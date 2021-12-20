Агитационную палатку "Партии Шария" порезали в Одессе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Агитаторы "Партии Шария" установили агитационную палатку у железнодорожного вокзала, но ее порезали противники политсилы.
Об этом сообщает в фейсбуке одесский активист Демьян Ганул, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня представители пророссийской "партии Шария" установили палатку у железнодорожного вокзала в Одессе. Как всегда, агитировали за "русский мир" откровенно антиукраинскими открытками. "Неизвестные" патриоты немного стилизовали эту палатку с плохой агитацией, и теперь она выглядит лучше", - написал он.
Ганул обратился к президенту Украины по поводу введения санкций не только против лидера этой политсилы, но и членов партии.
"В голову не укладывается, как эта партия еще существует? Владимир Зеленский, когда будут санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины не только против прячущегося за рубежом "лидера", но и против всей шайки "шариевцев"?" – добавил активист.
В полиции на инцидент пока не отреагировали.
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https://www.youtube.com/watch?v=H0AA-U8l1u8
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
Шарія" порізали в Одесі.
ФОТО
(лапки тільки не в касу, а взагалі збсь була б новина!)
Українофоба Каурова
https://www.youtube.com/watch?v=LEQwLWopJnU
Ненависть, вражда, разделение на своих и чужих.
"Патриоты" выбирают вторую категорию.