Женщина под наркотиками украла яхту, чтобы добраться из Одессы в Николаев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Почти сразу она врезалась в бетонное ограждение в море, а вскоре ее задержали полицейские.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесщины, передает Цензор.НЕТ.
Об исчезновении яхты сообщил ее владелец. Рядом с причалом полицейские "обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море".
"На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев", - говорится в сообщении.
В ходе проверки через базы данных МВД выяснилось, что женщина находится в розыске. На нее дважды в год составляли протоколы за управление в состоянии "алкогольного, наркотического или иного опьянения".
"На гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям", - подытожили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
во дворев море.
Я не думаю,что яхтой так легко рулить,нужно хоть какие то знания
Если дама попала один раз, то второй раз её надо изолировать... По идее, владелец яхты должен подавать на полицию о взыскании за физический и моральный урон...
рыбачка Соня как-то в мае
причалив к берегу баркас
...........
"вы интересная чудачка
но дело (ч. 3 ст. 130 ) , видите ли, в том.....
Которые потом отвезли бы её в Николаев ...
Её прав лишили, или хотя бы штрафанули за несоблюдение ПДД?
А то ведь так и будет дальше ширнутая, или бухая за штурвалом моря рассекать. Никаких бетонных ограждений не напасёшься.
це не оправдуе, це констатуе...
Если она была в состояние "горе от ума", то вполне возможно, что она вообразила, что они у неё есть, и может даже пыталась их предъявить. А "доблестные" блюстители правопорядка просто не смогли бы ей не подыграть, по старой "доброй" привычке не проходить мимо "упущенной выгоды". ))
"Вся наша жизнь - игра".
Дивно як вона ще на парасольці додому не полетіла.
завести двигатель и
выйти в фарватер порта -
не каждый моряк сможет в Украине !
Медаль ей - заслуженной морячки Одессы -будущей Хайфы..