими
Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень"

ВАЗеленсмькому на шоу бабла не шкода, не своє. Піар, так піар !!! Рейтинг, так рейтинг !!!
Військові почекають, разом з медиками і шатхарями.
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19.12.2021 15:25 Ответить
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19.12.2021 15:04 Ответить
А Вы положили конфетки детям под подушки от СВЯТОГО МИКОЛАЯ ?
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19.12.2021 15:05 Ответить
Вот я положил.. Хотя ребенку уже за 30... А вискаря под подушкой у себя не нашел. Пичалька.
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19.12.2021 15:18 Ответить
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19.12.2021 15:59 Ответить
Мамі треба було у два рази більше грошей покласти. Але Миколай вже не той - за гендерну рівність
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19.12.2021 16:31 Ответить
Яка краса !!!
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19.12.2021 15:10 Ответить
КРАСИВОЕ ....
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19.12.2021 15:16 Ответить
Чудово.
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19.12.2021 15:19 Ответить
Мені більше от така подбається -
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19.12.2021 15:21 Ответить
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19.12.2021 15:22 Ответить
Мне и в 2014-м было понятно, что юля на той елке лишняя. Лучше б в качановке оставалась
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19.12.2021 15:50 Ответить
Если на ней не болтаются подвешенные за яйца вислюк с дерьмаком - никакого праздника.
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19.12.2021 15:23 Ответить
Согласен. Этого кремлёвского недоростка пукина вислюка давно пора повесить вместе с шойгу сурковым и прочим масковским дерьмом
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19.12.2021 15:30 Ответить
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19.12.2021 15:24 Ответить
Благодаря продуктивной работе команды Президента Зеленского и ёлка на месте и всё хорошо
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19.12.2021 15:27 Ответить
Богато жить не запретишь...*)
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19.12.2021 15:28 Ответить
А я такого Грандиозного ёлочного сооружения никогда ранее не видел даже! Круто, надо признать. Выше цену озвучили. Я верю, что тут лям баксов точно присутствует.
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19.12.2021 15:29 Ответить
krasyvaja jiolka
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19.12.2021 15:44 Ответить
Так це просто елка-палка якась.
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19.12.2021 15:52 Ответить
А ты хотел ёлку-мочалку?
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19.12.2021 15:56 Ответить
лисички взяли спички.... и зажгли ))))
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19.12.2021 16:18 Ответить
И там все ужаленные с сертификатами ?
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19.12.2021 17:04 Ответить
3-я фотка - мабуть побоялися обличчя фоткати, бо масок майже нема.
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19.12.2021 17:41 Ответить
Яка нереальна краса!!!
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19.12.2021 17:11 Ответить
а где кипа с пейсами??
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19.12.2021 20:44 Ответить
хорошо, красиво.
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19.12.2021 22:08 Ответить
А где колпак клоунский, тот , что был в прошлый раз на ёлке?
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20.12.2021 14:18 Ответить
 
 