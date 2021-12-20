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Новости Фото Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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контрразведка (485) Луганщина (6251) СБУ (18718) ФСБ (1866) Донбасс (26927)

ФСБ России руководит Донбассом: туда были отправлены оперативные группы и спецназ, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Контрразведкой СБУ установлено, как Россия управляет оккупированными территориями Донбасса. ФСБ отправила оперативные группы и спецназ в Донецкую и Луганскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на информацию контрразведки СБУ.

В СБУ отмечают, что РФ управляет Донбассом посредством так называемых "министерств государственной безопасности", сотрудников управления "В" (группы "Вымпел") и оперативных групп ФСБ.

"В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке – около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и их личный состав состоит из кадровых оперативных сотрудников ФСБ РФ. Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского региональных управлений ФСБ. Ротации периодические, два или четыре месяца - зависит от обстоятельств", - утверждает представитель контрразведки СБУ.

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В ведомстве назвали имена пяти руководителей этих групп, которые периодически бывают на Донбассе. Это Александр Шингирев (позывной "Арбат"), Алексей Корнев (позывной "Айсберг"), Константин Максимов (позывной "Карел"), Станислав Полянцев (позывной "Бродяга"), Андрей Курилкин (позывной "Дипломат"). Они отвечают за несколько направлений работы.

ФСБ России руководит Донбассом: туда были отправлены оперативные группы и спецназ, - контрразведка СБУ 01

"Обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях, контроль за так называемыми органами власти оккупированных территорий. Это и организация охраны границы "ДНР / ЛНР" с Российской Федерацией, с территориями, подконтрольными Украине. Это и шифрованная специальная связь. То есть все функции, которые присущи органам безопасности", - рассказали в СБУ.

При этом "ведомства ЛДНР" помогают России. Их сотрудники – это бывшие работники украинских ведомств. Однако руководящие должности теперь занимают граждане РФ. Они работают под вымышленными именами. Глава так называемого "МГБ" "ЛНР" Анатолий Антонов на самом деле Рашид Садыков. Настоящее имя руководителя "МГБ" группировки "ДНР" Владимира Павленко - Владимир Евдокимов. Также гражданами России являются сотрудники "МГБ ЛНР" Николай Куренков и Николай Кравцов. Их настоящие фамилии Курочкин и Крайний.

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ФСБ России руководит Донбассом: туда были отправлены оперативные группы и спецназ, - контрразведка СБУ 02

Также, по данным контрразведки СБУ, на Донбассе находятся боевые группы российского спецподразделения "Вымпел". В основном они состоят из пяти военнослужащих. В их функции входит сопровождение российских чиновников, инкогнито приезжающих на Донбасс, а также выполнение боевых задач на линии фронта.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
ну, не тільки донбасом...

Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:11
+5
Мосад знае що із такими робити ....- а наші бігають по фірмочкам та борються - ОБІЛЕЧУЮТЬ тур фірмочки що роблять Ковід сертифікати ....- борцуни хренові ...
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20.12.2021 15:15
+3
Так где конкретная работа против этих групп? Где наш ответ Чемберлену? Или охраной всякого непотрибу в Киеве и решением своих финансовых вопросов заняты соответствующие органы?
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20.12.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
ну, не тільки донбасом...

Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:11 Ответить
за Пороха мазу взяв сам вуйко Байден .....- зЄля просто ставку піднімае - типу у нас незалежні правоохоронні органи, і він на них не може впливати - за що ратуе той же вуйко Байден ....- така собі зЄ ходовочка ....
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20.12.2021 15:18 Ответить
говорят ,что арестовывать зекрысы сцут -они так рейтинг думают себе поднять и помешать Пороху ездить на встречи и конференции ...Но ПАП теперь надо мочить этого припадочного гундоса по жёсткому - назвать нашу Армию террористической группировкой могло только полное чмо...
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20.12.2021 15:49 Ответить
Мосад знае що із такими робити ....- а наші бігають по фірмочкам та борються - ОБІЛЕЧУЮТЬ тур фірмочки що роблять Ковід сертифікати ....- борцуни хренові ...
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20.12.2021 15:15 Ответить
Ну не керуе, скорее косит бабло)))
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20.12.2021 15:35 Ответить
Главное не рассказывайте про это верховному уклонисту, а то он сильно расстраивается, что там бабло косят кацапы, а не его концертная труппа......
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20.12.2021 15:37 Ответить
Та кто б сомневался…
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20.12.2021 15:41 Ответить
Так где конкретная работа против этих групп? Где наш ответ Чемберлену? Или охраной всякого непотрибу в Киеве и решением своих финансовых вопросов заняты соответствующие органы?
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20.12.2021 15:41 Ответить
а вы думаете там МОТОРОЛЫ , ГИВИ и ЗАХАРЧЕНКИ ???)))) ну знаете и что теперь ??? за ЖАБРЫ и в Украину !!!
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20.12.2021 15:42 Ответить
а как же внешнее управление...
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20.12.2021 15:43 Ответить
Ну, а как вы представляете без него.
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20.12.2021 15:51 Ответить
А вы как там в Московии?
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20.12.2021 15:55 Ответить
сложно..
между дацзыбао и шариатской бутылкой..
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20.12.2021 16:52 Ответить
Так единорос Пушилин недавно сам сказал- все эти годы тут ВСЕМ руководила Единая Россия.
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20.12.2021 15:54 Ответить
капец..... цуко.... глаза открыли...
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20.12.2021 18:05 Ответить
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24.12.2021 23:31 Ответить
 
 