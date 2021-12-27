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В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Звезды спорта приняли участие в новогоднем обращении президента Украины.

Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, по которым понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона 01

Жан Беленюк 

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В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона 02

Олег Верняев

В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона 03

Юрий Чебан 

35-летний одессит Юрий Чебан уже завершил карьеру спортсмена и работает тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. В 2012 и 2016 годах он был олимпийским чемпионом по гребле на каноэ (одиночка, 200 метров).

30-летний киевлянин Жан Беленюк выиграл единственное для Украины золото в Токио-2020. Борца греко-римского стиля признали лучшим спортсменом 2021 года в Украине. Беленюк также является нардепом от фракции "Слуга народа".

28-летний Олег Верняев - уроженец Донецка. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Кто-то будет это все смотреть?
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27.12.2021 10:57
+39
З Беленюком все зрозуміло, а от Чабану і Верняєву нащо так шкваритись? Вони потім не відмиють свою репутацію.
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27.12.2021 10:53
+37
І це, на жаль, не військові герої...
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27.12.2021 10:58
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Ну кто-то же должен быть фоном ....
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27.12.2021 10:50 Ответить
І це, на жаль, не військові герої...
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27.12.2021 10:58 Ответить
Схоже, для цих бути фоном для злодійкуватого вата на-гумориста - не западло. Вони не розуміють що після цього бути кумирами для підростабчого покоління у них не вийде. І це добре. Бо у воюючої за власну свободу нації кумирами мають бути військові і державники, а не спортсмени-космополіт.
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27.12.2021 11:22 Ответить
З Беленюком все зрозуміло, а от Чабану і Верняєву нащо так шкваритись? Вони потім не відмиють свою репутацію.
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27.12.2021 10:53 Ответить
Це той самий цех, що і артисти: "Внє палітікі".
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27.12.2021 10:57 Ответить
За бабки конечно, как же по другому…
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27.12.2021 11:15 Ответить
У Верняя ватные мозги, он недавно сявкал, что "артисты - вне политики", когда Магучих сфоткалась с кацапкой и украинцы возмутились.
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27.12.2021 11:27 Ответить
Після усіх "зашкварів" з нашими спортсменами стосовно відносин з Росією і росіянами , контакти з ними - не "комільфо" Це все одно що заявить у чоловічій компанії , яка дотримується традиційних гетеросексуальних стосунків , що "геї" - "класні мужики"!
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27.12.2021 10:54 Ответить
Зеленський пхав байдарку?
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27.12.2021 10:55 Ответить
в сысле - "пхав" ?
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27.12.2021 11:27 Ответить
Пхав - пхав.... И байдарку , и байдарочника...... Гадкое зрелище....
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27.12.2021 13:44 Ответить
ничего нового, - актеришка погрелся в лучах чужой славы... "величайший" лох современности
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27.12.2021 10:56 Ответить
Ці спортсмени - це не його досягнення , а їхні особисті 😠
отож нехай про свої повідає громадянам краіни !
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27.12.2021 10:56 Ответить

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27.12.2021 11:12 Ответить
Кто-то будет это все смотреть?
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27.12.2021 10:57 Ответить
Мудрий наріТ , таки да 😄мусить дивитися і слухати
це наркозплежне неподобство під Новий рік 😠
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27.12.2021 11:25 Ответить
Особисто Я буду дивитися Новорічне привітання свого президента Порошенка!
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27.12.2021 12:40 Ответить
👍
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27.12.2021 13:08 Ответить
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27.12.2021 17:18 Ответить
Тільки я здивувався, чому немає Ломаченко? Чи це було б вже занадто паливно?
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27.12.2021 10:59 Ответить
даже Лома отказался!
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27.12.2021 12:20 Ответить
И гундяевская овца усик мог бы пропердеть, что мы с мокшанскими опарышами - одинарод, а Крым не украинский, а Божий........ Тьфу, говно безмозгло-продажное. Кусок мяса без совести и чести, как и 90% спортсменов и актёришек, певичек и плясунов......
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27.12.2021 13:50 Ответить
любит Зеленский пиариться на чужих достижениях ....
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27.12.2021 10:59 Ответить
Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме
Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки - или смена гражданства.
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27.12.2021 10:59 Ответить
тварь зеленая законтачила героев
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27.12.2021 11:00 Ответить
Вони чомусь в однакових черевиках!
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27.12.2021 11:00 Ответить
Так одежду непосредственно перед сьемкой выдавали.Туфель оказалась одна пара.Были еще клоунские 56 размера,но их фотограф забраковал-не влазили в кадр.
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27.12.2021 11:16 Ответить
Зесопля їде на підніжці чужого авторитету. Пасажир.
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27.12.2021 11:08 Ответить
Глава Крыма Аксенов пообещал подать иск на президента Украины Зеленского Аксенов сказал, что у Зеленского есть квартира в Ливадии, за которую он раньше «стабильно вносил по шесть тысяч рублей в месяц», но потом перестал.На вопрос, что собираются делать крымские власти, Аксенов ответил: «Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым».
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27.12.2021 11:08 Ответить
Как он мог, ну как он мог.....

Да за такое на пожизненное надо!
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27.12.2021 11:12 Ответить
тобі із Подоляком так точно
а зюзі вже і шибениці буде замало
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27.12.2021 11:30 Ответить
я ж і дивлюсь, що ти якесь повішене
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27.12.2021 11:36 Ответить
Теперь клован будет на камеру этим троим сказки рассказывать,как в прошлый раз детишкам.
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27.12.2021 11:15 Ответить
Скорее всего Зебеня будет рассказывать своему 73-х процентному лохторату как он этих троих тренировал.
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27.12.2021 11:19 Ответить
Казала редька:я з медом добра! Мед відповідав: я без редьки ще смачніший.
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27.12.2021 11:15 Ответить
Порошенко будет стыдно с зешмарклей вместе быть,деле с яныком- это да
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27.12.2021 12:21 Ответить
А какая разница все равно его видосик смотреть не буду чтоб не испортить себе настроение и телевизор
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27.12.2021 11:16 Ответить
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27.12.2021 11:18 Ответить
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27.12.2021 19:18 Ответить
А зайцы будут?
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27.12.2021 11:19 Ответить
вот этому шоколадке можно одеть заячий костюм и чтобы он поздравлял украинский народ с Годом Льва
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27.12.2021 11:28 Ответить
Это хороший показатель. Никто больше не согласился в этом новогоднем позорище принимать участие.
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27.12.2021 11:20 Ответить
мож не предлагали?чойто на День Незалежності чималенько було
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27.12.2021 12:01 Ответить
Думаю что многим предлагали. Но в зеленые сопли уже никто здравомыслящий влезать не собирается. 5 минут позора перед Новым Годом могут обернуться позором на всю жизнь.
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27.12.2021 12:04 Ответить
Видосики-гундосики… мля , как вижу - сразу на другой канал… лучше про футбол или про бокс, а то сблевать можно… из за него теперь не смотрю никакие кварталы, даже дизель-шоу и другие притулы, потому как они сразунапоминают мне лживого гундоса.
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27.12.2021 11:20 Ответить
это у вас на генетическом уровне..
у меня та же муйня..
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27.12.2021 11:31 Ответить
А как же детишки? В прошлом году втирал что они живут в самой прекрасной стране под руководством "найвеличнішого сонцесяйного" пРезидента...что же теперь - на спортсменов переключился.
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27.12.2021 11:21 Ответить
Я Вам завидую , вашей изумительной пам'яти и выдержке , так как вы помните даже его прошлогодние поздравления 😃
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27.12.2021 11:31 Ответить
Блазнем был, БЛАЗНЕМ и остался. НАВЕЧНО...
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27.12.2021 11:22 Ответить
Ничего удивительного в том , что эти жопализы зеленского сфоткались с ним!! черножопому беленюку надо лизать, что бы жить в Украине!! Ну а допингист гимнаст верняев-давно пророссиский хрен!! А вот , что Чебана заставило лизать зеленскому жопу ,я не понимаю?
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27.12.2021 11:24 Ответить
Наверное, у Беленюка были другие мотивы, а не необходимость жить в Украине. Он гражданин Украины с рождения, здесь родился, мама украинка,. Но он ведь влез в это дерьмо, в слуги, да еще и стал зачем-то депутатом от них, это и есть скорее всего его мотив.
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27.12.2021 14:05 Ответить
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27.12.2021 11:28 Ответить
якщо до гівна додати меду, воно не стане медом
навпроти, мед стане гівном
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27.12.2021 11:31 Ответить
Нехай Лєнці у дупу засуне своє поздоровлення, ця мерзотень!
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27.12.2021 11:33 Ответить
угрозами и шантажом Зеле таки удалось собрать команду чемпионов с собой-великолепной во главе, тоже чемпионкой всего, всегда и вИзде...
дебилы-экспериментаторы, вы хоть в курсе, что выбрали чорти шо и сбоку бантик?...
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27.12.2021 11:35 Ответить
чемпіонів вже замало, щоб привернути до себе увагу
рояль - саме те
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27.12.2021 11:35 Ответить
Кому воно потрібне те "привітання". Я з 2014 року не дивлюся цієї маячні, а Новий рік зустрічаю в 23-00.
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27.12.2021 11:40 Ответить
С Путиным.
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27.12.2021 11:54 Ответить
Па мАсквє?
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27.12.2021 12:54 Ответить
квартальный шут-недоумок
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27.12.2021 11:43 Ответить
Верняєв відбуває дворічну дискваліфікацію за допінг. В Пекіні участі не брав
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27.12.2021 12:04 Ответить
Хто притомний буде дивитися Шмарклю?
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27.12.2021 12:08 Ответить
І тут обсьор. Мальдонієвого, дисквалыфікованого спортсмена запросив...
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27.12.2021 12:10 Ответить
А Смердючка на паравозі буде? А "плейбойський" Зайчик з прапором України? А могилевска зі своїм " дівним садом"???
Якщо ні, то тоді не цікаво, бо брєд Зєлі іншими "звєрюшками" не поикриєш....
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27.12.2021 12:13 Ответить
Особисто Я буду дивитися Новорічне привітання свого президента Порошенка!
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27.12.2021 12:17 Ответить
Цікаво, а зебілки у цьому році ще є на Цензорі та й взагалі в Україні чи вони вже всі перевзулися та будуть факі показувати Коханому Зелі і викладати в інстаграм?
Чому жодна Зетепешка не з'являється більше на форумі? Порохоботи ж скучили, хоча це ми повинні були втікати на растов. Хоча скажу вам по секрету, що ми всі разом з Порохом туди і втікли.
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27.12.2021 12:52 Ответить
Верняєв це той, хто хотів до каців перейти ? Як і беленюк до речі
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27.12.2021 12:58 Ответить
В артиста кабаре "Квартал" в голові тільки шоу й зароджуються. Нічим другим він ніколи не займався і не вміє. І то херовато виходить. Без дублів навіть повний текст промов не здатен програти.
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27.12.2021 13:12 Ответить
Сдвинуть с места каноэ 200 м - чувак реально умеет грести под себя.
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27.12.2021 13:26 Ответить
Ватно - колорадское говнючьё вырядилось в костюмчики - коллаборантская подтанцовка Банковой.... За 30 серебрянников.....Позор!!!!
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27.12.2021 13:55 Ответить
И кто будет смотреть поздравления этого хриплого подкацапника ЗЕ?
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27.12.2021 14:12 Ответить
Новогоднее поздравление:
"Шо? А-а? Я вам шо, лох? Я вам ничё не должен ! Дуже дякую !!!"
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27.12.2021 14:21 Ответить
Хлопці! Невже вам не встидно?
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27.12.2021 14:42 Ответить
Смотреть это не буду.
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27.12.2021 15:02 Ответить
А це обов язково дивитися чиєсь привітання з Новим роком?
Ми навіть по суті і не знаємо коли той рік кінчається і коли починається новий насправді,бо якщо все так плине швидко,що не встигаєшь оглянутися назад.
Як його впізнаєш вже новий, чи ще добігає старий?
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27.12.2021 15:07 Ответить
У радянських людей без привітання олів'є не лізе в горло
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27.12.2021 17:00 Ответить
Я буду дивитись привітання іншого президента.
Цей клован для мене ніхто.
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27.12.2021 15:25 Ответить
Відосики - наше ВСЬО!
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27.12.2021 16:14 Ответить
какая страшненькая зрадулечка.
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27.12.2021 23:07 Ответить
 
 