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Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Военная контрразведка СБУ системно противодействует разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Днепропетровской области разоблачен бывший чиновник одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировался выезд в РФ под видом посещения родственников.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.

Полученные секретные материалы хранил по месту своего жительства.

Во время обысков в его жилище правоохранители обнаружили:

  • флеш-носители с тайной военной информацией;
  • компьютерную техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ против Украины военная контрразведка задержала 1096 участников НВФ и пресекла деятельность 6 террористических групп, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины 01
Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины 02
Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Одного поймали а тысячи вражеских агентов по стране бродят. Может все таки перекроете границу с РФ и закроете вражеское посольство? Ато все страны уже тревогу бьют а Украина с Рашкой дверь нараспашку держит
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21.12.2021 11:00
+5
В нашому ППО є щось невідоме мокшам?
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21.12.2021 10:57
+5
я лише попереджую, про небезпеку на цьому фронті.... попереджений - значить озброєний!
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21.12.2021 11:00
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Правила форума Совет форумчан
а хочете взнати, що з ваших роутерів зібрав яндекс браузер, комета браузер та додатки вконтакте, одноглазнікі ?

http://3wifi.stascorp.com/map

ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin
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21.12.2021 10:55 Ответить
В нашому ППО є щось невідоме мокшам?
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21.12.2021 10:57 Ответить
я лише попереджую, про небезпеку на цьому фронті.... попереджений - значить озброєний!
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21.12.2021 11:00 Ответить
раджу не заходити за цією адресою
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21.12.2021 13:43 Ответить
Бетман спалився =)
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21.12.2021 10:56 Ответить
так, бетмен вже не той!
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21.12.2021 11:02 Ответить
То кацапская версия "Бэтмэна".Как и кацапская версия авианосца,ничего общего с оригиналом не имеет))
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21.12.2021 11:15 Ответить
Одного поймали а тысячи вражеских агентов по стране бродят. Может все таки перекроете границу с РФ и закроете вражеское посольство? Ато все страны уже тревогу бьют а Украина с Рашкой дверь нараспашку держит
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21.12.2021 11:00 Ответить
граніцу перекрьілі...
"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг. Джерело: https://censor.net/ua/n3306281
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21.12.2021 13:11 Ответить
Враг готовится к новому нападению.
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21.12.2021 11:04 Ответить
майка з "бетменом"
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21.12.2021 11:05 Ответить
Лейтенант Баканов... вы Штирлица Путлера,поймали?Нет Пане Голобородько працюю...
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21.12.2021 11:18 Ответить
Навіщо наросіянам ці розвідгрупи, коли можна просто подзвонити Єрмаку і той все розкаже.
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21.12.2021 11:18 Ответить
Розстріл на місці. Йде війна. Хто колись церемонився зі зрадниками!
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21.12.2021 11:19 Ответить
На кол, суку....но, сначала, всю инфу по кураторам вытянуть...
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21.12.2021 11:20 Ответить
Имею сомнение что у нас вообще ПВО есть.
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21.12.2021 11:25 Ответить
Тільки навколо Києва - завдяки Рошену.
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21.12.2021 11:26 Ответить
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21.12.2021 11:31 Ответить
їх так єсть, шо б'ют-ломают, доламать нє могут

Бот Савчука 25%@ihor108

В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
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21.12.2021 11:27 Ответить
Жах
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21.12.2021 11:32 Ответить
Шпиён пошел совсем не опытный...из любителей. Собирает,накапливает...видать повезет в пустом каблуке. Надо таким детективы читать,там подробно написано ,как с заказчиком контактировать.
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21.12.2021 11:28 Ответить
і я про це )))
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21.12.2021 11:30 Ответить
може цього спєцом злили під підвищення іншого крота у СБУ
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21.12.2021 13:46 Ответить
я дивуюсь як той "шпіон" не робив десь "закладки " ....- він напевне не знае як і що "оцифровуеться" та всі інше із цим повязане ....- напевне " шпійон" ще той - ідейний, із часів СєРєСєР. ...
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21.12.2021 11:29 Ответить
А что не так-то ? На уровне сегодняшнего высшего рукоблудства Украины почти открыто гостайны сливаются за поребрик, саботируются все действия, связанные с обороноспособностью страны. И почему какому-то вояке нельзя на этом-же немного заработать ?
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21.12.2021 11:33 Ответить
Шановне товариство! Слухайте, а навіщо цього ************* треба було брати живим?Треба цю мразоту та його рідню знищувати фізично, як бурян на городі. От тоді і буде бажаний результат. А так... поки зберуть всі докази, поки роздупляться прокурори, поки відбудеться суд, той забудуть самі заради чого ось ця возня. А так як на мене пристрілили підара тай діло з кінцем. Слава Україні!!! Смерть її ворогам!!! А і ще одне забув: як би знайшовся хоча б один боєць із спецпідрозділу, щоб зміг ліквідувати кремлівського педофіла - *****, то його самого та його сімю можна булоб канізувати, як святих. СМЕРТЬ КРЕМЛІВСЬКОМУ ПЕДОФІЛУ -***** ТА ВСІМ ЙОГО **************.
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21.12.2021 11:37 Ответить
На шибеницю гниду кацапську. Бо інакше толку не буде.
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21.12.2021 11:57 Ответить
"...через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Джерело: https://censor.net/ua/p3306367
Мощнейшие и непреодолимие інформаційні системи - що це за системи коли в них проникає перший ліпший ватнік ? ПС за відкат купили якусь крякнуту кацапську версію ? А логіни, паролі - напевне разом з командиром підрозділу бухають і ходять в баню, як в Криму, живуть в одному підїзді
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21.12.2021 12:55 Ответить
І знову спіймали аноніма, а хлопчик був?
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21.12.2021 13:48 Ответить
замечательно..
баклановцы, когда главных засланцев, дермака и зелю с бандой, будете брать?.. или хотя бы минимизировать ущерб принесённый элитными кротами, пока они банкуют ещё два года?
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21.12.2021 20:26 Ответить
Как вообще можно давать доступ на монтирование флешки в секретных частях?
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21.12.2021 22:32 Ответить
 
 