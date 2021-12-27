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Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER19 Воздушных сил США совершил полет над Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные радара, опубликованные польским спотером с ником 360°Radar в твиттере.

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе 01

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в воздух с авиабазы ​​Ханья на греческом острове Крит в Средиземном море утром 27 декабря, сообщает Мілітарний.

Около 9 часов утра он дозаправился над Черным морем и начал мониторинговый полет над Украиной.

Читайте: США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных в случае вторжения России, - The New York Times

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
ну, если это видел флайрадар, то мокши и подавно... сидели тихо, надев шапочки из фольги... и, скорее всего, такие полеты заранее оговорены со всеми сторонами...
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27.12.2021 19:45
+10
А внизу ситуацию за земле мониторили агенты Кремля Ермак и Гогилашвили.... У нас как не крот, обязательно лазиет по линии фронта.
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27.12.2021 19:52
+7
дядьку , зразу видно ,що ти з совка . так там і досі живеш ...
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27.12.2021 20:11
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блин,зачем тут это?в скайпе мокшам доложите...
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27.12.2021 19:40 Ответить
а то вони знають, всі телеграманали гудуть, там ще був Boeing E-8C літак керування та наведення.
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27.12.2021 19:44 Ответить
ну, если это видел флайрадар, то мокши и подавно... сидели тихо, надев шапочки из фольги... и, скорее всего, такие полеты заранее оговорены со всеми сторонами...
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27.12.2021 19:45 Ответить
А внизу ситуацию за земле мониторили агенты Кремля Ермак и Гогилашвили.... У нас как не крот, обязательно лазиет по линии фронта.
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27.12.2021 19:52 Ответить
шкода що над Кримом не пролетів .
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27.12.2021 19:54 Ответить
Ну, это всё же разведчик, а не бомбардировщик с ядерными бомбами на борту, ему вовсе необязательно вот прямо лететь над Крымом. 200-300км в стороне вполне достаточно. Именно так он сделал, на карте видно, что его интересовало. Над Донецком он ведь тоже не летал.
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27.12.2021 20:04 Ответить
це все зрозуміло , але як щоб пролетів над Кримом то довелось переписувати новорічне звернення до росіян ! я проти застосування в Криму ЯЗ .
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27.12.2021 20:09 Ответить
Не за это антимайдан стоял
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27.12.2021 20:00 Ответить
Надо было В52 послать.,он бы намониторил.
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27.12.2021 20:05 Ответить
Лучше бы летали B-2 Spirit, с ядерным оружием на борту.
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27.12.2021 20:08 Ответить
Мониторил далеко от Донбасса, почему то. Посмотрел сколько засеяно нашей земельки, Крым и остальное на .................... не нужно. Ой детки, детки, какие вы наивные, в сказки верите.
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27.12.2021 20:08 Ответить
дядьку , зразу видно ,що ти з совка . так там і досі живеш ...
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27.12.2021 20:11 Ответить
Карту посмотри, так для интэрэсу. Где Донбасс?
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27.12.2021 20:33 Ответить
прочитай яка в нього робоча ширина захвату ! а окупований Донбас там де і мріяв бути в 14-му році в дупі ***** !
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27.12.2021 20:46 Ответить
Давай не будем читать, давай думать и шо?
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27.12.2021 20:51 Ответить
думати в 14-му треба було , а не запрошувати окупанта ! тільки біда в тому, що 70 % населення взагалі думати нічим !
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27.12.2021 20:56 Ответить
поделись думкою. Ты же не в 70 процентах? Как надо было думать?
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27.12.2021 21:00 Ответить
я думати тебе не навчу тобі до Гудвіна ! якщо ти досі нічого не зрозумів ...
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27.12.2021 21:11 Ответить
Так поделись, ты же ЗРОЗУМИВ. Просто не чем тебе крыть, вот и извиваешься, як вужик. Можешь и это в спам. Не велика потеря, к 70 процентам тебя причесляю.
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27.12.2021 21:27 Ответить
нащо мені тебе спамити , коли тобі пишу ? ти за 30 років не здатний вивчити мову хочеш щось зрозуміти ? українці мають будувати державу де гарно живеться українцям , а не какая разница ! таким я ти паспорт не громадянина поки не вивчиш мови , історії , культури , героїв ...
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27.12.2021 21:38 Ответить
Какие высокопарные изречения, вроде ты знаешь мову, за историю молчу, культура у тебя одна, ну, а герои твои понятны. Не надо и спрашивать. Короче, ты бы объяснил, но я мовы не знаю, не пойму. Слабак ты, у меня паспорт громадянына на 2 срока тебе хватит. Слабое звено, ты мне не интересен, прошу не надоедать.
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27.12.2021 21:48 Ответить
твоей земельки тут нет, рашкованец
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27.12.2021 20:15 Ответить
Вот обидел, не тут и не там, ты прав. Не было у меня и не будет, вся будет у партнеров, у любимых. и это спасибо ВАНЯМ. Во как смешно.
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27.12.2021 20:36 Ответить
do 600 kilometrov on vydet
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27.12.2021 20:36 Ответить
Я бы по другому определил бы, не на 600 километров, а эдак на 20 лет вперед видит, чем можно поживится. Ну, ну, вам жить.
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27.12.2021 20:41 Ответить
Не очень понял.Летит разведывательный самолет и докладывает в Госдеп,Белый дом,НАТО ....?Тут можно поживиться,а тут нет?
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27.12.2021 20:50 Ответить
Ну, так объясни. Летит разведывательный самолет и докладывает в Госдеп, Белый дом, НАТО, поживится не чем, будем ,,бомбить. ты так представляешь или как? Подай свою точку, почитаю с удовольствием.
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27.12.2021 20:57 Ответить
Стоп.Разве я это написал?Вот и спрашиваю,как это происходит?
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27.12.2021 21:00 Ответить
Нет, это я написал, подай свою точку. Я же спросил, там же вопросительный знак.
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27.12.2021 21:04 Ответить
Ну я даже не знаю если честно что на это ответить.В легком ступоре.Раньше у США не было карт Украины(чем можно поживиться),а сейчас решили забацать такую карту,что бы поживиться?Правильно?
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27.12.2021 21:07 Ответить
Ну всё правильно, увидять америкосы с самолёта, что у Юрки из Задрыщенска есть початая банка кильки в томате да пробка анальная, годная, почти как новая, вышлють спецназ и отнимуть усё!
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28.12.2021 11:00 Ответить
Почему до сих пор не ввели санкции против РФ превентивные??? Нужно протестировать отключение от SWIFT и т.п. И не снимать санкции, пока РФ войска не отведет.
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27.12.2021 20:19 Ответить
"Нужно протестировать отключение от SWIFT" Ну і поможе воно вам ? У 2014 це потрібно було робити , а тепер це відімкнення що зайцю стоп-сигнал (( рашка вже давним давно протестувала як без нього буде ((
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27.12.2021 20:55 Ответить
"Польот" - пише цензор, а соромно мені
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27.12.2021 20:36 Ответить
над Крымом забыли....
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27.12.2021 20:38 Ответить
Да заспокійтеся...нехай у русні жопа порветься від ціх новин... літак всіх бачив))) ї хто з капелюхами ї хто без них...аж на 400 км від кордону з тієї сторони...
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27.12.2021 20:54 Ответить
Разведка разведкой,но в Полтаву он не зря летал.Под Миргородом хорошая база для Б-52 с томагавками может быть.Для подскока.Вся Москва и окрестности, до Воронежа,Энгельса- как на ладони.Делов -то..
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27.12.2021 20:55 Ответить
Начиталися радянських книжок про те як "дєди" разом з янкі ваєвалі ? Чим тоді завершилося - в курсі ? Не для того В-52 будували щоб він з Полтави на рашку літав ((
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27.12.2021 21:02 Ответить
Б-52 - образ собирательный ,а не конкретный.А Байдена еще Громыко принимал.Он в отличие от Трампа во власти более полувека.И свой шанс он не упустит.
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27.12.2021 21:22 Ответить
Жаль, что до Харькова не долетел. Меня вот очень интересует, что там за вооружение в Белгородской области, какая инфраструктура и т.п. Нужно ж будет ответочку отправить россиянам, если что.
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27.12.2021 21:43 Ответить










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Voice of Ukraine


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3 ч



На Заході не можуть зрозуміти чого Зеленський з Єрмаком лізуть поперед батька в пекло з імпіментацією омріяною Путіним формулою Штанмайєра - яка руйнує незалежність та суверинітет України - до початку перемовин США та Росії
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27.12.2021 22:00 Ответить
Промониторил позиции наших войск и есть ли они вообще на этом наиболее угрожаемом направлении.
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27.12.2021 22:01 Ответить
Ракеты с некоторых кораблей в Чёрном и Средиземном море легко накроют весь Донбасс. Чтобы московитам снились новогодние сны
про прилетающие подарки от пиндоса-Санты.
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28.12.2021 02:57 Ответить
РакетьІ с Черного моря накроют даже москву, для них ето не расстояние.
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28.12.2021 07:18 Ответить
над росією потрібно літати а вони за нами шпигують
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28.12.2021 12:08 Ответить
а ты что от Штатов прячешь ? коррупцию ?
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28.12.2021 17:04 Ответить
Видел как пролетал..инверсный след на все небо!!! Еще и подумал что у нас запрет на полеты..а тут такое
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29.12.2021 09:34 Ответить
 
 