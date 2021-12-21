В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в фейсбуке.

На главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны УПО Львовской области поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета.

На площадь Рынок 1 немедленно прибыл наряд реагирования батальона №1 полка полиции охраны. В ходе обследования объекта был обнаружен и задержан неизвестный, который зайдя в помещение ЛГС, размахивал предметом похожим на пистолет. Во время осмотра у парня было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции № 1 ГУНП во Львовской области.







Фото: поліція/фейсбук