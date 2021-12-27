Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Чтобы попасть в Словакию, гражданин Нигерии прыгнул в реку Уж, но выбраться на берег пришлось помогать пограничникам отряда Чоп.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера под утро пограничный наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного в сторону границы. Военнослужащие сразу известили пограничное подразделение и выдвинулись для его задержания.
Нарушитель успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, по которой проходит граница со Словакией.
Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял, и добраться до противоположного берега в такое время года ему совершенно не под силу. Так что нарушитель попытался вернуться назад, пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег.
Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он гражданин Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В двух рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного, проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности.
Иностранец будет привлечен к административной ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.
Пожалуйста, подождите...
географию бы надо было сперва почитать...и климатические условия проверить...морж хренов...
(Н.В.Гоголь)