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Полтава (683) Большая стройка (720)

Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Полтаве завершилось строительство нового спортивно-зрелищного комплекса "Акварена", который стал крупнейшим спортивным объектом области.

 Об этом сообщает Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот спорткомплекс уникален для области. Он разработан на основе стандартов и правил соревнований международной Федерации плавания FINA и отвечает всем требованиям доступности. В нем смогут тренироваться спортсмены из олимпийской и паралимпийской сборных команд. Также здесь будут проводиться международные соревнования.

По площади все здание размером с футбольное поле – более 7,8 тыс. квадратных метров. Спортивно-зрелищный комплекс "Акварена" достроен по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". До этого он 10 лет был классическим долгостроем: его то строили, то отказывались от этой идеи, то несколько раз передавали с баланса области на город и наоборот.

В рамках программы "Большая стройка" Полтавщина получила государственную субвенцию в размере 105 млн на восстановление строительства. Строительные работы завершили менее чем через год.

Спорткомплекс объединяет три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный.

Также здесь обустроили тренажерный и спортивный залы, тренерские помещения, современные душевые и санузлы, конференц-зал, офисные и служебные помещения, раздевалки, кабинеты врача, косметолога и массажиста, SPA-зону, комнаты отдыха и персонала.

Также смотрите: Подземный паркинг на 50 скорых открыли в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

Раньше в области не было 50-метрового спортивного бассейна закрытого типа. Поэтому спортсмены тренировались в бассейне открытого типа, сокращая тренировки в холодное время.

Строительство этого спортивного объекта – это возможность развивать на Полтавщине не менее пяти видов спорта: спортивное плавание, водное поло, синхронное плавание, плавание среди спортсменов с инвалидностью (дефлимпийские и паралимпийские виды спорта), единоборства, такие как дзюдо, греко-римская и свободная борьба и другие.

Напомним, по программам президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине обновили и построили уже 193 стадиона и 25 бассейнов.

Читайте: На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА. ФОТО

Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА 01
Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА 02
Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА 03
Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА 04
Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
під час війни треба, мабуть, армію озброювати, а не басейни будувати.
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28.12.2021 10:14
+8
А для ватников , которые русских братьев ждут, вообще замечательная новость! Зачем нам ПВО ???Давай спортплощадки!!!
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28.12.2021 10:12
+8
Хотелось бы уточнить
Так , по программе Оманского или , таки за деньги налогоплательщиков ?
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28.12.2021 10:13
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Дуже гарна новини. Для дітей та молоді.
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28.12.2021 10:02 Ответить
А для ватников , которые русских братьев ждут, вообще замечательная новость! Зачем нам ПВО ???Давай спортплощадки!!!
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28.12.2021 10:12 Ответить
Перших потрібно рострілять панікерів.
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28.12.2021 10:16 Ответить
ну так расстреляй своих родителей что они тебя тупого на свет родили!
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28.12.2021 10:21 Ответить
«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову» (с) Ліна Костенко

Почніть з себе.
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28.12.2021 10:28 Ответить
Зеленожопая консерва говорящая про украински- это, канеха, большой "патриот" Украины. Поддерживая врага страны, сдающего Украину врагу на каждом шагу, ты- такой же враг страны, поэтому не кизди тут про мову, говнюк.
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28.12.2021 11:12 Ответить
Як же по -кацапськи звинувачувать всіх і називать ворогами. Мабуть , за Зеленського голосував.
Він так класово Порошенка ненавидить. Бо до його рівня ніколи не дотягне.
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28.12.2021 11:16 Ответить
И от того что в голове каша! тоже
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28.12.2021 13:09 Ответить
Ну давай просрем молодеж, которая с спортивных площадок перейдет в подворотни. Через 5 лет кого будешь на срочку призывать?? И так через одного освобождение от физкультуры, давайте сверху еще солей накинем. И будем карать геев-москалив.
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28.12.2021 10:22 Ответить
Ты проживи эти % лет с тем что ты навыбирал!!
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28.12.2021 13:00 Ответить
Ты подсвечник держал ?? Я не голосовал не одного из этих пидоров. Выборы без выбора. В сортах говна не разбираюсь
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28.12.2021 13:32 Ответить
За Путина наверное голосоваьл. Да дядя!
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28.12.2021 20:55 Ответить
мда, что Вата, что вышивата. Собрать бы Вас где-не будь под Марьенкой вместе и устроить "Игру в Кальмара"
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29.12.2021 09:44 Ответить
ага . только не каждое дите и не любая молодь сможет себе позволить поплавать в новом бассейне . будем как и прежде плавать в старом Спартаке
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28.12.2021 10:52 Ответить
Оце сюди хай записуються баби щоб витратити тисячу Голоборотька. А після утримувати все це за
за рахунок пенсій. Там 1000 гр. не обійдешся.
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28.12.2021 10:07 Ответить
Тобто, нашій молоді це не потрібно? Ви обжерлися шоколадом і заняття фізичною культурою і вам не завадять.
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28.12.2021 10:15 Ответить
А ты обжерся кремлевским дерьмом, и шо? Не финансировать армию- а строить спорткомплексы во время войны, когда есть реальная угроза массированного вторжения, наверно, чтобы казачки там потом развлекались, это сильно патриотично! Да, и стадионы и бассейны и спорткомплексы стране нужны, но какая суровая необходимость есть сейчас в этом? Зеленогнойные на этом натырили кучу бабла, иначе бы никто ничего и никогда из этой шушары не делал, если начнется открытая война- они с этим наворованным баблом смоются, а ты, мразь, будешь тут раком стоять перед кацабами, и смотреть только издалека на этот комплекс , потому как ты для руцких- третий сорт, а не человек. Хотя я понимаю- что тебе, рабу, как раз это нравится . Лижи и дальше зад гринпоцу , но только потом, падаль, не ори- что тебя, урода, кто-то ценой своей жизни должен защищать.
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28.12.2021 11:21 Ответить
Хотелось бы уточнить
Так , по программе Оманского или , таки за деньги налогоплательщиков ?
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28.12.2021 10:13 Ответить
під час війни треба, мабуть, армію озброювати, а не басейни будувати.
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28.12.2021 10:14 Ответить
Чудове місце для поширення ковіду
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28.12.2021 10:14 Ответить
І що? Ціни будуть на відвідування зазмарними і всюди комерсанти будуть
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28.12.2021 10:14 Ответить
хорошо тратить бюджетные деньги, когда они есть. Комплекс красивый, тут не поспоришь. Оправданы ли траты? Но кто об этом думает когда везде большое крадивныцтво
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28.12.2021 10:16 Ответить
мегадостижение. страшно представить, сколько украли на нем.
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28.12.2021 10:16 Ответить
Якби нічого не будували, то й не крали б, як раніше. Але ж будують падлюки.
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28.12.2021 10:20 Ответить
Читаєш коментарі, і стає сумно від того скільки у нас дебілів.... Війна, Зеленський.... А ви не подумали , що нам полтавчанам цей об'єкт необхідний з точки зору спорту для молоді?! Неадекватні істоти - ВСЕ перетягують в політичну площину
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28.12.2021 10:41 Ответить
Аби кацапам не дісталось. А так зашибісь.
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28.12.2021 10:47 Ответить
Якби будували у мирний час, за податки які зібрані в Полтаві - то на здоров'я! Але зараз весь світ у напруженні чекає чи бомбитиме Х-ло Україну, зелена пліснявка замість розбудови армії стеле асфальт для загарбників і нашим захисникам вже два з половиною роки не збільшують платню!!! Чи є кому пишатися Донбас Ареною зараз в окупації, ви не замислюєтесь???
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28.12.2021 11:17 Ответить
тошно тупым кугутам и отвечать...
та и нет смысла - у него ж телевизор с Г+Г на том месте где мозК должен быть...
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28.12.2021 11:09 Ответить
существо, ты за мэра Полтавы голосовало, животное?
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28.12.2021 11:10 Ответить
Чувак, не парся - 90% місцевої фауни - російські боти, які засирають нашу владу, або місцеві люмпени, які ввесь день строчать "зелена пліснява" і збирають лайки - це верх їхньої самореалізації.
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28.12.2021 12:13 Ответить
Ворсклу хлоруватимуть.
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28.12.2021 10:48 Ответить
там вода мыться не возможно как и в кривом роге мыло не смыть я там жил год..
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28.12.2021 11:52 Ответить
Спасибо ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!!!
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28.12.2021 11:10 Ответить
Очередное "большое *********"?
1. Что-то не увидел еще два бассейна
2. Что-то не увидел спортзал.
3. В комплексе с бассейнамИ (?) ставить кардиотренажеры - верх дебилизма.
4. Комплекс рассчитан на какую нагрузку? Т.е. сколько там одновременно могут заниматься человек? Парковка максимум на 40 авто, отсюда и вопрос ...

Ну вот почему? Ну ведь хочется похвалить хоть за что-то ... Так нет, все через жопу! Это не касаясь качества работ, сроков и цен. А если в это углубиться, то окажется, что это уже не просто "большое *********", а чистейший воды криминал с традиционным воровством и откатами.
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28.12.2021 11:20 Ответить
Зе 3д макс где пруфы
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28.12.2021 11:51 Ответить
Удивительные долбодятлы - построено всего 2, остальные отремонтированы, может быть... Ну кто-же уточнять будет...
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28.12.2021 15:06 Ответить
Куда пускают средства

Наверное для оккупантов вместо обороны
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30.12.2021 20:56 Ответить
 
 