Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области. ФОТО

20 декабря в городе Новодружеск Луганской области состоялась церемония прощания со Станиславом Александровичем Запорожцем. Станислав был старшим солдатом, военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона. Он погиб 16 декабря в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

Станиславу было 30 лет. В ряды ВСУ он попал в 2019-м, служил в разведбате.

По словам сослуживцев, Станислав был патриотом и обладал отменным чувством юмора.

"Станислав запомнится навсегда душой компании. Он сам лично заботился о сплочении военного коллектива, обладал выразительным чувством юмора", - отметил боевой товарищ погибшего Дмитрий.

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Как сообщил военнослужащий ВСУ Эдуард, погиб разведчик от пули снайпера, 16 декабря, в районе Павлополя Донецкой области.

"Выполнял задание на боевой позиции. Так случилось, что пуля снайпера попала в него. Он получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб он мгновенно. При этом он был и в бронежилете, и в каске. Нарушений с его стороны никаких допущено не было". Это было вечером, в темное время суток", — рассказал Эдуард.

У Станислава осталась мать и младший брат.





