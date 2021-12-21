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Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

20 декабря в городе Новодружеск Луганской области состоялась церемония прощания со Станиславом Александровичем Запорожцем. Станислав был старшим солдатом, военнослужащим 74-го отдельного разведывательного батальона. Он погиб 16 декабря в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

Станиславу было 30 лет. В ряды ВСУ он попал в 2019-м, служил в разведбате.

По словам сослуживцев, Станислав был патриотом и обладал отменным чувством юмора.

"Станислав запомнится навсегда душой компании. Он сам лично заботился о сплочении военного коллектива, обладал выразительным чувством юмора", - отметил боевой товарищ погибшего Дмитрий.

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Как сообщил военнослужащий ВСУ Эдуард, погиб разведчик от пули снайпера, 16 декабря, в районе Павлополя Донецкой области.

"Выполнял задание на боевой позиции. Так случилось, что пуля снайпера попала в него. Он получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб он мгновенно. При этом он был и в бронежилете, и в каске. Нарушений с его стороны никаких допущено не было". Это было вечером, в темное время суток", — рассказал Эдуард.

У Станислава осталась мать и младший брат.

Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области 01
Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области 02
Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области 03
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Топ комментарии
+33
Козак з козацького роду. Вічна пам'ять.
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20.12.2021 18:34
+25
Вічна пам'ять, царство небесне Герою!
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20.12.2021 18:36
+16
Вічна память герою ! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.12.2021 19:10
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Козак з козацького роду. Вічна пам'ять.
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20.12.2021 18:34 Ответить
Вічна пам'ять, царство небесне Герою!
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20.12.2021 18:36 Ответить
С.У.М.
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20.12.2021 18:59 Ответить
Вічна память герою ! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.12.2021 19:10 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським вбивцям на нашій землі 😡
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20.12.2021 19:26 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.12.2021 19:29 Ответить
Смерть москалям!
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20.12.2021 20:01 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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20.12.2021 20:11 Ответить
Зі святими упокой,Господи...
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20.12.2021 20:50 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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20.12.2021 21:10 Ответить
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20.12.2021 21:12 Ответить
надеюсь, больше у полезных кремлю дебилов не повернется язык говорить что Донбасс - не Украина и его жители - не патриоты Украины.
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20.12.2021 21:13 Ответить
Герої не вмирають
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20.12.2021 21:48 Ответить
Обидно.Запорожца убили,а шмаркля живёт.
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20.12.2021 21:51 Ответить
Передають що без втрат, а через пару днів ховають Воїнів...
Царство Небесне захиснику України....
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20.12.2021 22:04 Ответить
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять
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20.12.2021 22:43 Ответить
 
 