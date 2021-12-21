В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в фейсбуке.
На главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны УПО Львовской области поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета.
На площадь Рынок 1 немедленно прибыл наряд реагирования батальона №1 полка полиции охраны. В ходе обследования объекта был обнаружен и задержан неизвестный, который зайдя в помещение ЛГС, размахивал предметом похожим на пистолет. Во время осмотра у парня было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сообщили в полиции.
Отмечается, что задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции № 1 ГУНП во Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Ну а "єдна гривень" то так по *********... Молодь зараз така, з "єден гривень" світ перевернуть отой увесь.
Ну якщо щось має руківя схоже на зівізьдулєт але в другу стор\рону повернуте значить то антамапт.
Речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук підтвердив ZAXID.NET інформацію про те, що Любомир Сопільник є помічником начальника обласної міліції Львівщини Богдана Щура.
Також, за словами Дениса Харчука, в структурі ГУ МВС Львівщини відбудуться штатні зміни і Сопільника буде переведено на іншу посаду. Про це він повідомив 10 травня у коментарі ZAXID.NET .
Водночас наголосимо, що сьогодні під час прес-конференції заступник начальника ГУ МВС у Львівській області Михайло Курочка заявив, що внаслідок подій 9 травня у Львові затримано 9 осіб. Щодо інциденту з пострілом у помічника депутата із травматичної зброї, Михайло Курочка повідомив лише прізвище особи, яка застосувала зброю. «Його прізвище є Сопільник.То є син», - уточнив Курочка.
Як повідомили ZAXID.NET представники ВО «Свобода», постріл було здійснено з травматичної зброї, зареєстрованої за номером ХК 0821; йдеться про пристрій для відстрілу гумовими кулями.
Так вот ты какой, загадочный и необъяснимый избиратель зеледента...
"Он размахивал предметом, похожим на пистолет, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое."
А так - нисчитается - до постановления суда это наклёп на гражданина.