Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Экономика
Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривень. – Ред.), задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", – написал он.
Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.
Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022 года.
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На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
А все "сиротские хатынки" по всей Украине потянут на целый триллион.
А все долларовые миллиардеры заработали всё честным путем?
И теперь у гетманцева работы непочатый край - как их правильно
присвоитьосвоить.