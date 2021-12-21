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Денисова (993) колония (409) ОБСЕ (4795) омбудсмен (577) Красный Крест (402) политзаключенные (1603) пленные (1853) ОРДЛО (246)

Состояние здоровья украинца Назаренко, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской колонии, критическое, - Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест вмешаться в ситуацию

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что с октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице г. Донецка, где он работал врачом-хирургом.

Состояние здоровья украинца Назаренко, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской колонии, критическое, - Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест вмешаться в ситуацию 01

"Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам. 4 октября 2019 года Игорь Назаренко был осужден за якобы "шпионаж" до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - пишет Денисова.

Кроме того, омбудсмен отмечает, что Игорь имеет хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив.

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По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам.

По информации Денисовой, представители Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным!

"Все вышеназванные действия в отношении Игоря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью", - отмечает омбудсмен.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - резюмировала она.

Состояние здоровья украинца Назаренко, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской колонии, критическое, - Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест вмешаться в ситуацию 02
Состояние здоровья украинца Назаренко, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской колонии, критическое, - Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест вмешаться в ситуацию 03

Автор: Наталя Джума
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В зеленського уже свята, йому ніколи
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21.12.2021 10:31 Ответить
Денисова открытым письмом должна обратиться к Меркель , которую так разволновал один Байрактар .

я вообще считаю , что Меркель нельзя быть спокойной на пенсии - пусть переживает каждый день за свои проколы
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21.12.2021 10:59 Ответить
Врач хирург был похищен прямо из больницы ...видать правосеком был в городе Донецке...а то и биндеровцем
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21.12.2021 11:04 Ответить
 
 