Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Остров Хортица, на котором в этом году были проведены масштабные работы по восстановлению объектов культурно-исторического наследия, стал победителем главной туристической премии Украины "Ukraine Tourism Awards 2021" в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура".
Восстановление Хортицы проводится в рамках программы "Большая реставрация", входящей в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", передает Цензор.НЕТ.
Участниками конкурса "Ukraine Tourism Awards 2021" стали лучшие игроки рынка, продолжавшие работу в условиях пандемии, показавшие пример нестандартных решений, повышавшие уровень обслуживания и уделявшие особое внимание инклюзивному туризму. Их деятельность оценивалась в 14 номинациях.
Национальный заповедник "Хортица" за неполны год преобразований смог стать первым в Украине безбарьерным островом, на котором созданы комфортные условия для всех посетителей – родителям с колясками, людям пожилого возраста и людям с инвалидностью.
В частности, на смотровую площадку "Холм Единства" был создан полностью инклюзивный подъем с минимальным углом и местами для отдыха. Вся навигация здесь продублирована шрифтом Брайля, а дорожки обозначены тифлоплиткой.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время посещения Хортицы еще на этапе восстановительных работ акцентировала внимание на том, что энергия и сила острова должна быть доступна всем за счет обеспечения его инклюзивности.
"Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.
Исполнители работ на Хортице отмечают, что в ходе восстановления объектов острова будет полностью сохранена его культурно-историческая идентичность.
Туристическую премию Ukraine Tourism Awards 2021 организовала Киевская Туристическая Ассоциация и общественное объединение Visit Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма Украины и партнеров.
Для Хортицы награда за инклюзивность стала уже третьей в этом году. Ранее на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе было отмечено интерактивное лазерное шоу "Трансформация через историю". Кроме этого, бренд Хортицы стал бронзовым призером авторитетной международной премии "Epica Awards".
Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала программа "Большая реставрация", предусматривающая восстановление объектов культурного и исторического наследия во всех регионах Украины.
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не здивуюся, якщо конкурс вона й очолювала.
Хортиця-Хортицею, а конкурсують, чомусь, ЗеЛєнкіно зпаплюження кургану.
де хрест діли, іроди?
ну, не знаю. там ще "кам'яні баби"по всьому острову стирчать. може їх теж слід пофарбувати та підсвітити, щоб було не як 28 років поспіль?
можна ще Асканію-Нову в асфальт закатати, та зебр по ньому ганяти, щоб зручно було сфотатись.
давай сюди - до музею. там тобі усе розкажуть та покажуть.
а о.Байди тільки по однієї з версій був Січею.
МОГИЛА ТІНЕЙ | Петрогліфи і тайни Кам'яної Могили (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=0VplHjk9ako&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Я даже слегка ошибся, при печати. Расстояние 50 км, точнейшим образом.
А вот теперь- и вам всего хорошего.
Хай би сунув аж до Петербурга.