В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Звезды спорта приняли участие в новогоднем обращении президента Украины.
Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, по которым понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Жан Беленюк
Олег Верняев
Юрий Чебан
35-летний одессит Юрий Чебан уже завершил карьеру спортсмена и работает тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. В 2012 и 2016 годах он был олимпийским чемпионом по гребле на каноэ (одиночка, 200 метров).
30-летний киевлянин Жан Беленюк выиграл единственное для Украины золото в Токио-2020. Борца греко-римского стиля признали лучшим спортсменом 2021 года в Украине. Беленюк также является нардепом от фракции "Слуга народа".
28-летний Олег Верняев - уроженец Донецка. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях).
Пожалуйста, подождите...
отож нехай про свої повідає громадянам краіни !
це наркозплежне неподобство під Новий рік 😠
Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки - или смена гражданства.
Да за такое на пожизненное надо!
а зюзі вже і шибениці буде замало
у меня та же муйня..
навпроти, мед стане гівном
дебилы-экспериментаторы, вы хоть в курсе, что выбрали чорти шо и сбоку бантик?...
рояль - саме те
Якщо ні, то тоді не цікаво, бо брєд Зєлі іншими "звєрюшками" не поикриєш....
Чому жодна Зетепешка не з'являється більше на форумі? Порохоботи ж скучили, хоча це ми повинні були втікати на растов. Хоча скажу вам по секрету, що ми всі разом з Порохом туди і втікли.
"Шо? А-а? Я вам шо, лох? Я вам ничё не должен ! Дуже дякую !!!"
Ми навіть по суті і не знаємо коли той рік кінчається і коли починається новий насправді,бо якщо все так плине швидко,що не встигаєшь оглянутися назад.
Як його впізнаєш вже новий, чи ще добігає старий?
Цей клован для мене ніхто.