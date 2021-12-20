Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев. ФОТО

Почти сразу она врезалась в бетонное ограждение в море, а вскоре ее задержали полицейские.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесщины, передает Цензор.НЕТ.

Об исчезновении яхты сообщил ее владелец. Рядом с причалом полицейские "обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море".

"На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев", - говорится в сообщении.





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В ходе проверки через базы данных МВД выяснилось, что женщина находится в розыске. На нее дважды в год составляли протоколы за управление в состоянии "алкогольного, наркотического или иного опьянения".

"На гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям", - подытожили в полиции.