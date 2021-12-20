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Одесса (7380) Шарий Анатолий (220)

Агитационную палатку "Партии Шария" порезали в Одессе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Агитационную палатку

Агитаторы "Партии Шария" установили агитационную палатку у железнодорожного вокзала, но ее порезали противники политсилы.

Об этом сообщает в фейсбуке одесский активист Демьян Ганул, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня представители пророссийской "партии Шария" установили палатку у железнодорожного вокзала в Одессе. Как всегда, агитировали за "русский мир" откровенно антиукраинскими открытками. "Неизвестные" патриоты немного стилизовали эту палатку с плохой агитацией, и теперь она выглядит лучше", - написал он.

Ганул обратился к президенту Украины по поводу введения санкций не только против лидера этой политсилы, но и членов партии.

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"В голову не укладывается, как эта партия еще существует? Владимир Зеленский, когда будут санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины не только против прячущегося за рубежом "лидера", но и против всей шайки "шариевцев"?" – добавил активист.

В полиции на инцидент пока не отреагировали.

Агитационную палатку Партии Шария порезали в Одессе 01
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Топ комментарии
+28
Все зробили згідно з протиковідним законодавством.

Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
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20.12.2021 21:51
+27
іще "в касу" гламура

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20.12.2021 22:08
+22
що робити українцям ?
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
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20.12.2021 22:05
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Вторгнення Росії: що робити українцям

https://www.youtube.com/watch?v=H0AA-U8l1u8
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20.12.2021 21:47 Ответить
що робити українцям ?
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
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20.12.2021 22:05 Ответить
Не робіть дурних, провокативних закликів!
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20.12.2021 22:10 Ответить
Провокація, це коли збожевілий дід буде розказувати Україні про намальовані в його мозоку якісь червоні лінії...
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20.12.2021 22:17 Ответить
Провокація-це коли один бовдур тут бовкнув дурість, а в ерефіі на каналах скабеевих-соловйових круги пішли до ватних вух з конкретним(правдивим) посиланням на конкретних(правдивих) недоумків. Ось він- фашизм, дивіться!
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21.12.2021 09:45 Ответить
АКАКАЯРАЗНІЦА ????
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20.12.2021 22:17 Ответить
Все правильно он говорит,100% колоборанты будут резать украинцев,как это было на Донбассе.
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20.12.2021 23:35 Ответить
Жаль что агитаторов заодно с палаткой не порезали..
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20.12.2021 21:49 Ответить
... или хотя бы обмазали гуано и посыпали пухом
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20.12.2021 21:54 Ответить
Вы украли у меня текст - хотел написать именно это . Я бы ещё и подсрачников надавал бы агитаторам, чтобы не могли сесть пару месяцев ....
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20.12.2021 23:34 Ответить
им на бутылках привычнее
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21.12.2021 05:45 Ответить
Все зробили згідно з протиковідним законодавством.

Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
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20.12.2021 21:51 Ответить
выжигать нужно. напалмом.
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20.12.2021 21:51 Ответить
А "патріот" Льошик Гончаренко нічого не коментув з приводу того, що в його рідному місці таке робиця?
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20.12.2021 22:05 Ответить
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20.12.2021 21:54 Ответить
На екрані смартфона зачітне перенесення заголовка вийшло - другим і третім рядком:
Шарія" порізали в Одесі.
ФОТО

(лапки тільки не в касу, а взагалі збсь була б новина!)
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20.12.2021 21:54 Ответить
іще "в касу" гламура

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20.12.2021 22:08 Ответить
****. Це відео розірвало б Порнхаб
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20.12.2021 22:30 Ответить
в смысле "дам"? ударю?
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21.12.2021 00:05 Ответить
Мабуть, це вона мала на увазі - але через гранично низький IQ контекст вийшов дуже сороміцьким та інтригуючим...
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21.12.2021 09:33 Ответить
вона хоч зрозуміла що написала?)))
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21.12.2021 00:38 Ответить
Щоб розуміти, треба щось мати проміж вух, окрім ниточки.
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21.12.2021 01:40 Ответить
краще рідким гімном ******, щоб смерділи "русским миром", як колись
Українофоба Каурова

https://www.youtube.com/watch?v=LEQwLWopJnU
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20.12.2021 21:56 Ответить
головне питання6 хто цій потворі дав право заважати руху поставивши намет в самому людному місті міста ?! там лоток за скажений хабар не втулити, а тут ціла будка з агітацією
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20.12.2021 21:57 Ответить
кроме местной власти вряд ли кто-то со стороны
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20.12.2021 22:00 Ответить
"...головне питання6.." - трухло, хто ж іще
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20.12.2021 22:25 Ответить
треба було і наволоч в тій палатці порізати
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20.12.2021 22:01 Ответить
порізали Шарія, відрізали яйка... тьху, всього навсього намет порізали...
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20.12.2021 22:03 Ответить
зараз він мочить Зе та його посіпак....
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20.12.2021 22:27 Ответить
7 лет войны...более 15 000 погибших украинцев....порезали палатку проросийской !!! партии в Украине?((
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20.12.2021 22:20 Ответить
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20.12.2021 22:23 Ответить
А одеська поліція в кого на службі, кому присягу давала ? Труханову ? Чому каракулі на будці іноземною мовою, де закон. Мастирский ти що теж в долі у ЗЕкодляка
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20.12.2021 22:23 Ответить
А трухе тот шарий нахрен не упал..воровать не помогает..только проблемы создает своей палаткой
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20.12.2021 22:31 Ответить
Шарика порезали..
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20.12.2021 22:24 Ответить
БРАВО. Все сработало как планировалось. Именно для информационного шума эта палатка там и стояла. Делайте рекламу Петушарию.
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20.12.2021 22:30 Ответить
Больше стоять не будет
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20.12.2021 23:23 Ответить
Я думал, болгаркой . . .
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20.12.2021 22:31 Ответить
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20.12.2021 22:34 Ответить
Только порезали ?
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20.12.2021 22:35 Ответить
телеканал Дом полностью русскоязычный тоже существует . Зеленский дал добро, а закон что 75 % контента должно быть на украинском почему то для этого телеканала не работает. Странно.
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20.12.2021 22:55 Ответить
Не странно, а закономерно. Нынешняя власть - пятая колонна оккупантов.
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20.12.2021 23:47 Ответить
У дырявого петуШария, дырявая палатка
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20.12.2021 23:11 Ответить
У Полиграф Полиграфовича появится ще больше шариковцев..
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20.12.2021 23:29 Ответить
теперь патриотов за хулиганство притягнуть
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20.12.2021 23:46 Ответить
Правильно сделают. Закон есть закон, иначе мы никогда из этого дерьма не выберемся.
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21.12.2021 08:37 Ответить
Законы действуют в цивилизованных странах. сегодня нашу страну таковой назвать сложно. увы( Партия петушария за свою антиукраинскую деятельность должна была быть давно запрещена. продажные суды не способны отстаивать интересы общества. поэтому патриоты занимаются этим.
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21.12.2021 16:56 Ответить
Гопота это, а не патриоты! Рогатые безграмотные черти повылазили из нор и бродят по нашим улицам. Не сидится дома - на фронт, там есть чем заняться
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29.12.2021 16:16 Ответить
тут тоже фронт , ватной падали нельзя позволить разрушать страну из нутри. ты по ходу тоже адепт русского мира?
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29.12.2021 17:42 Ответить
Боже этот ПЕТУШАРИК еще может гдето у нас свободно палатку поставить??
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20.12.2021 23:59 Ответить
ну, и как теперь проводить перепись круглошарых идиотов?
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21.12.2021 00:09 Ответить
Плюрализм, демократия, свобода слова.
Ненависть, вражда, разделение на своих и чужих.
"Патриоты" выбирают вторую категорию.
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21.12.2021 00:28 Ответить
иди дружи с ******..
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21.12.2021 01:20 Ответить
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21.12.2021 01:47 Ответить
Українці - якщо ***** таки зовсім їбанеться і все ж полізе далі вглиб України, нам всім треба перш за все мати на увазі: не так можуть зашкодити москальські воші - як їх українські гниди!! Чому?? 🤔🤨Та тому що вони живуть ПОРУЧ із вами: це ваші рюзьгємірно-ватяні сусіди (любителі шаріїв-мертвечуків та лукагниди з *****м), колеги по роботі та іноді навіть ваші знайомі! Вони ПЕРШИМИ встромлять вам ножа в спину(якщо їм дати змогу прожити довше ніж одну хвилину після можливого широкомасштабного вторгнення *****),бо вони знають вашу патріотичну позицію, знають де мешкає ваша сім'я та багато іншого! Тому тримайте їх у полі зору, і при першій нагоді тягніть вилупків без найменших церемоній до найближчої гіляки! Вибір в нас(якщо "понесеться") не дуже великий: або вони разом з кацападлівськими орками знищать нас - або ми остаточно вичистимо нашу землю від всього цього рюзьгємірного біосміття!!!
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21.12.2021 01:52 Ответить
Тебе напомнить, что петушарий - это один из тех кто привел к власти в Украине клоунов-мародеров?!
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21.12.2021 08:08 Ответить
А главред цензора за бубочку ни ни? Коротка и избирательна ваша память.
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21.12.2021 08:40 Ответить
лошарий это не сила а проституция.
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21.12.2021 11:01 Ответить
Ушлепки из нацкорпуса сегодня режут палатки, а завтра людей - как сделал Стерненко. Не понимаю радости комментаторов - завтра Вас на улице какое-то чмо тыкнет ножом за то, что Вы ему не нравитесь - причины придумают позже - говорил по-русски, не зиговал, не кричал со всеми "Слава Украине - слава нации - смерть врагам..." и прочее. Люди - Вы вообще в адеквате? Партия Шария - можно по-разному относиться - не запрещена в Украине. На каком основании кто-то режет палатку? Если сейчас этих рогатых чертей не загнать под шпонку, потом поздно будет! Читайте историю - с чего начинался фашизм в Германии. или мы хотим такого будущего себе?
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21.12.2021 18:41 Ответить
Беззаконие вот что сейчас видит европа в Украине..... Большинство комментариев как будто звери какие то пишут, а не люди..... Порезать, избить, сжечь, повесить .... Ужас , что вы несёте???
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26.12.2021 12:53 Ответить
 
 