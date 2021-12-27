Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали подростков, угнавших грузовик в Киевской области.
Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Вчера около 23 часов инспекторы села Чаек получили ориентировку, где сообщалось о похищении транспортного средства Iveco в пгт Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".
Около 12 часов ночи на 32 км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Увидев служебный автомобиль, водитель ускорился и пытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.
Через некоторое время водитель остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу. В автомобиле находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что водитель предложил взять это транспортное средство и прокатиться.
На место были вызваны следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Совместными усилиями правоохранительных служб около 2 часов ночи вероятного 17-летнего похитителя обнаружили и задержали.
Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Слуга Диявола, в своєму житті ще нічого не зробило, крім як за...рать труси, а машинку вже украло!
Такие нужны Коломойскому и Ахметову.
Вона цого забуде через неділю і полізе до другого, бо нормальна дівчина опівночі дома спить, а не бовтається по дорогах!
То вже путана!
А если серьезно, то ето ПЕтькина заслуга. Была бы у нас нормальная растаможка машины бы у нас копейки стоили и никто чужие не воровал. Например в Грузии где Саакашвили сделал копеечную растаможку угон машин спал на нет потому что шкурка вычинки не стоит. Конечно же преступность, мусора и Рашка которые на етом имели большие деньги возмущены етим, но в целом народ доволен.
И в бане финской мы купалися.
Тебе заметить я осмелюся,
Ты позабыла эти прелести.
(В.Токарев))
Бонні і Клайд.
Бодя і Клава.