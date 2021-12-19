20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез, выпало рекордное количество снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.
Предыдущий рекорд, как отметили в Антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в нынешнем году.
"На нашем острове и теперь идет снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинчики не пострадали", - добавили в центре.
Пожалуйста, подождите...
А сьогодні було + 6...
*********************************
Серед птахів є і ті,
Хто ні разу у житті,
В небо не зумів злетіти,
Про це правду ніде діти.
Ось відомий всім пінгвін,
Житель Антарктиди він.
По снігу глибокім ходить,
І в мороз дітей виводить.
А ще плаває, пірнає,
Під водою мов літає.
А на суші, хоч старався,
В небо так і не піднявся..
Ось так ! Хоча і крила має
Але не літає!
Мирослав В.
Ещё бы несколько ледоколов для Ураины нужно прикупить и пару министерств создать - всё на благо пингвинов...
Це він так майстерно розподіляє наш бюджет сформований між тим із зовнішніх боргів також
2. Країна винна ВСІМ
АЛЕ ми витрачаємо мійлькони долларів для ЧОГО? ПонТи? Ми ВСІ винні грошей. ЯКОГО біса роблять ці люди зрін знає де і саме головне для чого????
Логічно, що ці кошти краще витрати на напрямок "АРМІЯ" - дітям сиротам, вдовам, інвалідам.... А ми срані сраки пінгвінів рахуємо. МАРАЗМ. Коли ця колективна шизофренія закнічиться?