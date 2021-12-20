Российский корвет "Проворный" за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи. ФОТОрепортаж

17 декабря сгорел военный корвет "Проворный", строившийся на "Северной верфи" в российском Санкт-Петербурге.

Фото последствий пожара обнародовали в телеграмм-канале "Военный Осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.

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