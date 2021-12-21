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В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в фейсбуке.

На главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны УПО Львовской области поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета.

На площадь Рынок 1 немедленно прибыл наряд реагирования батальона №1 полка полиции охраны. В ходе обследования объекта был обнаружен и задержан неизвестный, который зайдя в помещение ЛГС, размахивал предметом похожим на пистолет. Во время осмотра у парня было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции № 1 ГУНП во Львовской области.

В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция 01
В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция 02
В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция 03
Фото: поліція/фейсбук

В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция 04
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Топ комментарии
+2
Миколай?
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20.12.2021 14:43
+2
WTF на останній світлині???
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20.12.2021 14:59
+2
степлер
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20.12.2021 15:05
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Миколай?
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20.12.2021 14:43 Ответить
нє, отримав фуфлові наркотики і хотів бабло повернути. Багатий поц, аж цілу 1 гривню в кишені має. То ниньки дехфіцит
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20.12.2021 16:27 Ответить
Учения территориальной обороны, начало
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20.12.2021 14:45 Ответить
Якийся прям новий Остап Бендер. Рукоятка схожа на пістолет для санітарного силікону, а мішок з жовтою речовиною явно схожий на фурацилін, такими мішечками його використовують в ЛОР-відділеннях лікарень, в чайниках розчиняють щоб хворі полоскали горло та ніс.

Ну а "єдна гривень" то так по *********... Молодь зараз така, з "єден гривень" світ перевернуть отой увесь.
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20.12.2021 14:50 Ответить
WTF на останній світлині???
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20.12.2021 14:59 Ответить
степлер
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20.12.2021 15:05 Ответить
частково розібраний спортивний стартовий пістолет. Погугліть ИЖ СПЛ 01
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20.12.2021 15:15 Ответить
ИЖ-37 "Сигнал"
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20.12.2021 16:17 Ответить
Стартовий. Пострілами з такого, за радянські часів, дільничні лякали правопорушників, які тікали. Потім ті розповідали, що "кулі над головою свистіли".
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20.12.2021 18:46 Ответить
Сірко має рацію, то 37.
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20.12.2021 16:19 Ответить
Точно, 37, з телефона толком не роздивився
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20.12.2021 17:05 Ответить
Піzдєціянтам вже всюди наркотичні речовини ввижаються ,особливо зеленого кольору! Я підтримую, в кієфє є одне джерело котре не дає ,а втягує наркотичні речовини різних кольорів але основний зеЛєний.
Ну якщо щось має руківя схоже на зівізьдулєт але в другу стор\рону повернуте значить то антамапт.
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20.12.2021 15:07 Ответить
Може те "зельйоний пердулєт" шукає охфіс СН в місті?
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20.12.2021 16:29 Ответить
Так это он пришел ПОРЕШАТЬ вопросы!
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20.12.2021 15:12 Ответить
Дожилися: у Львові вже забули який на вигляд має бути пістолет
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20.12.2021 15:15 Ответить
Був колись молодий регіонал Сопільник, так той штріляв на "первоє мая".

Речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук підтвердив ZAXID.NET інформацію про те, що Любомир Сопільник є помічником начальника обласної міліції Львівщини Богдана Щура.

Також, за словами Дениса Харчука, в структурі ГУ МВС Львівщини відбудуться штатні зміни і Сопільника буде переведено на іншу посаду. Про це він повідомив 10 травня у коментарі ZAXID.NET .

Водночас наголосимо, що сьогодні під час прес-конференції заступник начальника ГУ МВС у Львівській області Михайло Курочка заявив, що внаслідок подій 9 травня у Львові затримано 9 осіб. Щодо інциденту з пострілом у помічника депутата із травматичної зброї, Михайло Курочка повідомив лише прізвище особи, яка застосувала зброю. «Його прізвище є Сопільник.То є син», - уточнив Курочка.

Як повідомили ZAXID.NET представники ВО «Свобода», постріл було здійснено з травматичної зброї, зареєстрованої за номером ХК 0821; йдеться про пристрій для відстрілу гумовими кулями.
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20.12.2021 16:32 Ответить
Це нова піліція набрана з гендерно нейтральних . Вони добре знають як виглядає пилочка для нігтів і гаджет, а решту розпізнаються ними як зброя і наркотики.
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21.12.2021 09:46 Ответить
Я не понял..во Львове шо ворсовет не охраняется...и тело не стоит на входе дежурное?
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20.12.2021 16:47 Ответить
"а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое."

Так вот ты какой, загадочный и необъяснимый избиратель зеледента...
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20.12.2021 22:31 Ответить
не совсем так. Вот если бы:
"Он размахивал предметом, похожим на пистолет, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое."

А так - нисчитается - до постановления суда это наклёп на гражданина.
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20.12.2021 22:39 Ответить
Та понятно что до суда невиновен. Но есть устойчивая уверенность что перед размахиванием, скажем так, непонятной игрушкой, была принята доза из резервуара с зеленым наркотическим содержимым. Потому и забавно из-за того что очень похож, до деталей, на характерного избирателя зеледента.
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20.12.2021 22:56 Ответить
Да уж явный нарик. Врываться куда-то с устройством для разбивания капсюлей типа Жевело это надо укуриться чем то химическим.
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20.12.2021 22:37 Ответить
Потому что каждый из нас Президент...
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20.12.2021 22:41 Ответить
 
 