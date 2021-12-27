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Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Чтобы попасть в Словакию, гражданин Нигерии прыгнул в реку Уж, но выбраться на берег пришлось помогать пограничникам отряда Чоп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера под утро пограничный наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного в сторону границы. Военнослужащие сразу известили пограничное подразделение и выдвинулись для его задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, по которой проходит граница со Словакией.

Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял, и добраться до противоположного берега в такое время года ему совершенно не под силу. Так что нарушитель попытался вернуться назад, пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег.

Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он гражданин Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В двух рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного, проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности.

Иностранец будет привлечен к административной ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.

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Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба 01
Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
сом чернобыльский настолько мутировал, что начал курить и представляться гражданином Нигерии..
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27.12.2021 13:16
+7
Погано вибрав пору року , бо зараз сніг і на снігу його добре видно 😁
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27.12.2021 13:21
+5
поймали и поставили на военский учет
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27.12.2021 13:38
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сом чернобыльский настолько мутировал, что начал курить и представляться гражданином Нигерии..
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27.12.2021 13:16 Ответить
Виявляється в Нігерії теж є моржі.
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27.12.2021 13:16 Ответить
йому здалося що це Лімпопо
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27.12.2021 16:16 Ответить
Погано вибрав пору року , бо зараз сніг і на снігу його добре видно 😁
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27.12.2021 13:21 Ответить
Чего то на фотке не видно что он побывал в холодной воде. Даже рюкзаки сухие... Может он просто сфоткаться захотел?)
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27.12.2021 13:26 Ответить
ТО его потом погранцы макали, чоб правду говорил.
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27.12.2021 13:35 Ответить
Это он на фото сало.. сало... салидолом намазался.
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27.12.2021 18:11 Ответить
Оно конечно, крокодилы то у нас в реке нее водятся.
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27.12.2021 13:37 Ответить
поймали и поставили на военский учет
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27.12.2021 13:38 Ответить
И чипировали сразу!
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27.12.2021 14:09 Ответить
Отдайте этого нигерийского моржа картофельному *************, он там из них отряды камикадзе формирует, будут на НАТу нападать.
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27.12.2021 14:08 Ответить
от ..загорелый...только собачку раздразнил...
географию бы надо было сперва почитать...и климатические условия проверить...морж хренов...
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27.12.2021 14:41 Ответить
какой позор для этих африканцев: чёрные люди, неспособные навести порядок у себя дома, бегут к ненавидимыми ими белым европейцам ради миски похлёбки
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27.12.2021 14:57 Ответить
Шо, так по бананах соскучился!
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27.12.2021 15:39 Ответить
Не всякий нигериец доплывёт до середины речки Уж.
(Н.В.Гоголь)
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27.12.2021 16:04 Ответить
Всех негров в Африку, там тепло и обезьяны.
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27.12.2021 16:15 Ответить
Вночі в Ужгороді -14 було))) Може нігерієць думав, що то тропічна річка))
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28.12.2021 00:17 Ответить
Ніл з крокодилами видався райською місциною.
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28.12.2021 03:01 Ответить
 
 