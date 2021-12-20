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Российский корвет "Проворный" за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

17 декабря сгорел военный корвет "Проворный", строившийся на "Северной верфи" в российском Санкт-Петербурге.

Фото последствий пожара обнародовали в телеграмм-канале "Военный Осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.

Российский корвет Проворный за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи 01

Читайте также: На верфи в Санкт-Петербурге горит недостроенный корвет ВМС РФ. ФОТО

Российский корвет Проворный за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи 02
Российский корвет Проворный за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи 03
Российский корвет Проворный за 30 млрд руб. дотла сгорел на верфи 04

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Топ комментарии
+116
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19.12.2021 19:11
+89
спасибки, Господи!.. и дай еще такого же!
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19.12.2021 19:08
+77
он сгорел ©
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19.12.2021 19:05
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Страница 3 из 3
расследование покажет:
пятницо (совпадение?). в конеце рабочей недели в бригадах маляров, имеющих допуск к покраске секретного железа, - николаи, николаевичи ипримкнувшиекнимвсеостальные решили отметить наступающий день своего ангела так удачно подвернувшейся им под руки канистрой спиртяги, недопитой электрониками, отмечавшими накануне окончание настройки гипер-зас аппаратуры. удобно накрыв поляну в лакокрасочных парах ходовой рубки, бригадный капитан перевёл ручку машинного телеграфа в положение -"полный вперёд!"и веселье начало набирать обороты. когда гуляющие, к 18.00 потеряли счёт побитым склянкам, под радостный возглас тостующего - "наконец-то сегодня пятница, а не завтра, как вчера" именинники начали запускать фейерверки не выползая из под "кто куда на какую палубу закатился". и 30 млрд деревянных исчезли из виду в клубах чёрнейшего дыма с проблесками огня. технология стелс сработала!!
(ну или где-то так) ))
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19.12.2021 21:49 Ответить
Как РАБссия прячет своих ИХТАМНЕТов на Донбассе...реальное видео реальных событий...https://youtu.be/OSyXJ6mlIJk
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19.12.2021 21:54 Ответить
єнота давайте!!!
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19.12.2021 22:01 Ответить
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20.12.2021 08:43 Ответить
И как теперь жить????!!!
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19.12.2021 22:05 Ответить
яке лихо........ в шо тепер з "нептуна" гатити?
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19.12.2021 22:05 Ответить
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19.12.2021 22:11 Ответить
...а морда не лопнет?!!!
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20.12.2021 16:11 Ответить
Сгорел? Новый построят. мани есть!
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19.12.2021 22:13 Ответить
"пока"..
пока есть..
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19.12.2021 22:36 Ответить
"Пока?"А цена на газ?ещё месяца 3-5 и они окупят Сев поток№2! пока ЕС будет решать)
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19.12.2021 23:00 Ответить
в Истории человечества на любую хитрую жопу ВСЕГДА находился свой болт с резьбой..
ваша истово-тупая вера в исключительность говорит о вашем низком интеллекте и принесёт вам в будущем колоссальные страдания..
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19.12.2021 23:27 Ответить
Будем посмотреть. Но данные ...
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19.12.2021 23:35 Ответить
какие?
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20.12.2021 00:02 Ответить
На болт с резьбой есть жопа с закоулками..на которую опять же есть болт с фонариком))
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20.12.2021 03:49 Ответить
и тот тоже - сгорит! Или, по старинке - "она утонула"))) еще эти 10 доларовые ляди...
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20.12.2021 00:01 Ответить
тот тоже - сгорит! Или, по старинке - "она утонула"))) еще эти 10 доларовые ляди.. и? это их мани!! Это моветон считать чужие деньги!
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20.12.2021 00:23 Ответить
Какой такой моветон, кацапчик?
Мы - Хунта, нам положить с приборром на ваше вяканье о манерах!!!
у ***** спрроси про моветон - это оно насчитало эти 10 долларов этим несчатным женщинам.......
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20.12.2021 00:29 Ответить
Много на себя берёшь!Когда говоришь про Мы Хунта! ты просто о себе высокого мнения, когда говоришь Мы!
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20.12.2021 00:33 Ответить
Я понимаю, что ты убогий, ограниченный соображалкой и презренный раб *****.
Но , с чего ты взял , что , хоть кому ни будь интересно мнение бесчестных убийц-оккупантов? Вот ты туиспражнился своим грязным ротом? И на утро тебя тут не будет, будешь новый прокси брать и регатся за ново.... ты просто грязь на подошвах истории
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20.12.2021 00:38 Ответить
Но , с чего ты взял , что , хоть кому ни будь интересно мнение бесчестных убийц-оккупантов? Вот ты туиспражнился своим грязным ротом?Это финиш ! Вы на следующий день- мне хорошее настроение определили! Учитесь всегда и везде)))
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20.12.2021 00:44 Ответить
Да ты дэбил кацапский, пиши есчЁ, вот вроде - русский твой родной - а хоть что то сказать правильно, ты ж на чужом форуме, связно - никак не получается... Может, казламордый, подучишь чуточку?
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20.12.2021 01:55 Ответить
Всё! Иссяк словарный запас)спать,спать-кацапенок)
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20.12.2021 02:34 Ответить
Був "Праворньій" - став потворний.
Гори, гори ясно👍😄
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19.12.2021 22:36 Ответить
неужели зезе приехал в питер инкогнито? почему пукин не хочет видеть зезе?потому что кремль сгорит вместе с пуйлом.
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19.12.2021 22:38 Ответить
уже вышло опровержение от кацаплаптепрома - он не горел вовсе,то штатный дизелёк запускали на обкатку..
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19.12.2021 22:42 Ответить
Теперь это корвет "Металлолом".
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19.12.2021 22:56 Ответить
Он и до пожара был металлоломом, как и весь кацапский ВМФ! Никогда не понимал, зачем так много средств и ресурсов проспать на этот блеф, если те, кто на нем должен воевать сами в него не верят, ибо видят это собственными глазами, вымалия у бога никогда не воевать на этих ржавых корытах! Кацапский моряки самые ярые "пацифисты" во всей их орде, потому что очень хотят жить, а на войне их шансы ничтожны!
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20.12.2021 08:18 Ответить
проворно сгорел.
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19.12.2021 23:03 Ответить
Она утонула, а он сгорел...
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19.12.2021 23:13 Ответить
ВІзитку Яроша знайшли, але приховали, щоб на расєї не панікували...
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19.12.2021 23:21 Ответить
сварщик Федя, все три года,
прям на смене - крепко пил,
вечно к издил электроды ...
и "Проворный"- подпалил
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19.12.2021 23:23 Ответить
Там случайно никто не давал бедоносцу посмотрет фото быляшанки, за шо ему можно и респект сделать(мимолетный)?
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19.12.2021 23:29 Ответить
Все государства, как и все люди, не безгрешны. У России три главные греха - лживость, алчность и ГОРДЫНЯ! И восьмой грех - неблагодарность!
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19.12.2021 23:33 Ответить
Убийства, клятвопреступничество и богомерзкое насилие над беззащитными
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20.12.2021 00:05 Ответить
Все государства, как и все люди, не безгрешны. У России три главные греха - лживость, алчность и ГОРДЫНЯ! И восьмой грех - неблагодарность!А это не Украина?
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19.12.2021 23:42 Ответить
кацап детектед...
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20.12.2021 00:06 Ответить
Ожидаемый ответ! Вы бы юноша-стройный -с бледным взглядом, шли бы спать,)))
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20.12.2021 00:29 Ответить
Ослина казламордая, представь себе что очень бальшое, как твая *********... Представил?
Вот в три раза больший ХЕР я ложил на тебя, твои советы и мысли, и на твою кацапщину!!!!!
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20.12.2021 00:32 Ответить
Ответом безграмотным удовлетворён!
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20.12.2021 00:36 Ответить
попробуй, как вашим всем нравится, все ваши хвалят, - сесть на бутылку или швабру!
ты не скроешь - это именно твоё- сидеть на бутылке!
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20.12.2021 00:40 Ответить
)))Юноша, если вы окончательно перешли на русский- то учите, учите и учите!!!Стыдно! Копирую ваши ошибки:попробуй, как вашим всем нравится, все ваши хвалят,Что-то вы запятыми увлеклись! не знаете где ставить)))
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20.12.2021 00:49 Ответить
Was?
Да както в падлу всякой чепухе фсбшной писать грамотно...
Андерстенд , макшанский индус?
Ты уже на бутылке?
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20.12.2021 01:52 Ответить
Всё! Иссяк словарный запас)спать,спать-кацапенок)
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20.12.2021 02:31 Ответить
По моему до сгорания он выглядел хуже, не?
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19.12.2021 23:45 Ответить
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20.12.2021 00:02 Ответить
Не підігруйте московитам. Наразі це, основна версія слідства якою хочуть приховати нездатність випустити проект, який відповідає ТТХ та розкрадання коштів.
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20.12.2021 09:08 Ответить
Красави! Навіть слів немає!
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20.12.2021 00:28 Ответить
Больше Проворных хороших и разных! Дело Кузи живёт и побеждает!
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20.12.2021 01:04 Ответить
Не проворный а проварованый . Вот и згорел.
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20.12.2021 01:21 Ответить
ТОЛЬКО ОДИН?!!!!! Россияне, я вас не узнаю...
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20.12.2021 02:14 Ответить
вічна мерзлота навіть теоретично не може щось виготовити!
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20.12.2021 04:20 Ответить
"Який жах" 😂
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20.12.2021 04:47 Ответить
НАТО наносит сокрушительный удар в гражданском конфликте на донбасе войне где воюет америка с московией
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20.12.2021 08:28 Ответить
Какой же он проворный раз згорел до тла? Невдалый он, а не проворный
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20.12.2021 08:44 Ответить
Проворний тому, що швидко згорів.
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21.12.2021 09:19 Ответить
Ось тільки не треба приплітати до цього Яроша чи українські спецслужби. "Нас там нет" і ми не допустимо інсинуацій. Корабель знищили свідомо аби приховати розкрадання коштів та нездатність проектувальників випустити ******** корабель.
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20.12.2021 09:05 Ответить
Нарешті гарні новини
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20.12.2021 10:14 Ответить
"Що згорить - то не згниє" (Українська народна приказка)
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20.12.2021 14:18 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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20.12.2021 18:52 Ответить
Могут же кацапы и хорошее что-то сделать - когда не хотят. Давай почаще!
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20.12.2021 22:13 Ответить
Жаль, щ тільки один. Але радує те, що рахунок пішов.
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21.12.2021 09:17 Ответить
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24.12.2021 12:08 Ответить
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