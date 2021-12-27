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Сторонник русской весны, националист Просвирнин голым выпал из окна в центре Москвы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Егор Просвирнин погиб на месте. Ему было 35 лет.

Первыми о его смерти сообщили телеграмма-каналы, впоследствии информацию подтвердили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Просвирнин выпал из окна съемной квартиры на Тверском бульваре в Москве. На нем не было одежды.

По информации телеграмм-канала "112", сначала Просвирнин выбросил в окно нож и газовый баллончик. Также этот канал сообщает, что соседи слышали, как в квартире ссорились. А сам Просвирнин мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Просвирнин – основатель русского националистического издания "Спутник и Погром". Он активно поддерживал оккупацию Крыма и боевые действия россиян на Донбассе. В 2017 году "Спутник и Погром" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за пропаганды идей национальной и религиозной розни. В следующем году издание объявило о закрытии.

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В 2016 году Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым и террористом Игорем Гиркиным объявил о создании организации "Комитет 25 января". Впоследствии ее переименовали в "Общероссийское национальное движение". Организация прекратила свое существование практически после образования.

Сторонник русской весны, националист Просвирнин голым выпал из окна в центре Москвы 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+133
В этой новости прекрасно все.
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27.12.2021 17:46
+56
фото с места событий....
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27.12.2021 18:05
+53
А вообще словосочетание "русский националист" довольно смешное
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27.12.2021 17:49
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Ну вот и дождались продолжение эпопеи "Сапатсаноффф", "Прерванный польетъ", с нетерпением ждём очередного сезона "Польетъ праааадалжаитси" 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.12.2021 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9

"У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!"
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27.12.2021 19:47 Ответить
А у нас шо мало таких,,? Туда им и дорога.
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27.12.2021 19:52 Ответить
Угорів від патріатізма?)
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27.12.2021 19:53 Ответить
Могли об этом и не писать это проблемы другой страны.
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27.12.2021 19:53 Ответить
Нетъ такой страны, ее Ленин создал своим неправильным приказом,- что взять с юриста-недоучки, завсегдатая парижских борделей 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.12.2021 19:56 Ответить
Проблемы твоей страны - это чья-то победа
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28.12.2021 05:12 Ответить
Хоч одна приємна новина ,на одного ворога поменшало.
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27.12.2021 19:56 Ответить
Реально жаль. Жаль, что сразу насмерть. Лучше бы он остался жив, в сознании, и чтобы за его жизнь месяц-другой безуспешно боролись врачи.
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27.12.2021 19:56 Ответить
Не переживай, там таких много, вон Гиркин ужо напрягси, чявойта 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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27.12.2021 19:58 Ответить
О чем это ты? Да даже если у них в один замечательный день вся страна из окон выйдет, то я переживать не буду. Хотя нет буду, буду переживать, что запасов спиртного дома может не хватить для "оплакивания" .
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27.12.2021 20:02 Ответить
Поставки гифку с падающим заграждением на труп
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27.12.2021 19:58 Ответить
В аду потрохи заповнюється казан РУССКИЙ МИР.В чортів сьогодні новенький чортяка.
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27.12.2021 20:00 Ответить
Беда... Вместо Нового Года встретил асфальт.
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27.12.2021 20:02 Ответить
Думайте про позитивне - чувак отримав шаровий квиток на концерт Кобздона!
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27.12.2021 21:07 Ответить
Ні , ну це ж кльово . Вчинок кацапа повністю схвалюю . Приклад , гідний наслідування всіма рашистськими неонацистами , комуністами і терористами . Погано що не впав на іншого кацапа . Так світ би очистився від двох виродків . Ну але і так добре .
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27.12.2021 20:03 Ответить
Daleko letel , tut bez padmogi neabashlos , naverna ruskij mir podtalknul
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27.12.2021 20:07 Ответить
Достойная смерть для такого человека! Сейчас от с такими героями Новороссии, как Моторола, Гиви, и Кобзон. Кацапы, берите пример!
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27.12.2021 20:24 Ответить
ой мля жирный уже не ноет
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27.12.2021 20:25 Ответить
Цікаво,чи здогадується Гіркін,що наступним буде він ? (Лімонов вже здох)
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27.12.2021 20:25 Ответить
Вже є реакція на кацапсчих соцмережах

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27.12.2021 20:29 Ответить
-Свинофф продаёте? -Нет, показываем. -КрОсивое.
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27.12.2021 20:37 Ответить
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27.12.2021 20:52 Ответить
Свободу попугаям !
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27.12.2021 23:35 Ответить
Бутылка выпала пока летел ,,Арьол,,
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27.12.2021 20:40 Ответить
тапка 1 где 2й
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27.12.2021 20:43 Ответить
Тапок злетів- не жилець.
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27.12.2021 20:46 Ответить
Адин паломал,второй прое**л .
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27.12.2021 20:47 Ответить
мені на цого свіно фюрера касапів насрати жив він як скотиняка та подох смішно
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27.12.2021 20:51 Ответить
Ну,дай Бог не последний.
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28.12.2021 00:52 Ответить
Очень жаль ! Жаль что летел в одиночестве....Ему бы десяток однодумцев с собой прихватить ,тогда вышел бы праздник!
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27.12.2021 20:32 Ответить
Доречі, травень 2014. Дружня розмова, фігурант в центрі
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27.12.2021 20:32 Ответить
ну это январь 2014 го тогда просвиня и престарелый сраный веник к нам приезжали
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27.12.2021 20:38 Ответить
Швидше за усе. Під відео стояла інша дата
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27.12.2021 20:40 Ответить
Так я его зимой послал тогда пешком туда куда ему присовывали в90 е турыст мял революцию нас учить приехал как делать трепила мля жирная
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27.12.2021 20:42 Ответить
а пуштун що там робить
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27.12.2021 22:48 Ответить
как вот эта красотка слева вышла за вон ту обезъяну слева? еще и обезьяныша ему родила
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28.12.2021 10:39 Ответить
* обезьяну справа
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28.12.2021 10:40 Ответить
Народжений повзати-літати не може...
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27.12.2021 20:33 Ответить
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27.12.2021 20:36 Ответить
даже без одежды оказался тяжелее воздуха
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27.12.2021 20:37 Ответить
Може Моторола покликав?
А, взагалі, то могли бути, і вірмени, до яких він презирливо відносився, і Кадиров ...
В самогубство не вірю. Без штанів самі життя не закінчують. ІМХО
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27.12.2021 20:46 Ответить
воно що слаланешит- бо партак хаоса на руці з Муркока але білше відомого як вархамеровський символ хаосу на лапці е Диви, хаосіт випилявся
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27.12.2021 20:50 Ответить
Оно пыталось в перекаты, но не смогло.
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27.12.2021 21:34 Ответить
Дивно, як він ще у вікно проліз.
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28.12.2021 06:40 Ответить
Йево пердячая кишка не выдержала одобрясов путина, вошедших одновременно! Поэтому от удовольствия и экстаза вздыгнуло и выпрыгнуло в окно!
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27.12.2021 20:46 Ответить
Достойна смерть свинособаки
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27.12.2021 20:54 Ответить
Нехотел жрать новичок.
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27.12.2021 20:57 Ответить
Имена у этих русссских нацистов какие-то сказочные: Егор Просвирнин, Прохор *******, или как там его?
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27.12.2021 21:00 Ответить
Мардва аднака.
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27.12.2021 22:03 Ответить
Ну он был просто тяжелее воздуха, как сказал бы их подохший мастер юмора.
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27.12.2021 21:28 Ответить
Він до нього на концерт вистрибнув.
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27.01.2022 01:49 Ответить
Стрелков Ваш выход!!!!
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27.12.2021 21:29 Ответить
...у него выход в Гаагу)
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27.12.2021 21:31 Ответить
Иму исчё апосранава ссаря мардвы мачить ва время бунта.
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27.12.2021 22:04 Ответить
Похоже что ФСБ уже начало экономить на новичке...
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27.12.2021 21:30 Ответить
Перефразируя классику:
Голый Просвирин на крыше сидел
Был бы он бабочкой -
Он полетел
Сзади подкрался с дубинкою кто-то...
Вот и сбылася мечта идиота!!!
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27.12.2021 21:43 Ответить
Гіркіна не посадять, його бувша дружина говорила, що він двічі на рік "поправляє здоровья" в популярній клініці в Москві
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27.12.2021 22:49 Ответить
..но зубы его "страховка" не покрывает при этом
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28.12.2021 14:21 Ответить
Террористы наверно все под наркотиками
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27.12.2021 21:49 Ответить
Соболезнования можно выразить тут

https://www.facebook.com/yegorprosvirnin/posts/954052432184272
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27.12.2021 22:12 Ответить

Как вы лодку назовётe
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27.12.2021 22:19 Ответить
Його вбила гравітація...
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27.12.2021 22:22 Ответить
Нормальний кацап - обдолбався, прийнав в жопу і здох. Респект
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27.12.2021 22:29 Ответить
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27.12.2021 22:38 Ответить
рюськие сало уронили
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27.12.2021 22:52 Ответить
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27.12.2021 22:54 Ответить
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27.12.2021 23:10 Ответить
"спочатку Просвірнін викинув у вікно ніж та газовий балончик." - наверняка оборонялся сначала, заставили выкинуть, а потом и самого.
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27.12.2021 23:46 Ответить
В москве осадки, местами выпадание фашистов.
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27.12.2021 23:46 Ответить
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28.12.2021 00:29 Ответить
ка та стро фа!
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28.12.2021 00:50 Ответить
Ни чего сра шно го ЗА КОНО МЕРНО СТЬ
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28.12.2021 00:56 Ответить
ОДНОЗНАЧНО ЛАЙК!!!
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28.12.2021 01:04 Ответить
Ну хоть красиво летел?
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28.12.2021 01:47 Ответить
Как минимум - далеко. Похоже там тротуар не сильно узкий
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28.12.2021 09:11 Ответить
собираются подарки "под ёлочку"
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28.12.2021 02:33 Ответить
Чтобы понять, чей Просвирин был проект, достаточно вот этого:
"Егор Александрович Просвирнин родился во Владивостоке, в семье военного моряка"
https://lurkmore.to/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD

Неплохо платили, раз жил на Тверском бульваре, особенно если ничем не брезговать.
Был бы скромнее, сховался бы в Абхазии, в пещере, может, остался бы и жив сей бывший "блогер".

Из какого же г*вна черпали идеологов "новороссии", уму непостижимо.
Впрочем чего стоит один бывший гауляйтер, то есть губернатор Донбасса, Губарев.
Ряженые уголовники. Ряженые в артифакты садисты.
Губарев еще жив?

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28.12.2021 04:57 Ответить
в центре мацквы выпасть этому передасту в преддверии Нового года - хороший знак... может скоро и расия рухнет... а лучше выпадет разобьется насмерть...
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28.12.2021 06:10 Ответить
а шо с ним
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28.12.2021 08:54 Ответить
Замерз. Зима на дворе, а он босиком
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28.12.2021 09:08 Ответить
Рузьке наркотический мир. И чемоданами из Аргентины.
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28.12.2021 09:28 Ответить
"вы стали для нас бесполезны, а всё бесполезное Великий Боа уничтожает" (с) Корабль-призрак

Кто-нибудь верит в самоубийство?
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28.12.2021 09:50 Ответить
Полёт над гнездом кукушки 2
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28.12.2021 10:21 Ответить
Видно щось не те сказав про Путлера...
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29.12.2021 10:14 Ответить
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