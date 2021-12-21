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Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Из-за взрыва в г. Каменское (Днепропетровская область) госпитализирован один человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 декабря в 16 часов 45 мин. в г. Каменское в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением", - сообщили в ГСЧС.

Огнем повреждено домашнее имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

В результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения. С предварительным диагнозом "50% ожоги тела" работники экстренной медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение "Городской больницы скорой медицинской помощи".

Взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перестенки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16. После ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире №19 на пятом этаже.

От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).

К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Также смотрите: Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице. ФОТОрепортаж

Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 01
Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 02
Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 03
Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 04
Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 05
Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС 06
Фото: ГСЧС

Автор: Наталя Джума
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Підозрюю, що таких випадків цієї зими буде багато. У людей просто немає коштів привести до порядку системи газообігріву. Швидше за все грілися від запалений конфорок.
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21.12.2021 08:31 Ответить
Это - хрущёвка. Какая нах система газообогрева? Там водяное отопление. И откуда вы такие дятлы берётесь?
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21.12.2021 09:07 Ответить
Мєрзкій, ти мабудь не знаєш, що у деяких українських містах, як у моєму системи централізованого опалення вже давно немає. І навіть у хрущовках зроблене індивідуальне газове опаленняяа водяне, так і конвекторне. Та й українські закони дозволяють за умови згоди всіх жильців відключати централізоване і робити індивідуальне опалення. Оскільки ти деградарт, газет не читаєш, як і книжок, то я вірю, що ти про це не знав.
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21.12.2021 09:25 Ответить
Мабуть покращення від зевлади почалося ....🙁
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21.12.2021 08:44 Ответить
Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"
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21.12.2021 09:32 Ответить
 
 