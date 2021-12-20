В Ивано-Франковской области построили один из лучших садиков в Украине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В с. Чернолизцы Ивано-Франковской области открыли современный, энергоэффективный и безбарьерный детский сад "Орлятко", который возвели в рамках программы "Большая стройка". По оценкам специалистов Минрегиона, данное дошкольное учреждение стало одним из лучших в Украине.

Об этом сообщила Ивано-Франковская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Уже вскоре почти сотня детишек смогут посещать новый детский садик и получать новые знания, умения и навыки. Здесь созданы очень комфортные условия, которые приспособлены для современных нужд детей, комнаты оснащены качественной мебелью, игровыми уголками", - отметила глава областной администрации Светлана Онищук.

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Строительные работы велись с 2019 по 2021 год. Общая стоимость объекта составила более 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине строится более 150 садиков, в планах – еще 300. Также уже построено 200 новых школ.





