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Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Остров Хортица, на котором в этом году были проведены масштабные работы по восстановлению объектов культурно-исторического наследия, стал победителем главной туристической премии Украины "Ukraine Tourism Awards 2021" в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура".

Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины 01

Восстановление Хортицы проводится в рамках программы "Большая реставрация", входящей в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", передает Цензор.НЕТ.

Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины 02

Участниками конкурса "Ukraine Tourism Awards 2021" стали лучшие игроки рынка, продолжавшие работу в условиях пандемии, показавшие пример нестандартных решений, повышавшие уровень обслуживания и уделявшие особое внимание инклюзивному туризму. Их деятельность оценивалась в 14 номинациях.

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Национальный заповедник "Хортица" за неполны год преобразований смог стать первым в Украине безбарьерным островом, на котором созданы комфортные условия для всех посетителей – родителям с колясками, людям пожилого возраста и людям с инвалидностью.

Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины 03

В частности, на смотровую площадку "Холм Единства" был создан полностью инклюзивный подъем с минимальным углом и местами для отдыха. Вся навигация здесь продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время посещения Хортицы еще на этапе восстановительных работ акцентировала внимание на том, что энергия и сила острова должна быть доступна всем за счет обеспечения его инклюзивности.

"Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.

Исполнители работ на Хортице отмечают, что в ходе восстановления объектов острова будет полностью сохранена его культурно-историческая идентичность.

Туристическую премию Ukraine Tourism Awards 2021 организовала Киевская Туристическая Ассоциация и общественное объединение Visit Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма Украины и партнеров.

Для Хортицы награда за инклюзивность стала уже третьей в этом году. Ранее на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе было отмечено интерактивное лазерное шоу "Трансформация через историю". Кроме этого, бренд Хортицы стал бронзовым призером авторитетной международной премии "Epica Awards".

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала программа "Большая реставрация", предусматривающая восстановление объектов культурного и исторического наследия во всех регионах Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Хортица действительно замечательный остров! Отчасти завидую запорожанам, которые имеют возможность там бывать часто.
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20.12.2021 12:43
+5
Хортиця має позитивну енергетику.
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20.12.2021 12:52
+2
Вы правы, там красиво и уютно. Надеюсь сюда никто сей час не приплетет политики или еще что то. Просто совет всем, побывать там и насладится моментом.
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20.12.2021 12:47
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Хортица действительно замечательный остров! Отчасти завидую запорожанам, которые имеют возможность там бывать часто.
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20.12.2021 12:43 Ответить
Вы правы, там красиво и уютно. Надеюсь сюда никто сей час не приплетет политики или еще что то. Просто совет всем, побывать там и насладится моментом.
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20.12.2021 12:47 Ответить
Хортиця має позитивну енергетику.
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20.12.2021 12:52 Ответить
так. але до чього тут ЗеЛєнкіна піарщина?
не здивуюся, якщо конкурс вона й очолювала.
Хортиця-Хортицею, а конкурсують, чомусь, ЗеЛєнкіно зпаплюження кургану.
де хрест діли, іроди?
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20.12.2021 13:22 Ответить
Хрест для пейсатих ніщо.
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20.12.2021 13:27 Ответить
Звичайно, що ні до чого. Але цю нашу духовну скарбницю привели до ладу за 2 останні роки. Всі решту 28 років на цьому тільки піарилися різні гетьмани.
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20.12.2021 13:59 Ответить
до якого ладу? ото доріжки навколо зробили. та ліхтарями підсвитіли?
ну, не знаю. там ще "кам'яні баби"по всьому острову стирчать. може їх теж слід пофарбувати та підсвітити, щоб було не як 28 років поспіль?
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20.12.2021 14:11 Ответить
Ти коли був там останнім разом? Я три ролки потому.
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20.12.2021 14:14 Ответить
десь років п'ять тому.
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20.12.2021 14:21 Ответить
І що , не бачиш різниці, окрім ліхтариків? Тоді тобі до офтальмолога.
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20.12.2021 14:31 Ответить
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20.12.2021 14:42 Ответить
Які ще кам'яні баби на Хортиці? Є тільки на "Скіфському стані" але по тим бабам дуже великі питання були свого часу.
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20.12.2021 14:32 Ответить
та й ті, що біля самого музею теж. але там є ще кам'яні святилища. бог-зна якого року, але ж теж можна пофарбувати та підсвітити. фонтани поряд збудувати. вічние полум'я запалити, тощо.
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20.12.2021 14:47 Ответить
Піаніну встановити.
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20.12.2021 14:54 Ответить
До якого ладу привели Хортицю? Сумнівним образом щось з курганом зробили, лазерне шоу яке нищить птахів. та великий флагшток це привели до ладу? А потім оголосили конкурс на якому самі себе визначили переможцями? Звісно це не піар. Зовсім ні. Та бубочкина мадам, звісно до цього піару не має ніякого відношення.
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20.12.2021 14:38 Ответить
Скажи, що заважало зробити це 5-10-15 років до цього. Я, коли був там, бачив повну занедбаність і розруху. Мені не важливо, хто там зробив місце для гордості містян. Мені важливо, що воно зявилося на 30 році незалежності.
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20.12.2021 14:43 Ответить
Що заважало зробити цю фігню яку зробили 5-10-15 років тому? Будь ласка не пишіть про те що зробили як про велике досягнення. Хортиця як була так і залишилась досить занедбаним місцем. Тільки для піару бубочкиної мадам вкинули гроші щоб зробити досить сумнівні декорації.
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20.12.2021 14:51 Ответить
не бачу чим пишатися. раніше можна було сфотатись на фоні Днипрогесу з даху музею чи зі скелі, там де електричні вежі стирчать. природа, аутентично. а зара мов з ейфелової вежі фотаєся.
можна ще Асканію-Нову в асфальт закатати, та зебр по ньому ганяти, щоб зручно було сфотатись.
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20.12.2021 14:55 Ответить
Не бачиш- не дивись! Нехай дивляться і отримують задоволення ті, хто бачить!
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20.12.2021 17:02 Ответить
Ще й яку!!!
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20.12.2021 13:57 Ответить
3 Вежі, що праворуч, стоять на кам"янистому плато. Там і була справжня Січ. Знайдені обгорілі залишки будівель.
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20.12.2021 12:46 Ответить
Так вроде Сечь была на соседнем острове - Малая Хортица. Там и остатки крепости и пр.
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20.12.2021 12:50 Ответить
Там був замок Байди-Вишневецького.
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20.12.2021 12:53 Ответить
Не було Січі на Хортиці. Отой самий замок Байди і вважають прообразом майбутньої Січі
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20.12.2021 13:15 Ответить
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20.12.2021 13:18 Ответить
та-та... й оборонних споруд з гарматами не було. то усьо в плавнях нижньої частини ховалося.
давай сюди - до музею. там тобі усе розкажуть та покажуть.
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20.12.2021 13:30 Ответить
Були споруди, але ж Січі не було
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20.12.2021 13:35 Ответить
якщо так глибоко копати, то сама Січ була на лівому березі. а на Хортиці були не тільки споруди для захисту. там була маленька частина великої Січі для загальних потреб захистників. вона й була відтворена.
а о.Байди тільки по однієї з версій був Січею.
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20.12.2021 14:00 Ответить
Замок Байди і знаходився на острові Байда, она же Малая Хортица
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20.12.2021 15:07 Ответить
а поряд там Кам'яна Могила, найдавніше святилище Таврії

МОГИЛА ТІНЕЙ | Петрогліфи і тайни Кам'яної Могили (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=0VplHjk9ako&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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20.12.2021 13:12 Ответить
Для кульгавого собаки 100 км не гак? Кам'яні могили біля Мелітополя.
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20.12.2021 13:17 Ответить
Нет. Они возле меня, то есть- возле Мариуполя.
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20.12.2021 13:23 Ответить
нісенітниця
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20.12.2021 13:25 Ответить
Ты ты шо! От моего дома расстояние 59 км, по Запорожской трассе. И я там ежегодно.
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20.12.2021 13:26 Ответить
я не знаю де Ви мешкаєте, але від Маріуполя до Кам'яної Могили 200 км
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20.12.2021 13:32 Ответить
Я не знаю- где вы проживаете, но ловите:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Я даже слегка ошибся, при печати. Расстояние 50 км, точнейшим образом.
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20.12.2021 13:33 Ответить
Так Ви про заповідник "Кам'яні Могили", а я про Кам'яну Могилу https://7chudes.in.ua/nominaciyi/kamyana-******/
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20.12.2021 13:38 Ответить
Я написал так, как вы ранее написали! А написали вот так: "Кам'яні могили". Не могила, верно?!
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20.12.2021 13:40 Ответить
Так я не до Вас звертався, мова то йшла про Запоріжжя, й відео з ютюба про Могилу, що біля Мелітополя. Гарного Вам дня!
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20.12.2021 13:52 Ответить
Надо же! Что никак невозможно признать свою(!) ошибку, да? Вы- ошиблись! Потом, попытались меня оскорбить, написав "нісенітниця "(с).
А вот теперь- и вам всего хорошего.
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20.12.2021 13:56 Ответить
Визнаю, помилився стосовно нісенітниці
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21.12.2021 10:37 Ответить
Вважається що це льодовик горнув каміння широким фронтом.
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20.12.2021 13:33 Ответить
Так и есть, судя по внешнему виду!
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20.12.2021 13:34 Ответить
А де козаки діли той льодовик ?
Хай би сунув аж до Петербурга.
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20.12.2021 14:18 Ответить
Туди їхати далеченько по дорозі до Азовського моря. Я був там.
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20.12.2021 13:20 Ответить
Подивимось, як довго стоятиме
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20.12.2021 12:49 Ответить
я думав Хортиця 0.5
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20.12.2021 12:50 Ответить
Хортица и до Ленки была. И после Ленки останется(надеюсь).
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20.12.2021 13:19 Ответить
А вот такая сейчас елка, в Мариуполе. Мачту уже увезли, наверное- укреплять как-то, а пластиковые ветки в контейнер 40-футовый складывают.
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20.12.2021 13:20 Ответить
А дерево должно быть живое, с энергетикой, чтобы чистило окружающих.
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20.12.2021 14:21 Ответить
Не, железяка, аки ствол и пластик... Хорошо, что прибила никого! А могла, по крайней мере- четверых. Чудом уцелели!
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20.12.2021 14:24 Ответить
вброс...там кривое гомно недедлка и дырка в анус кольцо
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20.12.2021 14:51 Ответить
Кільце це скоро взагалі мемом у запоріжців буде.
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20.12.2021 15:10 Ответить
Обидно что застраивают остров говном всяким. Ещё и музыкальныеные концерты проводят(.
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20.12.2021 15:22 Ответить
Оці страшні паркани, які не вписуються у природній ландшафт, і іржаве очко на кургані виглядає жахливо. Справжня Хортиця там де немає людських слідів.
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20.12.2021 19:23 Ответить
 
 