Колючая проволока и камеры: На границе с РФ построили сто километров забора. ФОТО

В Луганской области в этом году на границе с РФ возвели 100 километров забора. Его высота два метра, он обтянут колючей проволокой. Также установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра. Начинается забор еще на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Село Рассыпное Троицкой объединенной территориальной громады находится в 200 километрах от линии разграничения. В селе проживает 350 человек. Пока не было забора, местные пересекали границу напрямую.

"Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволока. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра в 7 километрах живет. Теперь надо ехать за 500 километров в Харьков", - рассказывает местная жительница Любовь Дмитриева.

Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, оборудованные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей границы. Удержать наступление они не смогут.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит дежурные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения Вооруженных сил Украины", - рассказала спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы оградить границу Луганской области от вторжения Российской Федерации, личного состава вооруженных сил и техники хватит.

"Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тысяч человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди ясно понимают, что они должны делать", - добавил он.

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