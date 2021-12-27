Сторонник русской весны, националист Просвирнин голым выпал из окна в центре Москвы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Егор Просвирнин погиб на месте. Ему было 35 лет.
Первыми о его смерти сообщили телеграмма-каналы, впоследствии информацию подтвердили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Просвирнин выпал из окна съемной квартиры на Тверском бульваре в Москве. На нем не было одежды.
По информации телеграмм-канала "112", сначала Просвирнин выбросил в окно нож и газовый баллончик. Также этот канал сообщает, что соседи слышали, как в квартире ссорились. А сам Просвирнин мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
Просвирнин – основатель русского националистического издания "Спутник и Погром". Он активно поддерживал оккупацию Крыма и боевые действия россиян на Донбассе. В 2017 году "Спутник и Погром" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за пропаганды идей национальной и религиозной розни. В следующем году издание объявило о закрытии.
В 2016 году Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым и террористом Игорем Гиркиным объявил о создании организации "Комитет 25 января". Впоследствии ее переименовали в "Общероссийское национальное движение". Организация прекратила свое существование практически после образования.
Пожалуйста, подождите...
"У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!"
А, взагалі, то могли бути, і вірмени, до яких він презирливо відносився, і Кадиров ...
В самогубство не вірю. Без штанів самі життя не закінчують. ІМХО
Голый Просвирин на крыше сидел
Был бы он бабочкой -
Он полетел
Сзади подкрался с дубинкою кто-то...
Вот и сбылася мечта идиота!!!
https://www.facebook.com/yegorprosvirnin/posts/954052432184272
Как вы лодку назовётe
"Егор Александрович Просвирнин родился во Владивостоке, в семье военного моряка"
https://lurkmore.to/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Неплохо платили, раз жил на Тверском бульваре, особенно если ничем не брезговать.
Был бы скромнее, сховался бы в Абхазии, в пещере, может, остался бы и жив сей бывший "блогер".
Из какого же г*вна черпали идеологов "новороссии", уму непостижимо.
Впрочем чего стоит один бывший гауляйтер, то есть губернатор Донбасса, Губарев.
Ряженые уголовники. Ряженые в артифакты садисты.
Губарев еще жив?
Кто-нибудь верит в самоубийство?