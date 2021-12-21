Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Военная контрразведка СБУ системно противодействует разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Днепропетровской области разоблачен бывший чиновник одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировался выезд в РФ под видом посещения родственников.
В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.
Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.
Полученные секретные материалы хранил по месту своего жительства.
Во время обысков в его жилище правоохранители обнаружили:
- флеш-носители с тайной военной информацией;
- компьютерную техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Пожалуйста, подождите...
http://3wifi.stascorp.com/map
ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin
"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг. Джерело: https://censor.net/ua/n3306281
Бот Савчука 25%@ihor108
В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
Мощнейшие и непреодолимие інформаційні системи - що це за системи коли в них проникає перший ліпший ватнік ? ПС за відкат купили якусь крякнуту кацапську версію ? А логіни, паролі - напевне разом з командиром підрозділу бухають і ходять в баню, як в Криму, живуть в одному підїзді
баклановцы, когда главных засланцев, дермака и зелю с бандой, будете брать?.. или хотя бы минимизировать ущерб принесённый элитными кротами, пока они банкуют ещё два года?