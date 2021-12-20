РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16297 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости ДТП
33 213 76
автокатастрофа (70) ДТП (7438) Киев (24545)

Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в припаркованные машины, стоявшие у проезжей части. В результате было повреждено более 10 автомобилей, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.

Авария произошла ночью возле ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто скрылся. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.

Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице КиевОперативный.

Читайте также: Около шести автомобилей столкнулись в Киеве в ночь на 19 декабря

"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

Также очевидцы аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну машину, стоявшую у обочины, из-за чего его повело, и дальше "Тойота" протаранила еще с десяток авто.

Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной аварии.

Пока сведений о возможных пострадавших нет.

Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 01
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 02

Читайте также: Депутат горсовета на Черниговщине насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать. ФОТОрепортаж


Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 03
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 04
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 05

Читайте также: Пункты обогрева в Киеве начнут работу с 20 декабря


Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 06
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 07

Читайте также: Фиксировать нарушения ПДД на телефон могут разрешить в Украине
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
чергове дурко під наркотою або бухлом...
показать весь комментарий
19.12.2021 18:43
+18
Кияни ! Коли ви станете українцями ?
Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:58
+15
Бляхер - это состояние мозгов и состояние души. Ищите его теперь.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергове дурко під наркотою або бухлом...
показать весь комментарий
19.12.2021 18:43 Ответить
якесь ментовсько-суддівське-прокурорське
показать весь комментарий
19.12.2021 19:42 Ответить
А Тойота то с Европы пригоном и явно по доверенности.... новый вариант евроблях разбил атво кинул и ключи на капот типа делайте что хотите...
показать весь комментарий
19.12.2021 19:33 Ответить
Бляхер - это состояние мозгов и состояние души. Ищите его теперь.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:46 Ответить
Это всего лишь транзитные номера.
Найдут дятла до завтра-послезавтра.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:53 Ответить
Дай бог.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:39 Ответить
нет сейчас транзитных номеров, то с прошлой жизни из заначки достали, сейчас в любом МРЭО есть номера всех областей
показать весь комментарий
19.12.2021 20:05 Ответить
А если за рулем был ******* трухин("порядочный человек" вышедший на пресс конференцию), тоггда найти виновного будет невозможно.
показать весь комментарий
19.12.2021 20:42 Ответить
Это не бляхер.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:55 Ответить
При таких обстоятельствах, страховка ему не светит с вероятностью 100%
В страховых не идиоты работают.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:57 Ответить
Внимание работодателям!
В Киеве появился очень мотивированный сотрудник!
(Потенциальный)
показать весь комментарий
19.12.2021 18:48 Ответить
Невже "сивий педро" так тікав від вручення йому повістки на допит? Круто, я вам скажу!
показать весь комментарий
19.12.2021 18:52 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2021 19:06 Ответить
Да не сбежит Порох...и ты ,дегенерат,это прекрасно знаешь-будет и дальше вас на банане вертеть,а вы ему нихрена сделать не сможете)
показать весь комментарий
19.12.2021 19:13 Ответить
Халера, та все, як політик, здох ваш "сивий мерін". Те що він не в тюрьмі за фінансову підтримку терористів, за підірвані стратегічні склади БП, за іловайськ і дебільцево, за добровольців в тюрьмах, це заслуга Зелі. Так що, Халера, низесенько так, вклонись йому, скажи - дякую і чмокни, ніжно-ніжно так, його в дупку.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:30 Ответить
що кацап смердючій, бздишь нашого Пороху?
показать весь комментарий
19.12.2021 19:44 Ответить
Лайно всюди лайно.
показать весь комментарий
19.12.2021 20:21 Ответить
Люблю бессильную истерику дегенератов)
показать весь комментарий
19.12.2021 20:22 Ответить
В начале года было нечто подобное, только там, по-моему, было разбито 9 авто. В связи с массовой вакцинацией, как мы наблюдаем- прогресс очевиден, почти в два раза более...
показать весь комментарий
19.12.2021 18:52 Ответить
Безнаказанность. Порождает вседозволенность. Поэтому. Маемо тэ, що маемо. И на що заслуговуемо.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:52 Ответить
В ЖК тепер виросте попит на паркомісця ))
показать весь комментарий
19.12.2021 18:53 Ответить
Вот так нужно сквозь пробки пробираться
показать весь комментарий
19.12.2021 18:53 Ответить
... товарищчь немного на "зелёной" работе на благо Народа наборвальси? Это у него от усердия, усердия. Полицаям, даже и ненадо пытаться узнать его "либидо": наш товарищчь, из отважной команды зелёных рехформаторов... просто надорвался на работе
показать весь комментарий
19.12.2021 18:54 Ответить
а потому шо реально бесят ети припаркованые раком корыта)
показать весь комментарий
19.12.2021 18:55 Ответить
Хаотична забудова столиці триває. Усюди та сама картина. Що на Голосіївській, що на Чавдар та майже усюди де понатикали кожні десять метрів "свічок".
показать весь комментарий
19.12.2021 19:11 Ответить
Спасибо Боксеру конечно
показать весь комментарий
19.12.2021 23:26 Ответить
Там рано или поздно это должно было случиться. Этот ЖК со всех сторон облеплен машинами, места живого нет. В этом месте машины паркуются под 45 градусов, блокируют одну полосу из двух. Стоят, соответственно, без огней. В темноте легко не заметить. Грамотный адвокат сделает виноватыми припаркованных. Или, в крайнем случае, сделает обоюдку. Даже если он пьяный.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:57 Ответить
Кияни ! Коли ви станете українцями ?
Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
показать весь комментарий
19.12.2021 18:58 Ответить
А ты на каком языке разговариваешь? Не могу найти в украинском словаре слово "верне"
показать весь комментарий
20.12.2021 16:34 Ответить
Ну, любой с горящей машины выскочит и убежит.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:02 Ответить
Кемри авто неадекватов и быдла, как раньше бмв был - считается 'пацанской' машиной в определенных кругах. абсолютно все владельцы которых знаю неадекваты.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:02 Ответить
Хотя прошу прощения норм владельцев если такие есть, это личный опыт.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:03 Ответить
Чушь несете уважаемый. Кемри считается средней машиной для среднего возраста в меру валкая и в меру заторможенная, не самая дешёвая. Глупо её сравнивать с БМВ или др. зажигалкой. Судя по вашему посту неадекват здесь вы, и несете чушь...
показать весь комментарий
19.12.2021 23:57 Ответить
Не имею ни малейшего сочусвтвия к долбодятлам, паркующимся поперек проезжей части.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:03 Ответить
Надів маску і побіг взяти побільше кредитів.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:07 Ответить
Отлично, побил припаркованный хлам загораживающий пол дороги.. так им и надо. Жаль что мало. Весь бы этот ското хлам паркующийся на тротуарах и дорогах перебить. Щас ещё то быдло которое там пачками паркуеца на тротуаре и проезжей части начнёт визжать что это водила виноватый. Нет это вы скоты виноваты. Даст Бог не последний раз ваш хлам там бьют.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:10 Ответить
Да, есть такое дело. У нас на улице тоже быдло паркуется елочкой, как следствие, один ряд полностью занят, свободным остается только один - встречный. В результате, легковушки еще как то разъезжаются, а вот если навстречу хотя бы автобус, то беда и угроза затора
показать весь комментарий
19.12.2021 21:18 Ответить
камікадзе, за правое дело, не тормозя .......
показать весь комментарий
19.12.2021 19:14 Ответить
Ідіотам, бач, не подобаються припарковані на дорозі авто. А ДЕ їх власники мають паркувати? Може підземні чи багатоповерхові паркінги порожні? А може в гаражному кооперативі поряд вільних місць дофіга? А чи може проблема не у власниках авто, а в тих виродках, що наші міста забудовують, не залишаючи вільним ні одного клаптика землі? Ставлять коробку біля коробки, а от паркінг, дитячий садочок чи школа то їм всім похрен. От і маємо заставлені автомобілями двори, відсилаємо дітей в школу мало не в другий кінець міста чи в дитячий садочок черга може дійти, коли дитина вже школу закінчує.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:14 Ответить
А это проблема водителей накупивших свои корыта. Почему меня это должно волновать, и я должен страдать из за их вонючих корыт?? Покупал свой хлам? так и думай где парковать, а не ищи жалких оправданий почему ты своим хламом все тротуары перегородил.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:30 Ответить
Владельцы побитых машин могут вкатить коллективный иск городской власти за опасную планировку, провоцирующую ДТП.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:31 Ответить
Де припаркувати авто - це виключно проблема власника цього авто. Треба реально оцінювати ситуацію. І якщо ти знаєш, що паркуватися тобі не буде де, то й не купляти автівку. Є країни, наприклад, де тобі просто не продадуть у салоні машину, якщо ти не підтвердиш документально, що маєш місце для її паркування.
показать весь комментарий
19.12.2021 20:28 Ответить
Так нам то коренным Киевлянам и парков не оставили , и нормальных парковок возле магазинов и достаточного количества садиков и школ . У нас рейдерским отжали город . То есть судя по вашей логике , нас теперь тоже надо выслать из Киева , у нас же нету разрешения иметь все эти блага цивилизованных людей. В нормальных цивилизованных странах , про которые вы решили упомянуть , нельзя строить ничего не запланировав полную инфраструктуру и построив ее . А у нас даже сами дома строят без разрешения на строительство , а какой инфраструктуре тогда можно говорить . И что в этом виноваты люди , или те кто строят непонятно что и непонятно как и те кто крышуют все это незаконное строительство , и те судьи которые потом через суд узаконивают это неподобство . И все мы становимся такими , потому что смотрим и копируем поведение властьимущих .
показать весь комментарий
19.12.2021 20:56 Ответить
Вы-же Киевляне сами выбирали Космоса и Боксера в меры-зачем потом жаловатся. Понавыбирали аферистов во власть а потом жалуются.
показать весь комментарий
19.12.2021 23:28 Ответить
А народити дитину, виходячи з логіки ідіота, можна лише при умові, якщо батьки до її народження забезпечать їй місце в дитячому садку і в школі... Треба ж реально оцінювати ситуацію... Блін, ідіоти, звідки ж ви такі беретесь?
показать весь комментарий
19.12.2021 21:06 Ответить
> "А народити дитину, виходячи з логіки ідіота, можна лише при умові, якщо батьки до її народження забезпечать їй місце в дитячому садку і в школі... "

В принципі, так і є. Народжувати дітей треба коли хоч приблизно знаєш, що будеш здатний забеспечити їй відповідні умови.
показать весь комментарий
19.12.2021 21:49 Ответить
Ваша дитина - це ваша проблема і відповідальність. Так само і авто - це виключно ваша особиста проблема, яку ви не маєте права робити проблемою для інших. Якщо вам сусід вивалить десяток торб із картоплею в прольоті чи на сходах так, що ви змушені будете перелазити кожного ранку через них, то ви, мабуть, не зрадієте аргументам сусіда на кшталт того, що йому забудовник/чиновники/влада/мер/президент не забезпечили достатньо місця для зберігання картоплі. Ви йому, мабуть, скажете: "Забирай свій мотлох зі сходів і складай його хоч у себе на голові". Тому і автівки, припарковані з порушенням ПДД де заманеться - це такий самий металобрухт, який ви безвідповідально вивалили і зробили проблемою для інших людей, які до планування міста переважно не мають жодного відношення.
Тож не треба свою безвідповідальність перекладати на інших.
показать весь комментарий
19.12.2021 22:06 Ответить
Розумію, що дебілу щось доводити то марна справа, але все ж... Проблеми з парковкою то не проблеми власників, а для того ми утримуємо цілу державну систему архітектурно-будівельного нагляду, органи місцевого самоврядування і цілий державний апарат. Для того й є будівельно-архітектурні норми, норми містобудування, санітарні, пожежні і т.д. То є відповідальність тих всіх органів щодо створення інфраструктури, будівництва паркінгів, дитячих садків, шкіл лікарень і т.д. Дебіле, саме і для таких цілей, в тому числі, ми утримуємо весь той державний апарат! Відповідальність, а не джерело збагачення за рахунок хабарів і порушень того всього. І якщо двір закладено автівками, то саме в них треба вимагати. щоб та проблема була вирішена. Так, дебіле є в цілому цивілізованому світі. Ніхто чи в Берліні чи у Нью-Йорку не дозволить будівництво житлового комплексу. якщо в ньому не буде все то передбачено. І, придурку тупий, будівництво там розпочинається саме з цього: з доріг, парковок, школи. лікарні... а потім вже дозволяють будівництво будинків. І саме через таких, як ти, дебілів в нас все навпаки. От скажи, ти хоч раз виходило на протести проти незаконного будівництва, забудови парку чи скверу? Ні? О тож. Бо тупе бидло мовчить. Поскавулить, піде вибере паяца і далі собі десь в кутику скавчить. І сходову клітку мішками з картоплею, до речі, закладає таке саме, як ти. бидло. Тупе і підле бидло, яке буде мовчати а тихцем гадити сусіду.
показать весь комментарий
20.12.2021 09:31 Ответить
Ви - тупий неосвічений нікчемний невіглас і хам. У мене все. Читайте книжки, працюйте над собою.
показать весь комментарий
20.12.2021 19:36 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди і з собою на ви не розмовляй, бо то вже шизофренія.
показать весь комментарий
20.12.2021 19:44 Ответить
> " А чи може проблема не у власниках авто, а в тих виродках, що наші міста забудовують, не залишаючи вільним ні одного клаптика землі? "

А яким місцем вони думали, коли купували житло в чєловєйніках, де навкруги нема інфраструктури у потрібному об'ємі (парковки, дитячі садочки, школи, лікарні тощо)? Вони не бачили, що там утримувати навіть одне авто на квартиру будет проблемою через брак місць?
показать весь комментарий
19.12.2021 21:48 Ответить
Тут два варианта: или Гоги или Зеля !
Остатки былой роскоши употребил.....
показать весь комментарий
19.12.2021 19:21 Ответить
Как все просто .Набедокурил и слинял.У нас золотые законы для бандюг.Для нормальных граждан - удавка.Кто принял такие законы? и нельзя ли их подправить? В пользу законопослушных граждан.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:24 Ответить
А була б євробляха то іщі-свєщі... Ось чого під зрадою євробляхери тусувались...
показать весь комментарий
19.12.2021 19:25 Ответить
Ждем на АВТО РИА не битые и не крашенные С новогодними скидками.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:36 Ответить
Термінатор.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:40 Ответить
А то эти припаркованные автомобили паркуются с нарушением правил парковки на иконотека смущает ?
посмотрите как они под дороги перегораживают !!! Ещё не понятно кто виноват . Вполне можно повернуть дело и против героев парковки . Там вообще то знак висит парковка запрещена . Так вот мало что паркуются так ещё и поперёк дороги . Перегораживая и заезды и выезды .
показать весь комментарий
19.12.2021 19:46 Ответить
Просто красавчик, стільки машин подвинути! Природжений ШумаХХХХер тай годі!
показать весь комментарий
19.12.2021 20:45 Ответить
"одел маску" - надо было ещё банк ограбить и часовню развалить...
показать весь комментарий
20.12.2021 05:30 Ответить
Может это разочаровавшийся ЗЕизбиратель?
показать весь комментарий
20.12.2021 08:48 Ответить
 
 