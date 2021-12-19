20-летний рекорд. Украинскую станцию в Антарктиде засыпало почти 3-метровым слоем снега. ФОТОрепортаж

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на мысе Марина острова Галиндез, выпало рекордное количество снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.

Предыдущий рекорд, как отметили в Антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в нынешнем году.

"На нашем острове и теперь идет снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинчики не пострадали", - добавили в центре.







Читайте также: В Карпатах выпал снег: температура опускалась до 0°C. ФОТО









Читайте также: Украинский ледокол "Ноосфера" отправится в Антарктиду в середине января, - Национальный антарктический научный центр





Читайте также: Украинские полярники зафиксировали над Антарктидой солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет. ВИДЕО