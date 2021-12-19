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20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега. ФОТОрепортаж

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез, выпало рекордное количество снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.

Предыдущий рекорд, как отметили в Антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в нынешнем году.

"На нашем острове и теперь идет снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинчики не пострадали", - добавили в центре.

20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 01
20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 02
20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 03

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20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 04
20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 05
20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 06

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20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 0720-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 0820-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега 09

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Топ комментарии
+9
це диво! сніг в Антарктиді!)
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19.12.2021 16:57
+9
Опять рекорд. Молодец все же Президент
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19.12.2021 17:26
+7
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19.12.2021 17:15
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Правила форума Совет форумчан
глобальне потеплыння ))
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19.12.2021 16:49 Ответить
Опять рекорд. Молодец все же Президент
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19.12.2021 17:26 Ответить
Именно. Глобальное потепление означает что диапазон температур становится больше. Как максимально высокая повышается так и максимально низкая повышается, но средняя в целом повышается. Как пример. Если есть 10 точек замеров температур то допустим в один месяц средние за месяц 202х года будут значения: 0 0 -5 -5 -10 10 -20 10 10 10 : средняя 0. А в на след год в этот же месяц -5 6 -10 -10 10 20 -20 10 10 -10 : средняя чуть больше 0, но разброс значений больше. Так что глобальное потепление абсолютно не означает что холода перестанут существовать. Как видно в двух первых городах раньше было возле нуля температура, а стало как холоднее так и жарче, со смещением средней температуры вверх.
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19.12.2021 17:54 Ответить
в кінці посту смайлики бачимо - смисл розуміемо ....- агов, 40 років тому ми на Чернівецьких- Комаровських озерках 9 сьогоднішній Парк Жовтневий - та район готелю Черемош) в цей час були по самі вуха в обмерзлячках ..... лазили - катались хто на чому ...- снігу було по пояс та - 5- 10 мінусова ...))))
А сьогодні було + 6...
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19.12.2021 18:06 Ответить
з 10 до 14 століття в Європі було тепліше та вологіше ніж зараз. середньовічний кліматичний оптимум. а потім почався малий льодовиковий період, кінець якого ми зараз фактично і спостерігаємо.
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19.12.2021 22:31 Ответить
Одним пингвинам все пофигу!
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19.12.2021 16:53 Ответить
А какая разница?! Хуже не будет!1
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19.12.2021 23:05 Ответить
А нам впаривают глобальное потепление. Накормите Грету снегом чтобы аж ****лезло
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19.12.2021 16:53 Ответить
Дайте Грете бокал Туборг.
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19.12.2021 17:01 Ответить
Посмотри контуры ледников Антарктиды в 60-х годах прошлого века и сейчас, проффесор.
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19.12.2021 17:02 Ответить
Проффесор, к твоему сведению там где сейчас ледники раньше динозавры с мамонтами ходили и травку жевали. Так что скорее сейчас аномальное глобальное похолодание а не потепление.
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19.12.2021 17:05 Ответить
Болван, сейчас идёт потепление и нарастание температуры по Циклу Вильсона, учи матчасть.Повышенное испарение воды и дают увеличение осадков и снега.
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19.12.2021 18:10 Ответить
годі розумакувати - набери рік (год) Платона.
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19.12.2021 19:50 Ответить
Бестолочь, ты на севере был хоть раз? Снег идёт преимущественно в тёплую погоду и это не признак холода.
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19.12.2021 17:04 Ответить
Бестолочь ето ты. Ледники ето и есть прессованный тысячелетиями снег.
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19.12.2021 17:08 Ответить
Болван, при чем тут ледники? Тем более если они усиленно тают.
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19.12.2021 17:51 Ответить
Болван, дубль два - снег на севере падает преимущественно при потеплении.Поэтому ты оказался тупее Греты.
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19.12.2021 17:49 Ответить
смущает лопата на фото...єто и вся снегоуборочная техника?!
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19.12.2021 16:55 Ответить
Интересная работа- поехать на полгода и бросать снег с места на место
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19.12.2021 16:56 Ответить
Едь, в чем проблема? Конкурс объявляют каждые полгода или год.
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19.12.2021 17:54 Ответить
я б більше здивувся якби там банани почали рости
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19.12.2021 16:56 Ответить
це диво! сніг в Антарктиді!)
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19.12.2021 16:57 Ответить
Сенсація! Новина ТОР! Сніг в Антарктиді! Я в шоке!
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19.12.2021 18:03 Ответить
А где хотя бы на одной фотке украинский флаг? В любой другой стране флаг бы точно присутствовал...
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19.12.2021 16:57 Ответить
Увидел) На одной есть!
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19.12.2021 16:58 Ответить
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19.12.2021 17:18 Ответить
Позитивная новость.....а то все Россия ...США или зрада
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19.12.2021 17:01 Ответить
Відкопуйтесь, хлопці! Та пінгвінчиків підгодовуйте! В нас тут з зеленими ідіотами не краще. Тримаймося! Все в нас буде добре! І не таке перетравлювали...

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19.12.2021 17:04 Ответить
"... пінгвінчиків підгодовуйте!"
*********************************
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19.12.2021 17:14 Ответить
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19.12.2021 17:15 Ответить
Как же теперь в футбол играть?

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19.12.2021 17:04 Ответить
покажите это биллу гейтсу,а то он все про какое-то глобальное потепление говорит
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19.12.2021 17:06 Ответить
***
Серед птахів є і ті,
Хто ні разу у житті,
В небо не зумів злетіти,
Про це правду ніде діти.

Ось відомий всім пінгвін,
Житель Антарктиди він.
По снігу глибокім ходить,
І в мороз дітей виводить.

А ще плаває, пірнає,
Під водою мов літає.
А на суші, хоч старався,
В небо так і не піднявся..

Ось так ! Хоча і крила має
Але не літає!

Мирослав В.
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19.12.2021 17:11 Ответить
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19.12.2021 17:12 Ответить
Теперь ясно чего туда едут
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19.12.2021 23:06 Ответить
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20.12.2021 00:35 Ответить
Куда люди только не едут, лишь бы коммуналку не платить
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19.12.2021 17:15 Ответить
Таки машина часу працює прокинувся у 2036 році
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19.12.2021 17:20 Ответить
Пля, сколько миллионов тратится на содержание кораблей и всю эту свору по наблюдению за пингвинами... пипецпля...

Ещё бы несколько ледоколов для Ураины нужно прикупить и пару министерств создать - всё на благо пингвинов...
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19.12.2021 17:23 Ответить
Та не - там миллиарды разворовываются ...
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19.12.2021 17:24 Ответить
А на как-ОЙ хрен Украине эта Антартида здалась вообще?
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19.12.2021 17:32 Ответить
та спитайте клоуна про це.
Це він так майстерно розподіляє наш бюджет сформований між тим із зовнішніх боргів також
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20.12.2021 02:59 Ответить
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19.12.2021 17:54 Ответить
До чего же люди тупые. По их мнению пару метров снега в один какой то день могут компенсировать таяние сотен миллионов тонн льда за последние 20 лет и опровергнуть глобальное потепление. Аномальная жара в Канаде в этом году вообще ни о чем. Если пошел снег в Антарктиде значит глобальное потепление отменяется. Л-логика
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19.12.2021 17:58 Ответить
Пингвины не жалуются
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19.12.2021 18:17 Ответить
Скоро значить САМ туди прибуде, відкривати велике пінгвінобудівництво
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19.12.2021 20:25 Ответить
хай дома сидить, ще пінгвіни повиздихують, або ураган на станцію налетить.......
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20.12.2021 15:42 Ответить
зрада. при предыдущнике такого не было.
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19.12.2021 21:37 Ответить
1. Країна в стані війни
2. Країна винна ВСІМ
АЛЕ ми витрачаємо мійлькони долларів для ЧОГО? ПонТи? Ми ВСІ винні грошей. ЯКОГО біса роблять ці люди зрін знає де і саме головне для чого????
Логічно, що ці кошти краще витрати на напрямок "АРМІЯ" - дітям сиротам, вдовам, інвалідам.... А ми срані сраки пінгвінів рахуємо. МАРАЗМ. Коли ця колективна шизофренія закнічиться?
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19.12.2021 22:19 Ответить
Засыпало снегом из-за глобального потепления...
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20.12.2021 00:00 Ответить
Вован, даешь на Вернадском Вэлыкэ Тэрмоутэплэння!!!
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20.12.2021 07:50 Ответить
Даєш Велике Пінгвінівництво або Велику Антарктидизацію!
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20.12.2021 15:44 Ответить
 
 