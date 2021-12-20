Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины. ФОТО

Остров Хортица, на котором в этом году были проведены масштабные работы по восстановлению объектов культурно-исторического наследия, стал победителем главной туристической премии Украины "Ukraine Tourism Awards 2021" в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура".

Восстановление Хортицы проводится в рамках программы "Большая реставрация", входящей в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", передает Цензор.НЕТ.

Участниками конкурса "Ukraine Tourism Awards 2021" стали лучшие игроки рынка, продолжавшие работу в условиях пандемии, показавшие пример нестандартных решений, повышавшие уровень обслуживания и уделявшие особое внимание инклюзивному туризму. Их деятельность оценивалась в 14 номинациях.

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Национальный заповедник "Хортица" за неполны год преобразований смог стать первым в Украине безбарьерным островом, на котором созданы комфортные условия для всех посетителей – родителям с колясками, людям пожилого возраста и людям с инвалидностью.

В частности, на смотровую площадку "Холм Единства" был создан полностью инклюзивный подъем с минимальным углом и местами для отдыха. Вся навигация здесь продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время посещения Хортицы еще на этапе восстановительных работ акцентировала внимание на том, что энергия и сила острова должна быть доступна всем за счет обеспечения его инклюзивности.

"Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.

Исполнители работ на Хортице отмечают, что в ходе восстановления объектов острова будет полностью сохранена его культурно-историческая идентичность.

Туристическую премию Ukraine Tourism Awards 2021 организовала Киевская Туристическая Ассоциация и общественное объединение Visit Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма Украины и партнеров.

Для Хортицы награда за инклюзивность стала уже третьей в этом году. Ранее на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе было отмечено интерактивное лазерное шоу "Трансформация через историю". Кроме этого, бренд Хортицы стал бронзовым призером авторитетной международной премии "Epica Awards".

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала программа "Большая реставрация", предусматривающая восстановление объектов культурного и исторического наследия во всех регионах Украины.