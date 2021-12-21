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амнистия (450) налоги (3180) Гетманцев (389)

Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Экономика

Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривень. – Ред.), задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", – написал он.

Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022 года.

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Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев 01
Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Про Гетманцева :

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
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21.12.2021 10:53
+8
Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
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21.12.2021 10:51
+8
брешет как обычно...
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21.12.2021 10:51
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Нянічка ...
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21.12.2021 10:51 Ответить
В уранову шахту таку падлу нянічку.
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21.12.2021 10:54 Ответить
милльярд купоно гривно карбованцив в мечтах идиотов Зеленских планировалось 50 млрд ДОЛЛАРОВ ну шо амнистизаторы хреновы вкусили по полной тухлой морковки...
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21.12.2021 11:25 Ответить
Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
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21.12.2021 10:51 Ответить
брешет как обычно...
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21.12.2021 10:51 Ответить
Два нових податки , тіпа не ти ввів для українців ...
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21.12.2021 10:52 Ответить
Про Гетманцева :

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
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21.12.2021 10:53 Ответить
Злодюги у захваті. 5% віддай і решта твоє. І не потрібно ділитися ні з суддями,ні з прокурорами та сБУшниками.
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21.12.2021 10:53 Ответить
Куда , курво, ти тікать будеш від ощасливлених тобою українців ???
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21.12.2021 10:54 Ответить
Для ощасливлених головне, з якого місця тікати це чмо буде.
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21.12.2021 10:55 Ответить
А можно пофамильно этих честных людей и сколько они нажили честным трудом оприлюднить, что б заявленные цифры не были голословными?
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21.12.2021 10:55 Ответить
Хотя бы тройку лидеров ...
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21.12.2021 11:26 Ответить
В нормальних країнах такі, як цей поц гетьманцев, вже б давно нари тюремні полірували...
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21.12.2021 11:07 Ответить
эту шоблу снесут, посадят! всю эту херь отменят как и все остальное!
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21.12.2021 11:16 Ответить
Пару лет назад была публикация, что у населения на руках более 100 лрд.дол.
А все "сиротские хатынки" по всей Украине потянут на целый триллион.
А все долларовые миллиардеры заработали всё честным путем?
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21.12.2021 11:22 Ответить
В эпоху Ковида любая рехВОРма прокатит что почтальон Печкин на лисипеде...набрали дятлов по объявлению... каждый с себя корчит Рузвельтом и Черчиллем...а то и Лешеком Бальцеровичем... Вам до Польши что до Луны на заднице...,не говоря о Британии или США с Норвегией...
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21.12.2021 11:22 Ответить
Не я вообще в диком восторге от зеленого офисного планктона.Американцы заявляют открыто что с бюджета сперли 40 млрд. а они с простых граждан кошмарят.
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21.12.2021 11:23 Ответить
Голобородька вернул Украину в прошлое когда Данилыча назначили первый раз в 1994 году....вот сейчас Украина живет в том 1994 году...Купоны скоро введут Догнать цивилизованный Мир практически невозможно...Поздравляю вас 73% долподятлов...
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21.12.2021 11:30 Ответить
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21.12.2021 11:31 Ответить
Сраный рыг
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21.12.2021 11:50 Ответить
"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард гривень, задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины".

И теперь у гетманцева работы непочатый край - как их правильно присвоить освоить.
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21.12.2021 12:08 Ответить
 
 