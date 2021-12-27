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Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали подростков, угнавших грузовик в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера около 23 часов инспекторы села Чаек получили ориентировку, где сообщалось о похищении транспортного средства Iveco в пгт Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".

Около 12 часов ночи на 32 км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Увидев служебный автомобиль, водитель ускорился и пытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

Через некоторое время водитель остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу. В автомобиле находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что водитель предложил взять это транспортное средство и прокатиться.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Совместными усилиями правоохранительных служб около 2 часов ночи вероятного 17-летнего похитителя обнаружили и задержали.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция 01
Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
романтик.
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27.12.2021 10:54
+6
Навіть по одягу видно що дебіл!.
Слуга Диявола, в своєму житті ще нічого не зробило, крім як за...рать труси, а машинку вже украло!
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27.12.2021 11:00
+5
что не сделаеш ради стояка
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27.12.2021 11:16
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А шо делать если папа не олигарх?
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27.12.2021 10:54 Ответить
что не сделаеш ради стояка
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27.12.2021 11:16 Ответить
..в угоду...
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27.12.2021 12:15 Ответить
романтик.
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27.12.2021 10:54 Ответить
Ага. Следующий романтический поступок обнесет чью то хату или у кого то сумку подрежет чтобы своей шалаве мобилку купить. Потом еще родственники будут бегать в суд кричать что нельзя его садить он хороший и кормилец 20 детей от разных баб
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27.12.2021 12:29 Ответить
На жаль, таке можливе.
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27.12.2021 12:40 Ответить
все гораздо банальнее - не было места для интимного досуга!
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27.12.2021 14:56 Ответить
Не, просто хотел *********...
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28.12.2021 19:17 Ответить
а если бы,к примеру,угнал бы машину на Полтавщине,про это написали бы?
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27.12.2021 10:55 Ответить
Навіть по одягу видно що дебіл!.
Слуга Диявола, в своєму житті ще нічого не зробило, крім як за...рать труси, а машинку вже украло!
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27.12.2021 11:00 Ответить
Да, одяг в нього не такий як у Коли Харьківського. До речі, за колю нічого не чути.
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27.12.2021 12:16 Ответить
Дьяволу не нужны такие дебильные слуги.

Такие нужны Коломойскому и Ахметову.
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28.12.2021 14:53 Ответить
Цікаво продовження історії: вона йому дасть?
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27.12.2021 11:00 Ответить
Нєеее, не дасть, дають умним, а воно дурне!
Вона цого забуде через неділю і полізе до другого, бо нормальна дівчина опівночі дома спить, а не бовтається по дорогах!
То вже путана!
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27.12.2021 11:03 Ответить
Прям таки путана? Из чего такие выводы? Страшно предположить как проходит детство и юность таких моралистов как ты. Но смысл понятен, обосрать незнакомого человека в ситуации когда не выбьют зубы это мощь. ПС На лавочках возле подьезда наверное в бабьих главарях ходите?)
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27.12.2021 11:28 Ответить
Из личных наблюдений, наоборот девки дают дуракам больше чем умным. Умный сто раз себе чего то там подумает взять или не взять. А дурак бабу за волосы и в кусты. Бабы глупые им такие нравятся. Потом конечно локти грызут и ищут оленя куда своих байстрюков пристроить, но поначалу все у них весело.
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27.12.2021 11:43 Ответить
Тільки після того як покатає на КРАЗі.))
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27.12.2021 11:09 Ответить
Не,теперь она с ним кататься не будет.
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27.12.2021 18:05 Ответить
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27.12.2021 11:04 Ответить
У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости…
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27.12.2021 11:05 Ответить
У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам... пока их нет дома.
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27.12.2021 13:44 Ответить
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27.12.2021 11:08 Ответить
И наш гуманный суд...особо справедливый....даст ему срок за угон такой же как хорьку из Харькова за аварию с трупами..а возможно и больший...
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27.12.2021 11:17 Ответить
А где он там ей умудрился засунуть? Садиться на нары надо не за зря.
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27.12.2021 11:17 Ответить
Кузов большой.))
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27.12.2021 11:24 Ответить
Зеля, пользуясь тупостью 73%ных жлобов-мечтателей, то же самое сделала с Украиной.. остатся надеяться всё-таки увидеть её тоже с кайданками на руках..
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27.12.2021 11:29 Ответить
Ну конечно же. Ето Зеленский его подговорил. Теперь все ясно. Преступление раскрыто.
А если серьезно, то ето ПЕтькина заслуга. Была бы у нас нормальная растаможка машины бы у нас копейки стоили и никто чужие не воровал. Например в Грузии где Саакашвили сделал копеечную растаможку угон машин спал на нет потому что шкурка вычинки не стоит. Конечно же преступность, мусора и Рашка которые на етом имели большие деньги возмущены етим, но в целом народ доволен.
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27.12.2021 11:50 Ответить
хотя бы не позорился, если ты из Украины, - именно вас, жлобов-терпил, ваша Зеля вы.бет и высушит в первую очередь, массово, по-беспределу, что она уже и делает - выключай лучше Г+Г и включай мозг, если есть что включать..(
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27.12.2021 14:47 Ответить
С тобой на тракторе каталися,
И в бане финской мы купалися.
Тебе заметить я осмелюся,
Ты позабыла эти прелести.
(В.Токарев))
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27.12.2021 11:32 Ответить
Назначить залог на миллион и в СИЗО.Пока не выкупят.Девушка пусть и выкупает.
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27.12.2021 11:40 Ответить
имущество не пострадало, вернуть владельцу. умысел очевиден. цели сбыта не было. Это проступок уголовный а не правонарушение. год два условки - чтобы другим не нашкодил. тут не за что набутыливать. разве, что для статистики
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27.12.2021 11:59 Ответить
Катать даму сердца на грузовике? А пацан масштабно мыслит!
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27.12.2021 12:03 Ответить
на трамвае покатал, газировкой угостил, - она - твоя!
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27.12.2021 12:24 Ответить
Романтіки з великого шляху )
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27.12.2021 12:26 Ответить
Бонні і Клайд.
Бодя і Клава.
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27.12.2021 13:02 Ответить
Теперь её другие будут катать
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27.12.2021 15:52 Ответить
На Болте. Такси все таки)))
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28.12.2021 14:56 Ответить
Что подвернулось - на том и покатал. Лишь бы девушке понравилось.
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27.12.2021 17:04 Ответить
 
 