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Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на 35 км автодороги "Одесса-Николаев", в больницу с разными травмами доставили обоих водителей и четырех пассажиров микроавтобуса.

Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины, окончательная квалификация будет дана после установления степеней тяжести телесных повреждений потерпевших. Продолжается следствие.

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Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция 01
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция 02

Автор: Наталя Джума
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это не "рейсовый автобус" , а средство убийства и инвалидизации пассажиров . Сколько можно на это закрывать глаза ?
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27.12.2021 11:41 Ответить
 
 