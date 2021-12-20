Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в припаркованные машины, стоявшие у проезжей части. В результате было повреждено более 10 автомобилей, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.
Авария произошла ночью возле ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.
Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто скрылся. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.
Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице КиевОперативный.
"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
Также очевидцы аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну машину, стоявшую у обочины, из-за чего его повело, и дальше "Тойота" протаранила еще с десяток авто.
Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной аварии.
Пока сведений о возможных пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Найдут дятла до завтра-послезавтра.
В страховых не идиоты работают.
В Киеве появился очень мотивированный сотрудник!
(Потенциальный)
Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
В принципі, так і є. Народжувати дітей треба коли хоч приблизно знаєш, що будеш здатний забеспечити їй відповідні умови.
Тож не треба свою безвідповідальність перекладати на інших.
А яким місцем вони думали, коли купували житло в чєловєйніках, де навкруги нема інфраструктури у потрібному об'ємі (парковки, дитячі садочки, школи, лікарні тощо)? Вони не бачили, що там утримувати навіть одне авто на квартиру будет проблемою через брак місць?
Остатки былой роскоши употребил.....
посмотрите как они под дороги перегораживают !!! Ещё не понятно кто виноват . Вполне можно повернуть дело и против героев парковки . Там вообще то знак висит парковка запрещена . Так вот мало что паркуются так ещё и поперёк дороги . Перегораживая и заезды и выезды .