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Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Отмечается, что авария произошла на 35 км автодороги "Одесса-Николаев", в больницу с разными травмами доставили обоих водителей и четырех пассажиров микроавтобуса.
Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины, окончательная квалификация будет дана после установления степеней тяжести телесных повреждений потерпевших. Продолжается следствие.
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показать весь комментарий27.12.2021 11:41 Ответить Мне нравится 2
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