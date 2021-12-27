Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на 35 км автодороги "Одесса-Николаев", в больницу с разными травмами доставили обоих водителей и четырех пассажиров микроавтобуса.

Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины, окончательная квалификация будет дана после установления степеней тяжести телесных повреждений потерпевших. Продолжается следствие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус с 20 детьми попал в ДТП в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО



