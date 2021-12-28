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Колючая проволока и камеры: На границе с РФ построили сто километров забора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Луганской области в этом году на границе с РФ возвели 100 километров забора. Его высота два метра, он обтянут колючей проволокой. Также установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра. Начинается забор еще на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Село Рассыпное Троицкой объединенной территориальной громады находится в 200 километрах от линии разграничения. В селе проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.

Колючая проволока и камеры: На границе с РФ построили сто километров забора 01

"Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволока. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь надо ехать за 500 километров в Харьков", - рассказывает местная жительница Любовь Дмитриева.

Колючая проволока и камеры: На границе с РФ построили сто километров забора 02

Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, оборудованные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей границы. Удержать наступление они не смогут.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит дежурные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения Вооруженных сил Украины", - рассказала спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы оградить границу Луганской области от вторжения Российской Федерации, личного состава вооруженных сил и техники хватит.

"Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тысяч человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди ясно понимают, что они должны делать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за скопления российских войск возле украинской границы Швеция повысила боеготовность, - глава Генштаба Бюден

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
я думал что ошибочно кликнул не на ту новость ..но нет перечитал правильно а смотрю на фото и ничего не понимаю ..Этот шутка типа никакого забора и камер там нет ..деньги как всегда освоили ..а камеры мыши сьели ,а проволка поржавела
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27.12.2021 12:55
+16
Чёто тоже не впитал - это новостной стёб, что ли?
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27.12.2021 13:00
+16
Оце фото за посиланням на джерело. Не вистачає рова з крокодилами.
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27.12.2021 13:12
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Что авиация?
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28.12.2021 02:27 Ответить
О ,...так критикували Яценюка.....,а тепер і такій границі радуються ...
це яким треба було бути тормозом, щоб лити стільки бруду на Яценюка????
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27.12.2021 20:52 Ответить
Це і є частина того проекту
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27.12.2021 22:44 Ответить
Нужно заминировать всю границу!
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27.12.2021 20:57 Ответить
Хорошая штука такой забор---как бы смешно не казалось. Дело ведь не в заборе---а от кого забор. Здесь конечно логично. Но есть сюрпрайз. 100 км отлично. Только вот осталось 1900км границы без забора. Сухопутная граница с братанами ведь 2000 км! Это не шутки. Надо давно вводить визовый режим.
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27.12.2021 21:19 Ответить
Згідно Вікіпедії, стіна Яценюка в 2020 була готова на 40%
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27.12.2021 22:45 Ответить
правильно.
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27.12.2021 22:51 Ответить
Позорище. Надеюсь клоун посадит пороха а после посадят зелю, хотя увы мои соплеменники в подавляющем числе думают не мозгами и новостными ресурсами как и кацапы, жалко Украину не повезло с народом, он уже немного научился бороться за свои права, но у него нет мозгов что с этим делать.
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27.12.2021 23:22 Ответить
15 камер на 100 км колючої проволоки? Пардон, камера коштує 25$, цікаво скільки витратили на забор. Кого вона має зупиняти? мігрантів чи російські танки?
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27.12.2021 23:35 Ответить
камер мало. Вдоль всей Рашкинской и Беларусккой границы должны 24 часа в сутки украинские разведовательные дроны летать и мониторить обстановку. ведь с высоты видно гораздо дальше. А колючка и камеры на ней-это больше для того чтобы остановить нелегальную миграцию
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28.12.2021 01:05 Ответить
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