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Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев. ФОТО

Почти сразу она врезалась в бетонное ограждение в море, а вскоре ее задержали полицейские.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесщины, передает Цензор.НЕТ.

Об исчезновении яхты сообщил ее владелец. Рядом с причалом полицейские "обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море".

"На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев", - говорится в сообщении.

Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев 01
Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев 02

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В ходе проверки через базы данных МВД выяснилось, что женщина находится в розыске. На нее дважды в год составляли протоколы за управление в состоянии "алкогольного, наркотического или иного опьянения".

"На гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям", - подытожили в полиции.
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Топ комментарии
+49
Лєнка?
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20.12.2021 21:07
+37
Пираты Карибского моря уже не те
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20.12.2021 21:15
+24
видно вона з родини зеленських.
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20.12.2021 21:11
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Лєнка?
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20.12.2021 21:07 Ответить
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20.12.2021 21:14 Ответить
Если хотите узнать,что Бог думает о деньгах,то посмотрите на тех,кому он их даёт!
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20.12.2021 21:30 Ответить
Это яхта ?
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20.12.2021 22:52 Ответить
Да.Трехпалубная.Правда,удобства во дворе в море.
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20.12.2021 23:37 Ответить
Корабельна сосна
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20.12.2021 23:50 Ответить
Лєнкор
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22.12.2021 13:34 Ответить
Класс!!!
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20.12.2021 21:09 Ответить
не хіло так вштирило
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20.12.2021 21:10 Ответить
яхта "Беда"
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20.12.2021 21:11 Ответить
Так яхта вроде бы и не причём...
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20.12.2021 21:18 Ответить
видно вона з родини зеленських.
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20.12.2021 21:11 Ответить
врагу нe здайотся наш гордий варяг
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20.12.2021 21:11 Ответить
Пираты Карибского моря уже не те
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20.12.2021 21:15 Ответить
да... не Джек Воробей а.... Елена Воробей))))
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20.12.2021 22:06 Ответить
Слуга урода.
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20.12.2021 21:17 Ответить
Примерно так выглядел Остап Бендер когда убегал из СССР!
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20.12.2021 21:19 Ответить
Да , шубейка у яхтсменки знатная , я тоже обратил внимание. Бранзулеток правда маловато)))
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20.12.2021 21:27 Ответить
Это фото которое сделали полицейские, кто знает как она выглядела до их появления.
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20.12.2021 21:29 Ответить
Як смоктала і давала = так і має
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20.12.2021 21:36 Ответить
Ага. На одній руці С.Л.О.Н. (Смерть Легавым От Ножа), на іншій Ж.У.К. (Желаю Удачной Кражи)
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20.12.2021 22:41 Ответить
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20.12.2021 23:38 Ответить
Я вам не скажу за всю Одессу...
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20.12.2021 21:22 Ответить
за ней гнались.. и даже черти!.. вы что не видите?
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20.12.2021 21:29 Ответить
Ха ха ха !!!! А мож то плавучий бордель, га ? Після оргії всі розійшлись, одна була ужрата в стєльку і десь закотилась під ліжко. Очухалась і з бодуна почала шарпати різні ручки як це робив її разводящій - власник яхти.
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20.12.2021 21:35 Ответить
Очень даже правдоподобная версия
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20.12.2021 21:39 Ответить
Может просто отшвартовала???А может они бухали вместе с хозяином?Хозяин сошел на берег за догонкой,отрубился,пришел в чувства-нету яхты)похмелье,паника.

Я не думаю,что яхтой так легко рулить,нужно хоть какие то знания
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20.12.2021 21:38 Ответить
А как эта дебилка смогла ее вооружить...даже если бы пыталась выйти под стакселем...
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20.12.2021 21:39 Ответить
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20.12.2021 21:41 Ответить
"На неї двічі за рік складали протоколи за кермування в стані "алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".
Если дама попала один раз, то второй раз её надо изолировать... По идее, владелец яхты должен подавать на полицию о взыскании за физический и моральный урон...
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20.12.2021 21:58 Ответить
Ах вот ты какая, депутатская сосна..
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20.12.2021 22:01 Ответить
а буває і навпаки: жінки під яхтою крадуть наркотики
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20.12.2021 22:06 Ответить
****
рыбачка Соня как-то в мае
причалив к берегу баркас
...........
"вы интересная чудачка
но дело (ч. 3 ст. 130 ) , видите ли, в том.....
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20.12.2021 22:13 Ответить
мож она хотела протиф вражеского флота воевать а менты не дали ..
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20.12.2021 22:20 Ответить
Фанатка World of Warships))
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22.12.2021 13:37 Ответить
Управлять плавсредством - это тебе не на велосипеде...
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20.12.2021 22:21 Ответить
Там нет педали тормоза.
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20.12.2021 23:15 Ответить
А що у неї з руками?
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20.12.2021 22:29 Ответить
Вище озвучили версію, що татуювання на пальцях. Ну там С.Л.О.Н., З.Л.О., Ж.У.К., А.У.Е...
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20.12.2021 22:37 Ответить
Можливо. А може серія та номер паспорта?
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20.12.2021 22:47 Ответить
Она, видно, думала встретить на паруснике команду матросов.
Которые потом отвезли бы её в Николаев ...
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20.12.2021 22:35 Ответить
Думаю,Слуги зарахують її в свій резерв,своя людина!
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20.12.2021 22:41 Ответить
Буде замом головнокомандувача морської охорони України та розпочне рейд на морях та річках для перевірки власного впізнання серед офіцерів морської охорони, рибалок, мандрівників, потопаючих тощо.
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22.12.2021 13:48 Ответить
Может возьмём её в команду?Вместо Барбосы?
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20.12.2021 22:46 Ответить
Не гуляй в тундре под наркотиками...
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20.12.2021 22:50 Ответить
як скучно я живу ....
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21.12.2021 00:29 Ответить
Вот *****! ))
Её прав лишили, или хотя бы штрафанули за несоблюдение ПДД?
А то ведь так и будет дальше ширнутая, или бухая за штурвалом моря рассекать. Никаких бетонных ограждений не напасёшься.
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21.12.2021 00:48 Ответить
А ШО, У НЕЕ ЕСТЬ КОРОЧКИ матроса?
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21.12.2021 07:07 Ответить
корочки не корочки але щось в неї е чого в опі на банковій нема зовсім.
це не оправдуе, це констатуе...
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21.12.2021 07:13 Ответить

Если она была в состояние "горе от ума", то вполне возможно, что она вообразила, что они у неё есть, и может даже пыталась их предъявить. А "доблестные" блюстители правопорядка просто не смогли бы ей не подыграть, по старой "доброй" привычке не проходить мимо "упущенной выгоды". ))
"Вся наша жизнь - игра".
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21.12.2021 11:35 Ответить
Весёлый роджер взвился в небеса!
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21.12.2021 08:46 Ответить
Що за кермом, що на яхті одного кольору - синього
Дивно як вона ще на парасольці додому не полетіла.
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21.12.2021 20:37 Ответить
це буде наступним номером програми, після зустрічі з пухнастою білочкою.
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21.12.2021 21:08 Ответить
GTA: Odesa City
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22.12.2021 13:32 Ответить
Отшвартовать яхту -
завести двигатель и
выйти в фарватер порта -

не каждый моряк сможет в Украине !
Медаль ей - заслуженной морячки Одессы -будущей Хайфы..
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22.12.2021 13:58 Ответить
 
 